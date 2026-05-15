Mundo
URGENTE: Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260515/1173468747.html
Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú
Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú
Sputnik Mundo
La Oficina Nacional de Procesos Electorales del país latinoamericano ha concluido el recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de... 15.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-15T15:44+0000
2026-05-15T16:00+0000
américa latina
perú
elecciones
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/12/1173126437_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_b2fe3ed66bcee49220221b055de029a2.jpg
Una vez escrutados el 100% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 17% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12%. En tercer lugar se sitúa Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 11,9%.No obstante, la proclamación oficial de los resultados del recuento tendrá lugar el 17 de mayo, tal y como lo informó anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones.En cuanto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 87,73 % y el 93,73 % de los votos, respectivamente. En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 92,55% y el 90,5%, respectivamente.
https://noticiaslatam.lat/20260509/las-elecciones-en-peru-fueron-solo-un-paso-mas-del-continuo-de-problemas-del-pais-dice-analista-1173387456.html
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/12/1173126437_144:79:948:682_1920x0_80_0_0_648039892a5d611164904268a8ecf37e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
perú, elecciones, política
perú, elecciones, política

Concluye el conteo de votos para la fórmula presidencial en Perú

15:44 GMT 15.05.2026 (actualizado: 16:00 GMT 15.05.2026)
© AP Photo / Martin MejiaElecciones generales en Perú.
Elecciones generales en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Martin Mejia
Síguenos en
Noticia en desarrollo
La Oficina Nacional de Procesos Electorales del país latinoamericano ha concluido el recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de abril, según las últimas informaciones desde la ente. Como resultado del recuento, se han determinado los dos candidatos que participarán en la segunda vuelta el 7 de junio.
Una vez escrutados el 100% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 17% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12%.
En tercer lugar se sitúa Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 11,9%.
No obstante, la proclamación oficial de los resultados del recuento tendrá lugar el 17 de mayo, tal y como lo informó anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones.
Funcionarios de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones de Perú durante tareas de impresión de boletas para la segunda vuelta, en mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
América Latina
Las elecciones en Perú fueron solo "un paso más del continuo de problemas" del país, dice un analista
9 de mayo, 02:46 GMT
En cuanto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 87,73 % y el 93,73 % de los votos, respectivamente.
En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 92,55% y el 90,5%, respectivamente.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала