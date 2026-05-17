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Perú proclama oficialmente los resultados de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre
Perú proclama oficialmente los resultados de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre
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Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han quedado en primer y segundo lugar y se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, confirmaron en el... 17.05.2026, Sputnik Mundo
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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvieron el 17,192% y el 12,039 % de los votos válidos, respectivamente, tras la finalización del recuento general de las actas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A continuación, esos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta, precisaron desde el JNE.Los resultados se dieron a conocer varias semanas después de las elecciones, celebradas el 12 de abril, tiempo que estuvo marcado por la incertidumbre y las acusaciones de irregularidades.Con respecto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 90,432% y el 94,486% de los votos, respectivamente.En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 93,735% y el 92,919%, respectivamente.
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Perú proclama oficialmente los resultados de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre

13:01 GMT 17.05.2026 (actualizado: 13:45 GMT 17.05.2026)
© AP Photo / Guadalupe Pardo, Martin MejiaKeiko Fujimori y Roberto Sánchez, los candidatos presidenciale de Perú
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los candidatos presidenciale de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
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Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han quedado en primer y segundo lugar y se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, confirmaron en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del país.
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvieron el 17,192% y el 12,039 % de los votos válidos, respectivamente, tras la finalización del recuento general de las actas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A continuación, esos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta, precisaron desde el JNE.
"El JNE proclamó los resultados de la elección presidencial de las elecciones generales de 2026 y anunció quiénes son las dos fórmulas presidenciales que han obtenido las dos más altas mayorías relativas que pasan a una segunda elección presidencial este 7 de junio", cominicó el organismo.
Los resultados se dieron a conocer varias semanas después de las elecciones, celebradas el 12 de abril, tiempo que estuvo marcado por la incertidumbre y las acusaciones de irregularidades.
Funcionarios de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones de Perú durante tareas de impresión de boletas para la segunda vuelta, en mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
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9 de mayo, 02:46 GMT
Con respecto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 90,432% y el 94,486% de los votos, respectivamente.
En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 93,735% y el 92,919%, respectivamente.
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