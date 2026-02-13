https://noticiaslatam.lat/20260213/la-apuesta-mas-grande-ypf-sella-acuerdo-con-dos-firmas-lideres-para-exportar-gas-de-argentina-1171342478.html

"La apuesta más grande": YPF sella acuerdo con dos firmas líderes para exportar gas de Argentina

"La apuesta más grande": YPF sella acuerdo con dos firmas líderes para exportar gas de Argentina

La firma hidrocarburífera de mayoría estatal llegó a un entendimiento de desarrollo conjunto con la italiana Eni y con XRG, perteneciente a la Compañía... 13.02.2026

La petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) firmó un acuerdo clave con dos empresas líderes del mercado hidrocarburífero mundial para la exportación del gas proveniente de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas shale y la cuarta de petróleo no convencional. El objetivo es alcanzar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado para el año 2030.El entendimiento de desarrollo conjunto alcanzado (conocido técnicamente como Joint Development Agreement) con la firma italiana Eni y con XRG —el brazo internacional de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi— constituye un paso crucial para para avanzar en el proyecto Argentina LNG (siglas de Gas Natural Licuado en inglés), iniciativa orientada a la producción, licuefacción y exportación del recurso ubicado en el sur del país.Esto contempla el desarrollo de infraestructura en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires (este), donde se emplazarían plantas de licuefacción y unidades flotantes para el procesamiento del gas. El proyecto prevé distintas etapas, con una primera fase que podría aportar alrededor de seis millones de toneladas anuales y una ampliación posterior hasta completar la meta anunciada, por el doble de dicho valor. La inversión estimada para el conjunto de las etapas supera los 30.000 millones de dólares, que constituiría uno de los desembolsos más grandes en la historia del sector.El anuncio se inscribe en un marco signado por la expansión de la industria hidrocarburífera. A lo largo de la última década, Vaca Muerta incrementó de manera sostenida su producción, lo que permitió reducir las importaciones de energía y alcanzar, en 2025, un superávit comercial energético por primera vez en más de una década.El acuerdo con Eni y XRG responde a la estrategia argentina de transformar ese excedente potencial en exportaciones de GNL. El gas argentino, hoy canalizado mayormente a través de gasoductos hacia el mercado interno y países limítrofes, podría acceder así a destinos más lejanos como Europa o Asia, diversificando mercados y mejorando precios.En la actualidad, el sector energético ya comenzó a aportar divisas de manera creciente. Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones de hidrocarburos superaron los 3.700 millones de dólares, con un incremento interanual superior al 30%, mientras que el año podría cerrar con ventas externas por encima de los 6.000 millones. La balanza comercial energética registró además meses consecutivos de superávit, impulsada por el aumento de la producción de gas y petróleo no convencional.El salto proyectado con el GNL es de otra magnitud. De concretarse la meta propuesta, el complejo podría generar ingresos anuales superiores a los 17.000 millones de dólares hacia el final de la década, según estimaciones del sector. Esa cifra ubicaría al gas como uno de los principales complejos exportadores del país, junto con el complejo agropecuario y la minería, y modificaría de manera estructural el perfil de generación de divisas de la economía argentina.Una política de Estado"El proyecto Argentina LNG es la apuesta más grande e innovadora del país en los últimos años en materia de energía", dijo a Sputnik Yamil Quispe, empresario y consultor energético. Según el experto, la iniciativa forma parte de una estrategia que busca "llevar a Argentina a otro estadio de producción a nivel global a través de una plataforma que articula inversión en infraestructura, plantas de licuefacción y buques especializados".El especialista remarcó que el plan contempló inversiones por más de 17.000 millones de dólares en infraestructura y alrededor de 12.000 millones adicionales vinculados a la producción de gas. "A partir de 2030, cuando esté terminada la infraestructura, podrían generarse ingresos por 10.000 millones de dólares adicionales por año", señaló, y agregó que eso "implicaría casi un 40% más de lo que hoy produce Argentina".Para el analista, Vaca Muerta comienza a consolidarse como política de Estado. "Es la excepción a la regla en la política pendular argentina, donde la estabilidad es más bien una excepción", sostuvo. A su entender, independientemente del signo partidario del Gobierno de turno, el desarrollo del gas "va a continuar por su peso estratégico".El rol central que ocupa el complejo hidrocarburífero para el futuro argentino encuentra consenso entre los expertos. Consultado por Sputnik, Nicolás Malinowsky, ingeniero y director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología destacó que "se trata de un sector clave para el futuro del país, porque tiene el potencial de generar una solución a la falta crónica de dólares en la economía", afirmó. Sin embargo, advirtió que el esquema actual privilegia la exportación primaria.Una respuesta al problema estructuralEn las últimas décadas, Argentina ha convivido con crisis recurrentes por falta de divisas en la economía. Malinowsky fue categórico al afirmar que "Vaca Muerta es la llave para salir de la restricción externa". A su entender, el ingreso de dólares por exportaciones energéticas podría modificar estructuralmente la dinámica de la balanza de pagos local.No obstante, planteó una advertencia. "Argentina todavía no llegó a la industrialización del recurso", afirmó, y agregó que el riesgo es que las divisas se utilizaran para sostener equilibrios de corto plazo. "El desafío es lograr que los dólares que ingresen vayan al desarrollo sostenible del sector, y que no sean pan para hoy y hambre para mañana", señaló.A su turno, Quispe puso el foco en la factibilidad del proyecto y en la magnitud del cambio estructural que implicaría. "Es un proyecto totalmente factible", afirmó, y sostuvo que el gas argentino podía ubicarse "a la altura de Catar o Estados Unidos" en el mercado global de este sector.También describió el posible reordenamiento territorial que podría derivarse del desarrollo energético. Según señaló, la Argentina podría consolidar "una capital industrial con eje en Vaca Muerta", en paralelo a Buenos Aires como centro político. Esa dinámica, explicó, estaría impulsada por la generación de divisas que aportaría el complejo hidrocarburífero.

