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Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú
Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales del país latinoamericano ha concluido el recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Una vez escrutados el 100% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 17% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12%. En tercer lugar se sitúa Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 11,9%.No obstante, la proclamación oficial de los resultados del recuento tendrá lugar el 17 de mayo, tal y como lo informó anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones.En cuanto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 87,73 % y el 93,73 % de los votos, respectivamente. En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 92,55% y el 90,5%, respectivamente.
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Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú
15:44 GMT 15.05.2026 (actualizado: 16:00 GMT 15.05.2026)
Noticia en desarrollo
La Oficina Nacional de Procesos Electorales del país latinoamericano ha concluido el recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de abril, según las últimas informaciones desde la ente. Como resultado del recuento, se han determinado los dos candidatos que participarán en la segunda vuelta el 7 de junio.
Una vez escrutados el 100% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 17% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12%.
En tercer lugar se sitúa Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 11,9%.
No obstante, la proclamación oficial de los resultados del recuento tendrá lugar el 17 de mayo, tal y como lo informó anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones.
En cuanto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 87,73 % y el 93,73 % de los votos, respectivamente.
En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 92,55% y el 90,5%, respectivamente.
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