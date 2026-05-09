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Las elecciones en Perú fueron solo "un paso más del continuo de problemas" del país, dice un analista

Las elecciones en Perú fueron solo "un paso más del continuo de problemas" del país, dice un analista

Sputnik Mundo

Las autoridades electorales peruanas mantienen la fecha del 7 de junio para la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a Keiko Fujimori con Roberto... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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El calendario electoral peruano mantiene la fecha del 7 de junio para la segunda vuelta en la que los dos candidatos con más votos de la primera vuelta se enfrentarán para definir al próximo presidente de Perú, cuya asunción está fijada para el 28 de julio. Sin embargo, el lento recuento de votos, las investigaciones contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las acusaciones de fraude amenazan con retrasar los comicios.El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya dio por finalizado el recuento de actas observadas y adelantó su intención de comunicar oficialmente los resultados de la primera vuelta "a mediados de mayo".Lo anterior ocurre mientras el sistema electoral peruano se enfrenta a un cimbronazo que ya generó investigaciones de Fiscalía contra el ONPE y particularmente su exjefe, Piero Corvetto, por su responsabilidad en la omisión de la instalación de 211 mesas de votación y, como consecuencia de eso, que unas 63.000 personas no pudieran votar.Las irregularidades han llevado a López Aliaga a blandir acusaciones de "fraude" contra la ONPE y Corvetto, además de convocar a dos manifestaciones contra las autoridades electorales. Las movilizaciones impulsadas por el candidato y exalcalde de Lima congregaron a miles de peruanos, principalmente de la capital del país, donde el 72% de las personas creen que hubo ilegalidades en la elección, según una encuesta de la consultora CIT Perú.En diálogo con Sputnik, el analista político e historiador peruano Daniel Parodi consideró que no hay elementos suficientes por los que el JNE deba postergar la fecha de la segunda vuelta. "Los resultados ya están casi listos, no veo ningún impedimento para que el 7 de junio se pueda desarrollar la segunda vuelta", apuntó.El experto recordó que Perú ya había atravesado una primera vuelta electoral "muy reñida" en 2021 —cuando Keiko Fujimori obtuvo el segundo lugar con 13,41% y López Aliaga quedó tercero con el 11,75%— y, pese a ello, la segunda vuelta se desarrolló con normalidad para darle la victoria a Pedro Castillo.López Aliaga y su narrativa de fraudeSin embargo, el analista advirtió que se montó "una narrativa fraudista" especialmente en Lima, donde López Aliaga concentra a la mayoría de sus votantes, que busca presionar a las autoridades para "contar hasta el último voto" y, en lo posible, repetir las elecciones.Para el analista, la insistencia de López Aliaga por responsabilizar a Corvetto de un supuesto fraude puede convertirse en un camino sin salida para el líder de Renovación Popular. "No me parece que investigar a Corvetto vaya a sacar a la luz una intencionalidad", comentó, señalando que algunos sectores empresariales y políticos ya comenzaron a separarse de la idea de fraude defendida por el candidato que acabó tercero.También en conversación con este medio, la politóloga Patricia Zárate explicó que las alegaciones de fraude repetidas por López Aliaga encontraron un eco inicial en muchos peruanos que desde hace muchos años se muestran proclives a pensar que las elecciones están amañadas.En ese sentido, la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) recordó que una encuesta hecha por dicho organismo en marzo de 2026 —un mes antes de la primera vuelta— arrojó que "ocho de 10 encuestados creen que es posible que se pueda dar un fraude electoral". Esta tendencia se mantiene al menos desde las elecciones de 2016, aunque llegó a un pico de 81% para los comicios de 2021.En este contexto, consideró Zárate, era previsible que una narrativa sobre fraude surgiera en algún momento del proceso electoral. Para la analista, el aspirante comenzó a utilizarlo en la medida en que, a semanas de las elecciones, su posición en las encuestas comenzaba a empeorar. "López Aliaga ya venía preparando el terreno, azuzando a sus seguidores", comentó.Sin embargo, en sintonía con Parodi, Zárate consideró que las protestas del líder de Renovación Popular comienzan a perder fuerza. "Se ha observado que la primera manifestación fue más numerosa que la segunda y que varios integrantes de la derecha más culta o más institucional se han ido deslindando de esa posición", complementó.¿Una elección que ahonda la crisis?De todos modos, la investigadora advirtió que la desconfianza en el proceso electoral puede convertirse en un problema que dificulte la gobernabilidad y la estabilidad institucional una vez se escoja a un nuevo presidente. "Las elecciones realmente solo marcan un paso más del continuo de problemas que Perú ya tiene, como la fragmentación política y la baja identificación partidaria", comentó.La politóloga opinó que la gobernabilidad podría verse comprometida en el caso de que Roberto Sánchez acabe siendo electo presidente y los sectores que resultaron derrotados busquen utilizar las irregularidades de la primera vuelta para cuestionar su legitimidad y promover una vacancia.Así las cosas, Zárate afirmó que en este momento "Perú es un país en riesgo" que podría incluso convertirse en "un riesgo para la región" en el caso de que los problemas de la política peruana comiencen a replicarse en otros países vecinos.Parodi, en tanto, se expresó esperanzado en que este proceso electoral sirva para que "Perú salga de este círculo vicioso de congresos vacando presidentes" y celebró que el Congreso bicameral surgido de la primera vuelta de abril no tenga mayorías claras para promover vacancias. "Después de diez años en que el Congreso hacía lo que le daba la gana con los presidentes, este Senado va a estar más duro, más dividido y va a ser más interesante", señaló.

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