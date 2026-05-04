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Irán lanza una advertencia ante el plan de Trump para el estrecho de Ormuz
Irán lanza una advertencia ante el plan de Trump para el estrecho de Ormuz
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La seguridad del estrecho de Ormuz está bajo control de Irán y que cualquier tránsito seguro se realiza con autorización de sus FFAA, afirmó el general iraní... 04.05.2026, Sputnik Mundo
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"Recomendamos a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de realizar cualquier acción sin coordinación con las fuerzas armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para no exponerse a peligros", aseveró el titular.Previamente, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció que Washington comenzará a escoltar a los navíos neutrales fuera del estrecho de Ormuz a partir del 4 de mayo.A su vez, el Comando Central de EEUU detalló que el apoyo militar estadounidense al llamado Proyecto Libertad incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas y 15.000 efectivos.
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Irán lanza una advertencia ante el plan de Trump para el estrecho de Ormuz
07:47 GMT 04.05.2026 (actualizado: 07:56 GMT 04.05.2026)
La seguridad del estrecho de Ormuz está bajo control de Irán y que cualquier tránsito seguro se realiza con autorización de sus FFAA, afirmó el general iraní Alí Abdolahí, jefe del cuartel general central del mando militar iraní Jatam Anbiya.
"Cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será blanco de ataques", citó sus palabras la agencia de noticias iraní ISNA.
"Recomendamos a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de realizar cualquier acción sin coordinación con las fuerzas armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para no exponerse a peligros", aseveró el titular.
Previamente, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció que Washington comenzará a escoltar a los navíos neutrales fuera del estrecho de Ormuz a partir del 4 de mayo.
A su vez, el Comando Central de EEUU detalló que el apoyo militar estadounidense al llamado Proyecto Libertad incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas y 15.000 efectivos.
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