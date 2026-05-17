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Perú proclama oficialmente los resultados de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre

Perú proclama oficialmente los resultados de las presidenciales tras más de un mes de incertidumbre

Sputnik Mundo

Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han quedado en primer y segundo lugar y se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, confirmaron en el... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvieron el 17,192% y el 12,039 % de los votos válidos, respectivamente, tras la finalización del recuento general de las actas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A continuación, esos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta, precisaron desde el JNE.Los resultados se dieron a conocer varias semanas después de las elecciones, celebradas el 12 de abril, tiempo que estuvo marcado por la incertidumbre y las acusaciones de irregularidades.Con respecto al recuento de votos de las elecciones a la Cámara de Senadores —Distrito Electoral Único y Distrito Electoral Múltiple—, hasta el momento se ha escrutado el 90,432% y el 94,486% de los votos, respectivamente.En las elecciones a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, se ha contabilizado el 93,735% y el 92,919%, respectivamente.

https://noticiaslatam.lat/20260509/las-elecciones-en-peru-fueron-solo-un-paso-mas-del-continuo-de-problemas-del-pais-dice-analista-1173387456.html

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