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Inversión proyectada de Chevron en Vaca Muerta "prueba el potencial inédito del sector" en Argentina, dice un experto

Inversión proyectada de Chevron en Vaca Muerta "prueba el potencial inédito del sector" en Argentina, dice un experto

Sputnik Mundo

El ministro de Economía argentino confirmó que la firma Chevron presentará una inversión por más de 10.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta, una de... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anunció que la gigante Chevron presentará un proyecto de inversión por más de 10.000 millones de dólares en Vaca Muerta, en lo que la Casa Rosada definió como una de las mayores apuestas privadas en la historia del yacimiento hidrocarburífero, segunda y cuarta reserva de gas y petróleo no convencionales, respectivamente.El anuncio fue realizado desde Estados Unidos, donde Caputo acompaña al presidente Javier Milei en una gira oficial. La confirmación llegó tras una reunión con ejecutivos de Chevron, entre ellos Eimar Bonner, directora financiera de la compañía, y Laura Lane, responsable de Asuntos Corporativos de la petrolera estadounidense.La iniciativa se plegará al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado por el Congreso en 2024 con el fin de atraer inversiones de gran escala. El régimen otorga sendos beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años y mayor flexibilidad en el manejo de divisas, con el objetivo de dar previsibilidad a proyectos superiores a los 200 millones de dólares.Con la incorporación del proyecto de Chevron, el volumen total de iniciativas presentadas bajo el RIGI supera los 100.000 millones de dólares, según datos oficiales. El Ejecutivo afirma que, en paralelo, existen más de 36 propuestas en carpeta, aunque hasta ahora solo una parte fue aprobada, por compromisos cercanos a los $27.000 millones.En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para derogar el Decreto 929/2013, conocido como Decreto Chevron, que había establecido beneficios específicos para inversiones en Vaca Muerta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). La intención oficial es concentrar todos los incentivos en el RIGI.La medida busca unificar regímenes, reducir superposiciones normativas y migrar al nuevo esquema proyectos que habían iniciado trámites bajo normas anteriores. Para el Gobierno, este ordenamiento es clave para atraer capitales externos en energía, minería e infraestructura, sectores considerados estratégicos para el ingreso de divisas.La mejora productiva ya tuvo impacto en las cuentas externas. La balanza energética cerró el 2025 con un superávit récord de $7.829 millones, una reversión frente al déficit de 2022. Las proyecciones oficiales apuntan a que hidrocarburos y minería puedan aportar en conjunto una balanza comercial de 60.000 millones de dólares.Una apuesta inédita"Entre invertir en Estados Unidos o en Argentina con el RIGI, Chevron eligió nuestro país, y eso es muy destacable: prueba el potencial inédito del sector", dijo a Sputnik el economista y consultor energético Paulo Farina. Para el experto, se trata de "un número importante" que muestra que el yacimiento vuelve a posicionarse como un destino competitivo para las grandes petroleras internacionales.Farina remarcó que la decisión se explica porque "los números técnicos que arroja Vaca Muerta están siendo espectaculares" y porque Chevron ya conoce el terreno argentino. "La decisión se basa en lo que ha experimentado por diez años con estos esquemas de incentivos", afirmó, al destacar la continuidad de la empresa en el desarrollo del shale local.Consultado por este medio, el investigador especializado en hidrocarburos Nicolás Malinovsky coincidió en que Chevron "ya está inserto en Vaca Muerta y es uno de los grandes jugadores", porque "viene desde el inicio del proyecto". A su entender, la inversión "claramente está asociada a aumentar la producción" y consolida a la Argentina como un espacio relevante para el negocio petrolero no convencional.El especialista señaló que Vaca Muerta mantiene una ventaja frente a otros sectores: "El hidrocarburífero tiene una tradición que la minería todavía no tiene". Según explicó, la explotación petrolera en la Patagonia cuenta con una legitimidad histórica mayor, mientras que la minería enfrenta resistencias sociales y ambientales más extendidas.La pregunta del millón"El interrogante no es si con beneficios vienen inversiones; eso es obvio", planteó Farina. Para el economista, el debate central pasa por preguntar qué se recibe a cambio, como transferencia de tecnología, desarrollo de proveedores o componente local. El Gobierno da beneficios porque cree que después la empresa sabe lo que tiene que hacer, sostuvo.Farina comparó el esquema argentino con otros modelos: "China da beneficios, pero exige transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores locales y componente local". Según dijo, el RIGI funciona para atraer capitales, pero la discusión de fondo es si el Estado aprovecha esa inversión para generar una cadena de desarrollo más amplia.A su turno, Malinowski advirtió que el RIGI "no solicita transferencia tecnológica ni inversión en tecnología en la Argentina". Para el analista, esa es "una debilidad en términos de desarrollo tecnológico" vinculada al sector de hidrocarburos no convencionales, porque limita la capacidad local de capturar conocimiento productivo.El especialista sostuvo que la nueva configuración legal de Vaca Muerta "plantea prioridad de exportación más allá del autoabastecimiento energético". En ese sentido, señaló que el esquema puede fortalecer el ingreso de divisas, pero también modificar el sentido original de la política hidrocarburífera argentina.

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