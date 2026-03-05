"Un peligro real para los ciudadanos": Paraguay daría inmunidad a tropas de EEUU en su territorio

https://noticiaslatam.lat/20260305/un-peligro-real-para-los-ciudadanos-paraguay-daria-inmunidad-a-tropas-de-eeuu-en-su-territorio-1172112903.html

Tal como lo había hecho Ecuador en el año 2023, Paraguay avanza en la puesta en funcionamiento de un acuerdo que permitirá el despliegue de efectivos militares de EEUU a lo largo del territorio paraguayo, sin control específico de las autoridades locales y con "inmunidad" ante la Justicia del país sudamericano.El Acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza, conocido por la sigla en inglés SOFA, había sido firmado entre los gobiernos de Donald Trump y de Santiago Peña en noviembre de 2025 pero es ahora cuando el Congreso se apresta a darle ratificación y hacerlo entrar en vigencia. Este miércoles 4 de marzo fue aprobado por el Senado, con el voto del oficialismo y algunos otros legisladores afines en la primera sesión oficial de la Cámara Alta.La relevancia del acuerdo quedó plasmada en que el texto pasará inmediatamente a la Cámara de Diputados, que el mismo día en que el proyecto se votaba en la Cámara de Senadores recibió al encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Paraguay, Robert Alter para explicar los alcances del acuerdo.Sin embargo, y al igual que sucedió en su momento en Ecuador, el acuerdo genera inquietud en la oposición paraguaya por las facilidades que otorga a las tropas estadounidenses que eventualmente pisen suelo paraguayo, ya que extiende a efectivos militares y demás personal vinculado a la Defensa estadounidense los privilegios que habitualmente se otorgan a los diplomáticos.Un acuerdo peligroso e inconstitucionalUno de los puntos centrales es que, en caso de acusaciones penales contra estos efectivos, los militares solo podrían ser sometidos a la Justicia de EEUU y serían inmunes al aparato judicial paraguayo.El analista consideró que la suscripción del tratado evidencia un sometimiento del Gobierno de Peña a las políticas de Washington por cuanto el país sudamericano "no negoció ninguna de las cláusulas" del acuerdo, sino que simplemente fue invitado a adherirse, de la misma forma en que ya lo han hecho otros países.Así, advirtió, el acuerdo no solo debería ser considerado inconstitucional porque habilita el despliegue de una fuerza armada extranjera para la seguridad interna del país sino que también hace que Paraguay "renuncie a ejercer el poder penal en territorio paraguayo" en favor de los efectivos estadounidenses.El avance del acuerdo llega en medio de un proceso de "militarización" impulsado por el propio Gobierno de Peña, que en el mes de febrero firmó un decreto para extender el área de actuación de las Fuerzas Armadas a todo el territorio paraguayo y ya no circunscrito a la región noreste. Peña atribuyó esta decisión a la necesidad de combatir grupos criminales en todo el país, ampliando las potestades de la Fuerza de Tarea Conjunta que había sido creada en 2013, durante el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), considerado como un "padrino político" de Peña.Acuerdos con poco para ganarPara Rolón Luna, los problemas de seguridad que puede padecer Paraguay "no justifican" el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y, mucho menos, la apelación a una fuerza extranjera. Por ese motivo, el especialista considera que las últimas posturas de Peña en esta materia tienen que ver únicamente con un "alineamiento absolutamente acrítico" con Washington y que tiene como objetivo último redimir el vínculo de Cartes con EEUU, que en el pasado llegó a incluir al exmandatario paraguayo en la lista de dirigentes sospechados por "corrupción".En ese contexto, Rolón Luna advirtió que el Gobierno de EEUU "ve la puerta abierta y entra", aprovechando las facilidades que la actual administración paraguaya otorga al país norteamericano. "EEUU siempre ha tenido esa pulsión de intervenir, de meterse en los asuntos internos de los país y más aun en países de escaso peso relativo como Paraguay", subrayó.Así, por ejemplo, el Gobierno paraguayo aceptó firmar en agosto de 2025 un acuerdo de "tercer país seguro" con la administración Trump, que implicaba que el país sudamericano recibiera a migrantes ilegales mientras aguardaban solucionar su situación con Washington. "Hasta ahora el Gobierno no ha dicho qué recibimos a cambio de eso, por qué nos involucraríamos en un problema interno de los EEUU como una especie de depósito de quienes expulsa y no tiene a dónde enviar", cuestionó Rolón Luna.A los ojos del experto, este posicionamiento de Peña podría incluso traerle problemas con su vecino Brasil, que podría ver con preocupación que efectivos militares de EEUU comiencen a operar cerca de su frontera.En ese sentido, consideró que el Gobierno de Peña comete un error y que "si tuviera una política exterior más inteligente", optaría por "buscar equilibrar estos dos poderes: el poder hegemónico aunque en decadencia de EEUU y el de la potencia regional que es Brasil".

