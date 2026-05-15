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Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú

Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú

Sputnik Mundo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales del país latinoamericano ha concluido el recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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Una vez escrutados el 100% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 17% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12%. En tercer lugar se sitúa Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 11,9%.No obstante, la proclamación oficial de los resultados del recuento tendrá lugar el 17 de mayo, tal y como lo informó anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones.En cuanto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 87,73 % y el 93,73 % de los votos, respectivamente. En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 92,55% y el 90,5%, respectivamente.

https://noticiaslatam.lat/20260509/las-elecciones-en-peru-fueron-solo-un-paso-mas-del-continuo-de-problemas-del-pais-dice-analista-1173387456.html

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