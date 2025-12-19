https://noticiaslatam.lat/20251219/el-vacio-legal-detras-de-las-nuevas-operaciones-de-eeuu-en-una-base-militar-en-ecuador-1169561263.html

El "vacío legal" detrás de las nuevas operaciones de EEUU en una base militar en Ecuador

El "vacío legal" detrás de las nuevas operaciones de EEUU en una base militar en Ecuador

Efectivos de la Fuerza Aérea de EEUU llegaron a la base militar de Manta en Ecuador para emprender una "operación temporal" contra organizaciones... 19.12.2025

"EEUU da la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea [estadounidense]para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta". El comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Ecuador se adelantó incluso al anuncio oficial del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para informar de la llegada de tropas norteamericanas.De acuerdo a la Embajada de EEUU, la llegada de tropas estadounidense se produce en el marco de una "estrategia bilateral de seguridad a largo plazo" y "mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas". La sede diplomática indicó, además, que la operación también incluirá acciones de "fortalecimiento de la recopilación de información" y que "está diseñada para proteger a los EEUU y al Ecuador frente a las amenazas" que afectan a ambos países.A través de la red X, Noboa añadió que la operación "permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país".Medios ecuatorianos reportaron que las tropas estadounidenses ya se encuentran en Manta, trasladados en vuelos militares de carga. De todos modos, ni el Gobierno ecuatoriano ni autoridades estadounidenses informaron oficialmente la cantidad de miembros del contingente desplegado ni qué equipamiento llevan consigo.Para algunos ecuatorianos, la llegada de tropas estadounidenses contradice el resultado de la consulta popular del 16 de noviembre pasado, en la que un 60% de votantes rechazó una reforma constitucional para reinstalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.Un vacío legalEn diálogo con Sputnik, el experto en Relaciones Internacionales Santiago Carranco Paredes consideró que, en realidad, el ingreso de tropas estadounidenses no viola en sí mismo el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, por lo que no iría "en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano". El experto explicó que el artículo constitucional prohíbe expresamente la "cesión de territorio a una potencia extranjera" y eso, según la información divulgada hasta el momento, no ha sucedido.De todos modos, Carranco Paredes lamentó que no se conozcan los detalles del acuerdo y la forma en que operarán las fuerzas estadounidenses en suelo ecuatoriano. "Que no exista información de los alcances, de cuánto tiempo estarán y lo que vienen a hacer es un problema", apuntó.En ese sentido, el experto remarcó que Ecuador no cuenta con una normativa específica para reglamentar las operaciones extranjeras en el territorio, lo que podría dar lugar a ambigüedades en relación a las potestades que los militares de EEUU tendrán mientras se encuentren en Ecuador.Uno de esos puntos ambiguos es el que permite, por ejemplo, que el ingreso de las tropas estadounidenses no haya tenido que ser aprobado por la Asamblea Nacional ecuatoriana. Carranco Paredes indicó que el asunto sí tendría que haber sido aprobado por el legislativo si se trataba de un acuerdo bilateral, pero evade ese paso al ser presentado como un trato intergubernamental.Consultada por Sputnik, la socióloga y analista internacional Irene León consideró que el acuerdo sí contradice a la Constitución y la decisión expresada por los ecuatorianos en noviembre pero también recordó que sucesivos acuerdos de cooperación firmados por Ecuador incluso durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) ya "abrieron el espacio para una virtual ocupación de EEUU en el país" y "garantizaron la inmunidad diplomática" de los efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano.Para León, los acuerdos permiten "una cooperación entre comillas" entre EEUU y Ecuador ya que, lejos de compartir la responsabilidad, el Gobierno de Noboa "tiene abandonada la defensa de la soberanía" y permitirá el accionar estadounidense. Así las cosas, en este marco "no sorprendería cualquier acción de los estadounidenses contra civiles e incluso militares ecuatorianos".Ecuador en la presión contra VenezuelaSegún León, el Gobierno de Daniel Noboa se vale de estos acuerdos para dar una colaboración total con las fuerzas estadounidenses que, "bajo el pretexto del narcotráfico y sus rutas", podría montar operaciones en Ecuador para utilizarlas "para los planes geoestratégicos estadounidenses" en la región.Es que, para León, las operaciones estadounidenses en Manta pueden no tener tanto que ver con el combate al narcotráfico sino con "el corolario Trump de la Doctrina Monroe" que lleva al actual Gobierno estadounidense a buscar retomar "el control de todo el hemisferio occidental".Así las cosas, León sostuvo que el Gobierno de Noboa ha colocado a Ecuador como una ficha de ese plan, haciendo que el país ecuatoriano "se haya venido involucrando en los planes estadounidenses de gran alcance, incluso en los que involucra al Pacífico y el Indo Pacífico" y que también podría proyectarse hacia la presencia militar estadounidense en el Caribe.León insistió en que Ecuador "debería mantenerse por fuera del proyecto bélico estadounidense" en el Caribe, algo que se sustenta en que la propia Constitución ecuatoriana define al país como un "territorio de paz".Para Carranco Paredes, si bien Ecuador estaría "cediendo territorio" para la operación de los militares estadounidenses, el país no necesariamente quedaría involucrado en un posible conflicto regional a mayor escala, "a menos que militares ecuatorianos estén directamente inmiscuidos en operaciones contra barcazas venezolanas".

