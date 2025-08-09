Argentina avanza en la explotación minera y será un "complemento estratégico" de Vaca Muerta

https://noticiaslatam.lat/20250809/argentina-avanza-en-la-explotacion-minera-y-sera-un-complemento-estrategico-de-vaca-muerta-1165289334.html

De la mano de sendas exenciones impositivas y un impulso centrado en la generación de divisas por exportaciones, el país austral busca consolidarse como un actor clave en la oferta global de recursos estratégicos. De fondo, asoma complementariamente el desarrollo hidrocarburífero, que tiene al yacimiento de Vaca Muerta (sur) como motor. Con la marca liberalizadora que el Gobierno del presidente Javier Milei imprime en distintas esferas de la economía, el Ejecutivo confirmó la eliminación de "retenciones" —gravámenes a las exportaciones— a 231 productos mineros, perfilando al litio y al cobre como los pilares de la explotación en la zona lindera con la cordillera de Los Andes (oeste). El optimismo, motorizado por un impulso que reviste un carácter similar al de una política de Estado, halla concretos datos para alimentar las expectativas. En 2024, las exportaciones mineras argentinas crecieron 15% respecto al año anterior, alcanzando los 4.000 millones de dólares. El litio representó el 25% de ese total y se convirtió en el segundo mineral más exportado, detrás del oro. El potencial es aún mayor. Según datos de la Secretaría de Minería, los proyectos de cobre en carpeta podrían multiplicar por seis el volumen exportador actual. Solo tres de ellos –Josemaría, Los Azules y Taca Taca– podrían generar más de 8.000 millones de dólares anuales en su etapa madura, tras la inversión inicial. La provincia de San Juan, en el oeste, es el epicentro del "boom" del cobre. Allí se concentra la mayor parte de los desarrollos en etapa avanzada. A comienzos de año, se anunció que la construcción del proyecto llamado Josemaría —considerado como uno de los más auspiciosos— comenzará en 2026, con una inversión estimada de 4.200 millones de dólares. En Catamarca, Salta y Jujuy —al norte del país, región que integra el triángulo del litio, con Bolivia y Chile— el "oro blanco" sigue siendo la principal fuente de expectativas. En esas provincias ya operan tres proyectos en producción y se espera que al menos siete más entren en operación antes de 2030. En total, se proyecta que las exportaciones de litio superen los 5.000 millones de dólares por año. En ese marco se inscriben las exenciones impositivas. Entre los productos alcanzados por la desgravación se encuentran el oro, el cobre, el carbonato de litio, el litio metálico y otros derivados industriales. Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, con fuerte capacidad de influencia en el debate, el costo fiscal de la medida será compensado por un mayor volumen de exportación. En paralelo, el Gobierno promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 con la sanción de la Ley Bases, que otorga considerables beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros a proyectos del sector que insuman desembolsos por más de 200 millones de dólares. Pero mientras el litio y el cobre ganan protagonismo, Vaca Muerta sigue siendo una pieza central del modelo exportador. La reciente decisión del consorcio Southern Energy —que nuclea a las principales firmas del país, entre ellas la de mayoría estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)— de avanzar en la instalación dos buques flotantes de licuefacción puede marcar un punto de inflexión para el gas argentino, que tendría así la llave para catalizar el desarrollo exportador del recurso. Con este avance, el país busca abrir nuevos mercados para sus hidrocarburos, especialmente en Asia y Europa. La estrategia oficial es que el gas licuado actúe como recurso puente en la transición energética y complemente los ingresos que históricamente proveyó el complejo agropecuario. Según estimaciones privadas, el sector minero-energético podría generar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares anuales de exportación hacia fines de la década. La apuesta doble En ese contexto, aunque reconoció que la minería "tiene mucho más volumen potencial para crecer", advirtió que su maduración será más lenta. "El litio y el cobre pueden convertirnos en el Chile del futuro, pero hoy el sector que genera divisas ya, con actores consolidados y decisiones en firme, es el energético", señaló. Para Farina, ese desequilibrio explica por qué Vaca Muerta sigue ocupando un lugar central en la política económica argentina. "Por la falta estructural de dólares de la economía, no podemos descuidar ningún sector y vale la pena reforzar el desarrollo en cada generador de divisas. Pero eso no significa que sea igual de relevante el potencial del petróleo y el gas no convencionales que el de minerales que todavía están en una etapa más temprana de explotación", remarcó. El objetivo común Más allá de las diferencias estructurales, tanto el complejo hidrocarburífero de Vaca Muerta como la minería se perfilan como pilares de la estrategia exportadora argentina. Farina destacó que "la matriz productiva del país va a dar un fuerte salto de calidad porque son recursos que hoy demanda el mundo". Para el experto, la seguridad jurídica reviste un rol fundamental. Más allá de la polémica que orbita en torno al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones —por los considerables beneficios para las empresas del rubro—, el exfuncionario apuntó que "sin una ley que te avale, es imposible. Nadie te va a financiar si no puede asegurarse que no le cambien las reglas a mediano plazo".

