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Perú no escapa de su crisis política: ¿terminará su mandato el próximo presidente?

Perú no escapa de su crisis política: ¿terminará su mandato el próximo presidente?

Sputnik Mundo

Perú ya sabe oficialmente que la segunda vuelta del 7 de junio será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aunque en la crispación de la campaña reflota el... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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Si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú finalmente oficializó los resultados de las elecciones del 12 de abril y el pasaje a segunda vuelta de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el fantasma de la inestabilidad política no abandona a Perú y mantiene viva la posibilidad de que el próximo presidente del país sudamericano no culmine su mandato, tal como sucedió con seis de los últimos siete inquilinos del Palacio de Gobierno.En efecto, la oficialización de los resultados no acalló los cuestionamientos de Renovación Popular, el partido liderado por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no pasó a segunda vuelta y terminó por detrás de Sánchez por apenas 21.000 votos. En efecto, el candidato mantiene sus acusaciones contra los organismos electorales y asegura que hubo un "golpe de Estado electoral", al tiempo que su partido convoca a movilizaciones y adelanta que va a "luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad".En ese marco, la congresista electa por Renovación Popular Norma Yarrow adelantó que su partido insistirá con los mecanismos legales necesarios para solicitar "la nulidad" de la segunda vuelta del 7 de junio y, al ser consultada por medios peruanos, dejó abierta la puerta para que su partido promueva una moción de vacancia en caso de que el ganador sea Sánchez.Este clima parece no sorprender del todo a los peruanos, ya que una encuesta hecha a finales de abril por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) daba cuenta de que el 47% de los consultados "cree que el o la próxima mandataria no completará su mandato". Otro 13% considera, además, que las posibilidades de culminar el período "dependerá de quién gane las elecciones", totalizando un 60% de peruanos que está convencido de que la rotación de presidentes continuará.Una década de inestabilidadEn diálogo con Sputnik, la socióloga y jefa de Opinión Pública del IEP, Patricia Zárate, explicó que muchos de los encuestados respondieron espontáneamente que la estabilidad del próximo mandatario dependerá del ganador de la segunda vuelta en virtud de una sensación de que "la fuerza al tendría el fujimorismo" en el Congreso y que, por tanto, Roberto Sánchez aparece con más posibilidades de ser destituido que Keiko Fujimori.De hecho, Zárate recordó que el papel del fujimorismo es clave en el origen de la crisis presidencial que comenzó en 2018, cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se vio presionado para renunciar luego de que salieran a la luz intentos de compra de votos al fujimorismo.Así, subrayó la experta, el país sudamericano fue transitando "casi sin darse cuenta" hacia un modelo casi parlamentarista, aunque sin haberlo dispuesto así en su Constitución.Esto ha dejado a los sucesivos presidentes de Perú a merced de los Congresos, que de acuerdo a la normativa vigente hasta el último período podían promover una vacancia "por incapacidad moral" contra el presidente de turno con 87 votos en 130 congresistas. Con el sistema bicameralidad que comienza a regir a partir de este año, a los 87 votos de diputados se le suma la exigencia de 40 votos en el Senado.Políticos que no aprenden de sus erroresTambién en diálogo con Sputnik, el analista político y director de la consultora Imasolu, Enzo Elguera, sostuvo que este proceso ha llevado a que, en la actualidad, parezca que "la mayoría de los políticos peruanos modernos no han ido a clases de democracia". Para el experto, declaraciones como las de la congresista Yarrow "no son democráticas" y solo profundizan un problema que Perú arrastra desde hace prácticamente una década.Para Elguera, las amenazas de vacancia comienzan a ser parte del debate político peruano, en parte porque los demás dirigentes políticos prefieren no confrontar este tipo de discursos, como ha intentado hacer Sánchez al intentar evitar los ataques desde Renovación Popular. Sin embargo, explicó el analista, "los que sí escuchan esto son los ciudadanos de a pie que van formando opiniones equivocadas respecto de cómo deben canalizarse las cosas en una campaña electoral".El experto en opinión pública señaló una curiosa lógica que parece seguir el electorado peruano: cuando un candidato es atacado constantemente por otros, termina recibiendo más apoyo. Esto puede hacer, apuntó el analista, que muchos votantes indecisos acaben volcándose por Sánchez aunque tenga más posibilidades de ser destituido, solamente para intentar contrarrestar su fuerte rechazo entre los demás partidos políticos.Los peruanos están "hartos"Zárate, por su parte, subrayó que los diferentes estudios de opinión dan cuenta de que, lejos de ser indiferentes a la crisis política, los peruanos "son conscientes de que estos cambios de presidentes afectan mucho a la democracia" y que, al final del día, la inestabilidad política tiene un efecto negativo sobre la economías de las familias.Un estudio presentado en marzo de 2026 por el IEP y el Instituto Bartolomé de las Casas consigna que el 74% de los encuestados entiende que "la sucesión de ocho presidentes en los últimos diez años ha afectado la democracia". El mismo estudio afirma que el 72% de los peruanos afirma que la situación política del país es "mala o muy mala" e incluso poco más de un tercio de los peruanos asegura que la situación es "peor" que otras crisis como "el terrorismo, la hiperinflación o la pandemia de COVID-19".Para la experta, los datos indican que los peruanos, y especialmente los más jóvenes, sí están "hartos" de las continuas vacancias presidenciales y sus "efectos económicos pero también emocionales".Sin embargo, el hartazgo puede no alcanzar para modificar las cosas. "No es que nos hemos acostumbrado sino que no hay una sociedad civil lo suficientemente fuerte y consolidada", advirtió.

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