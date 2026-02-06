https://noticiaslatam.lat/20260206/es-una-carga-social-la-economia-boliviana-cae-en-endeudamiento-externo-e-interno-para-salir-de-la-1171132873.html

"Es una carga social": La economía boliviana cae en endeudamiento externo e interno para salir de la recesión

Desde el arranque de la presidencia de Rodrigo Paz, Bolivia accedió a miles de millones de dólares de crédito internacional destinados a reactivar la economía... 06.02.2026, Sputnik Mundo

Además de lidiar con el creciente endeudamiento externo, varios economistas alertaron sobre el alza de la deuda interna, generada por préstamos entre organismos del Estado, que se subsanan con mayor emisión monetaria y, por consiguiente, mayor inflación. Analistas consultados por Sputnik expusieron estos conceptos macroeconómicos que, en última instancia, afectan a los ingresos de las familias bolivianas.Según un informe del economista Fernando Romero, la deuda interna asciende a 33.250 millones de dólares. Más del doble que la deuda externa, situada en 14.131 millones de dólares. Entre las dos abarcan el 90% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual asciende a 57.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI).En diálogo con Sputnik, Romero explicó que el Gobierno nacional —en la actual y anteriores gestiones— se apoya en el Banco Central de Bolivia (BCB) para tapar el hueco con mayor impresión de billetes, lo cual fomenta el incremento de la espiral inflacionaria.El Gobierno de Paz, por su parte, presentó datos auspiciosos sobre el aumento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que ya superan los 4.000 millones de dólares, debido al crecimiento del precio internacional de la onza troy (las RIN de Bolivia están conformadas por 22 toneladas de oro y solamente 500 millones de dólares líquidos).Romero advirtió que la elevada deuda interna "tiene riesgos, más para una economía que está en recesión, que todavía está desequilibrada y está recién iniciando un proceso de estabilización. Hay riesgo de sostenibilidad fiscal, porque a ese nivel de endeudamiento el pago de intereses empieza a comerse el presupuesto. Ahí es donde se ejerce la presión".En este contexto, el Gobierno nacional "le solicita al BCB emitir más dinero y financiar con mayor deuda al sector público. Así los recursos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura se utilizan para financiar el pago de la deuda", dijo el economista.Si las economías internacionales "ven que el país tiene un nivel importante de deuda externa y, además, tiene niveles riesgosos de deuda interna, esto puede redundar en una limitación del financiamiento de la cooperación internacional, o dan créditos caros, a plazos más cortos"."La baja generación de divisas que tenemos. En las RIN apenas contamos con 500 millones de dólares líquidos", reflexionó Romero."Pareciera que la deuda interna es un préstamo entre familiares, pero es una carga social para la población. Es una carga que amerita hacer reajustes fiscales importantes. No alcanza con simplemente eliminar la subvención a los carburantes", sumó.En los últimos días de 2025, Paz decidió retirar la subvención a los combustibles, que en ese año costó al Estado 3.500 millones de dólares. Sobre este cálculo, las autoridades afirman que hasta el momento se ahorraron casi 500 millones de dólares.Emisión y recesiónRomero alteró sobre los peligros de la emisión monetaria descontrolada: "Si tú emites y pones en circulación grandes cantidades de dinero, pero tu economía produce poco o está en recesión, es como echar más leña al fuego", consideró.Para Romero, sería ideal aumentar las RIN mediante el incremento del comercio internacional: "Eso se hace vía exportaciones e inversiones. Los créditos son riesgos necesarios a corto plazo, pero la economía boliviana tiene que ponerse como horizonte el dejar de depender de ellos".En este sentido, aseguró que para el aumento registrado en las RIN "ha sido determinante la suba del oro". En estos días, la onza troy cotiza alrededor de 5.000 dólares.La deuda ignoradaPara el economista Martín Moreira, "no se le presta atención a la deuda interna, porque está en pesos bolivianos y siempre va girando. El BCB presta y se le va devolviendo, pero mientras tanto la deuda va creciendo. En muchos países, la deuda interna supera en más del 100% el PIB (como Japón, Brasil o Estados Unidos) porque, a veces, es la única forma de que haya liquidez dentro del país", dijo a Sputnik.Comentó que el incremento de la deuda interna en Bolivia es constante desde hace más de dos décadas. "Al haber emisión monetaria sin respaldo del aparato productivo, se produce un efecto inflacionario en el país, porque vas inyectando moneda para cubrir tus deudas. Por eso, durante la anterior gestión, era necesario que la Asamblea Legislativa permitiera el ingreso de créditos externos que podían amortiguar ese golpe y se utilicen para reactivar el aparato productivo", expuso.Muchos de estos créditos fueron aprobados por la Asamblea con la asunción de Paz, quien así obtuvo 1.600 millones de dólares hasta el momento."Si no se reactiva el aparato productivo, la deuda interna y la externa pueden seguir creciendo al infinito. Por eso es necesario que el Estado empiece a reactivar la minería, la producción de hidrocarburos u recursos evaporíticos. Ahora se habla nuevamente de los contratos para la industrialización de litio con empresas de China y de Rusia. Sería interesante si avanzan en ese sentido, sin afanes políticos, solo con la mirada en la reactivación del aparato productivo", sumó Moreira.En las últimas semanas, Paz firmó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 4.500 millones de dólares y otro con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 3.100 millones de dólares. Moreira indicó que a esta suma se deben agregar los 14.131 millones de deuda externa ya acumulada. Son en total 21.131 millones de dólares, que abarcan casi la mitad del PIB.El estado de la economíaEl Instituto Nacional de Estadística (INE) ofreció datos preliminares sobre el comportamiento del PIB durante 2025, los cuales confirmaron la entrada en recesión.Pero no todos los sectores productivos mostraron una tendencia negativa: la agricultura, la silvicultura, la ganadería y pesca tuvieron un crecimiento del 3,7%. También mostraron números positivos ramas como alojamiento y servicios de comidas y bebidas. Pero las actividades extractivas (petróleo, gas natural y minería) registraron una caída del 10,12%, mientras el comercio tuvo una disminución del 2,62%.Moreira y Romero coincidieron en que se debe promover la reactivación de las actividades extractivas, que traerían una importante cantidad de divisas al país.

