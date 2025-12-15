https://noticiaslatam.lat/20251215/el-expresidente-luis-arce-esta-en-la-carcel-de-san-pedro-que-panorama-judicial-le-espera-1169437186.html

El expresidente Luis Arce está en la cárcel de San Pedro: ¿qué panorama judicial le espera?

El expresidente Luis Arce está en la cárcel de San Pedro: ¿qué panorama judicial le espera?

"No nos hemos ido, somos inocentes", gritó el expresidente Luis Arce ante los medios y curiosos presentes el pasado miércoles al ingresar a la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz. La justicia boliviana determinó su detención durante cinco meses mientras avanza la investigación por el caso Fondo Indígena, que habría ocasionado una afectación al Estado por 40,000 millones de pesos bolivianos, unos 5,790 millones de dólares. El abogado del exmandatario pidió a los jueces que se le otorgara prisión domiciliaria, en atención a sus 63 años y al tumor cancerígeno que superó pero aún seguiría latente. Se rechazó este pedido y se garantizó que recibiría el tratamiento médico necesario en el penal.Arce fue detenido el 10 de diciembre mientras caminaba por el barrio paceño de Sopocachi, donde reside desde hace 25 años. "No era un vehículo policial. Nada. Era un minibús con las puertas abiertas, de donde descendieron cuatro o cinco personas con pasamontañas, cubriéndose todo el rostro. Me invitan a subir supuestamente porque tenía una orden de aprehensión. Quiero desvirtuar que me rehusé. Lo único que les dije fue: 'Muéstrenme la orden de aprehensión'", declaró el expresidente ante el juez Elmer Laura en audiencia virtual.En todo momento, Arce sostuvo que no cometió ningún delito y dijo que las acusaciones tenían una motivación política. "Está de más decir que yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura que está atravesando el Gobierno: busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones. Lamentamos que en menos de 24 horas se haya elaborado todo esto para hacer una persecución y una aprehensión absolutamente ilegal".¿De qué se le acusa?El caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC) se inició con una denuncia en 2015 por presuntas irregularidades en la gestión de los proyectos productivos destinados a mejorar la situación de comunidades en áreas rurales y selváticas del país.La acusación gira en torno a una presunta falta de rendiciones de cuentas sobre proyectos que en algunos casos no se ejecutaron por completo o serían "proyectos fantasma" que nunca se iniciaron. Además, en muchas ocasiones los fondos fueron entregados directamente a las cuentas personales de dirigentes indígenas campesinos.Por uno de estos casos, que asciende a 700, 000 dólares, fue detenido Arce. Pero conforme avance la investigación le podrían endilgar más procesos.Actualmente se lo acusa por delitos supuestamente cometidos cuando era ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales (2006-2019). "En la presente investigación se tiene responsabilidad del señor Luis Arce en su calidad de ministro, ya que es el que ha financiado, el que ha ejecutado y el que ha aprobado los desembolsos a cuentas particulares sobre proyectos que no han llegado a su conclusión", dijo a la prensa el fiscal Miguel Cardozo.El funcionario dejó en claro que no es un delito aprobar desembolsos a cuentas privadas, "pero sí tiene la obligación en el Ministerio de Economía de verificar que la transferencia cumpla con lo que se ha solicitado". Es decir, la rendición de cuentas. A Arce se lo acusa por "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".Un caso de un gran simbolismoSe calcula que el FONDIOC recibió durante los gobiernos del MAS un total de 1.000 millones de dólares, provenientes del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) deducido de las exportaciones de este rubro, fundamentalmente de gas.En diálogo con Sputnik, la analista política Lily Peñaranda consideró que el país "está ante un caso extremo de corrupción increíblemente grande, de un daño económico al Estado enorme por parte de quienes se decían defensores de los indígenas".Como ministro de Economía, Arce era presidente del directorio del FONDIOC. Pero el expresidente declaró este 12 de diciembre que solamente participó de una reunión y que desde su ministerio se había designado a una persona para dar seguimiento a las acciones del fondo.Para la analista, "Arce es una de las cabezas, uno de los peces gordos de esa red de corrupción. Ahora se debe esperar a que el Poder Judicial lleve el caso en el marco de la ley. Para mí es un giro de 180 grados a lo que teníamos antes de este Gobierno. Es algo muy simbólico, que alienta a mucha gente que estaba totalmente desencantada con la situación de Bolivia".La reacción del presidente Rodrigo PazEn los primeros días de su mandato, iniciado el pasado 8 de noviembre, Paz denunció que había descubierto un faltante en las arcas del Estado de 15,000 millones de dólares provenientes de las ventas de gas en las últimas dos décadas.Con el pasar de los días se denunciaron otros casos y se determinó conformar una Comisión de la Verdad para investigar las cuentas de los gobiernos del MAS. Pero esta instancia aún no fue designada por la Asamblea Legislativa. Por consiguiente, no sería de extrañar que al nuevo reo del penal de San Pedro se le sumen próximamente más procesos.Y agregó: "Hoy Bolivia no pelea una guerra externa, pero enfrenta inseguridad, crimen organizado, transaccional, fronteras vulnerables, contrabando, corrupción, desconfianza social… Eso es lo que nos han dejado, eso tenemos que revertir. Lo estamos haciendo, poniendo en su lugar aquellos que nos robaron y vamos a luchar con firmeza para recuperar la patria".Falta de experienciaEl analista político Adalberto Ticona fue durante varios años dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones que integran el directorio del FONDIOC. Dijo a Sputnik que fue un error depositar recursos de este fondo en cuentas personales:Evaluó que la falta de experiencia de varios dirigentes campesinos indígenas en la ejecución de proyectos "ha hecho que en algunos casos no se hayan concluido obras. La Contraloría General del Estado, que ha sido la parte denunciante, detectó 154 casos de proyectos considerados fantasma". Ticona remarcó que en la última década más de una decena de dirigentes indígenas campesinos pasaron por la cárcel en el marco de estas investigaciones. Y consideró que se debe tomar en cuenta lo actuado en estos casos para juzgar al expresidente.El referente campesino comentó que en las comunidades se sienten señalados por este escándalo millonario. "Dicen que somos collas, que somos campesinos, nos están estigmatizando como que todos somos ratas. Y no se puede generalizar. Obviamente, si una persona tiene responsabilidad la tendrá que asumir".

