Paraguay, en jaque por las exigencias ambientales que contempla el acuerdo Mercosur-UE

A pesar del optimismo en torno al acuerdo Mercosur-UE, productores rurales paraguayos advierten que las exigencias de Bruselas contra la deforestación son "de... 28.02.2026, Sputnik Mundo

Si bien la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en los congresos del bloque sudamericano, así como la intención de una aplicación rápida por parte de Bruselas, hacen crecer el optimismo en relación a un acuerdo comercial histórico, la puesta en práctica del tratado firmado en enero puede no estar exenta de dolores de cabeza para los países del cono sur.La implementación provisoria del acuerdo también da el puntapié inicial para un proceso de negociaciones internas y de adaptación de los productores sudamericanos para aprovechar al máximo las posibilidades de acceso al mercado europeo. Así, los países del Mercosur deberán comenzar a negociar cómo se distribuirán entre ellos las cuotas ofrecidas por Europa para el ingreso de productos sensibles como la carne, la miel y los lácteos, entre otros.Pero, además, el acuerdo presionará al Mercosur a adaptarse para cumplir las exigencias ambientales impuestas por la Unión Europea, sobre todo en materia de cambio climático y deforestación. En efecto, el acuerdo no solo compromete a los países del Mercosur a mantenerse dentro del Acuerdo de París, sino que también replica lo establecido por la reglamentación 1115, aprobada en 2023 por la UE para impedir el ingreso al mercado europeo de "materias primas asociadas a la deforestación".Mientras algunos países del Mercosur, como Uruguay o Brasil, parecen más confiados en poder cumplir estos requisitos, el asunto genera más preocupación en el caso de Paraguay. A finales de 2025, la Unión de Gremios de la Producción (UGP), entidad que nuclea a varios de los sectores productivos del país, calificó la reglamentación europea como "de cumplimiento casi imposible".La preocupación de los productores fue trasladada recientemente por los gremios productivos a los congresistas del país, que recién en marzo votarán para ratificar el acuerdo."Un estado de inseguridad"En diálogo con Sputnik, el analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro consideró que la adaptación de los productores paraguayos a esos estándares se perfila difícil debido al tradicional rechazo que el sector agroexportador paraguayo ha tenido a este tipo de reglamentaciones.Para el especialista, las medidas impuestas por Bruselas suelen tener poco eco en autoridades y productores paraguayos, que consideran este tipo de iniciativas como parte de "una doctrina globalista". "La Unión Europea no puede pretender que el Mercosur se someta a esas condiciones para tener un comercio fluido", complementó.Así, el experto vislumbró la posibilidad de que la Unión Europea active sus salvaguardas y bloquee el ingreso de productos si considera que los envíos del Mercosur están compitiendo de manera "desleal" con los productos agrícolas europeos. ¿Una oportunidad perdida?También consultado por Sputnik, el ingeniero paraguayo y exintegrante del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Ricardo Canese, dijo que las dificultades que planteen las reglamentaciones del acuerdo afectarán mayormente a "los productores pequeños y medianos" y no tanto "al gran productor agropecuario", dedicado a la soja, el maíz u otros granos.Canese explocó las razones por las que las exigencias europeas pueden parecer tan difíciles de cumplir para los productores de la nación sudamericana: "Paraguay tiene las tasas de deforestación más altas de América del Sur". En ese sentido, hizo votos para que la normativa europea pueda al menos empujar a los grandes productores a ser más amigables con el medio ambiente, sin embargo, reconoció que ya la normativa interna es poco efectiva en muchos casos.En este contexto, Canese hizo énfasis en la importancia de que el acuerdo con la Unión Europea sirva a Paraguay a impulsar "a los pequeños y medianos productores de alimentos", un sector que ha perdido pie en los últimos años frente a otro "extractivista" vinculado a la soja y los granos en general.El exparlamentario del Mercosur afirmó que el acuerdo con la UE "podría haber sido una gran oportunidad para que el Paraguay retome esa vocación de producción de alimentos que tuvo siempre". En contrasentido, lamentó, el actual Gobierno paraguayo parece "muy concentrado en el extractivismo", algo que puede dejar relegado a Paraguay en las oportunidades de aprovechar este acuerdo.

