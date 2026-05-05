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"Las consecuencias son globales": España alerta del impacto económico de la crisis en el estrecho de Ormuz
"Las consecuencias son globales": España alerta del impacto económico de la crisis en el estrecho de Ormuz
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La crisis en torno al estrecho de Ormuz podría provocar un aumento de los precios de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos en España, declaró el... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, el ministro subrayó que las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz trascienden a Oriente Medio y afectan tanto a España como al conjunto de Europa."A medio plazo, si esta situación se mantiene o la violencia se intensifica, podría provocar un desplazamiento de población hacia Europa", agregó.El canciller señaló la necesidad de asegurar una reapertura del estrecho de Ormuz, que "tiene que ser libre, seguro y gratuito", ya que las consecuencias económicas y políticas de la crisis ya están adquiriendo una dimensión internacional.En cuanto a la más reciente iniciativa estadounidense, Proyecto Libertad, cuyo objetivo es facilitar la salida de los buques de 87 países bloqueados actualmente en el estrecho de Ormuz, el canciller español indicó que "esta es una guerra unilateral, nadie informa sobre las operaciones militares".Además, subrayó que "hay que regresar a la mesa de negociación (...) La posición de España es muy clara sobre cómo debe determinar esta crisis, que es la crisis mundial más grave de este siglo".El 3 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la Operación Proyecto Libertad, destinada a ayudar a los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz que intentan abandonarlo. Por su parte, Teherán advirtió a Washington que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz, será objetivo de ataques.
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"Las consecuencias son globales": España alerta del impacto económico de la crisis en el estrecho de Ormuz
La crisis en torno al estrecho de Ormuz podría provocar un aumento de los precios de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos en España, declaró el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares. Asimismo, destacó que Madrid insiste en retomar la vía del diálogo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
"Evidentemente, el incremento de los precios de la energía, por un lado, y el de los fertilizantes, por otro, tendría un impacto en el precio de los alimentos", apuntó el ministro a los medios locales.
En este contexto, el ministro subrayó que las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz trascienden a Oriente Medio y afectan tanto a España como al conjunto de Europa.
"A medio plazo, si esta situación se mantiene o la violencia se intensifica, podría provocar un desplazamiento de población hacia Europa", agregó.
El estrecho de Ormuz se considera una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo y una ruta clave para el transporte de petróleo. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas lo atraviesa.
El canciller señaló la necesidad de asegurar una reapertura del estrecho de Ormuz, que "tiene que ser libre, seguro y gratuito", ya que las consecuencias económicas y políticas de la crisis ya están adquiriendo una dimensión internacional.
En cuanto a la más reciente iniciativa estadounidense, Proyecto Libertad, cuyo objetivo es facilitar la salida de los buques de 87 países bloqueados actualmente en el estrecho de Ormuz, el canciller español indicó que "esta es una guerra unilateral, nadie informa sobre las operaciones militares".
Además, subrayó que "hay que regresar a la mesa de negociación (...) La posición de España es muy clara sobre cómo debe determinar esta crisis, que es la crisis mundial más grave de este siglo".
El 3 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la Operación Proyecto Libertad
, destinada a ayudar a los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz que intentan abandonarlo. Por su parte, Teherán advirtió a Washington
que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz, será objetivo de ataques
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