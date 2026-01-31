https://noticiaslatam.lat/20260131/exigencia-de-alineamiento-argentina-participara-en-una-cumbre-del-pentagono-en-washington-1170900813.html

"Exigencia de alineamiento": Argentina participará en una cumbre del Pentágono en Washington

31.01.2026

El evento, convocado por el Pentágono estadounidense, se realizará el 11 de febrero en Washington y reunirá a jefes de las Fuerzas Armadas de decenas de naciones. El presidente argentino, Javier Milei, enviará al jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, en un gesto acorde al estricto alineamiento hacia Estados Unidos que profesa la Casa Rosada.La confirmación se produce en un contexto signado por la intriga suscitada tras el arribo de un avión militar estadounidense a la ciudad patagónica de Ushuaia (sur), un episodio que generó interrogantes políticos y amplificó la atención sobre la dimensión militar del vínculo con la Casa Blanca. La capital de la provincia de Tierra del Fuego es considerada un punto estratégico por su rol como puerto de acceso a la Antártida y su importancia para la logística naval internacional, habida cuenta del acceso que supone al corredor bioceánico.La aeronave, que había partido de una base militar en Estados Unidos y realizó escalas previas en la región, transportaba a una delegación de legisladores norteamericanos, según confirmó posteriormente la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.El episodio generó críticas de sectores políticos locales y autoridades provinciales, que cuestionaron la falta de información oficial inmediata sobre el motivo de la visita y reclamaron mayor transparencia. Las reacciones se intensificaron por el carácter estratégico de Ushuaia y por la sensibilidad histórica en torno a la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.No obstante, las intrigas en torno al vínculo entre Buenos Aires y Washington no se agotaron ahí. El diario The New York Times reveló que ambos Gobiernos se encuentran en negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a la Administración de Donald Trump, aliado de Javier Milei, deportar al país a migrantes de otras nacionalidades. No obstante, el presidente argentino se ocupó de desmentirlo a través de sus redes sociales.Lo simbólico y lo práctico"Lo que estamos viendo en este momento es una exigencia de alineamiento político y militar totalmente explícito", dijo a Sputnik el analista internacional Tadeo Casteglione al evaluar la participación argentina, un movimiento que, según advirtió, ya no se presenta de manera disimulada sino como una directriz directa que "baja línea desde Washington".El experto planteó que este proceso puede leerse a escala regional como un doble fenómeno. “Por un lado, hay un disciplinamiento a los que no se alinean, como Venezuela, Cuba o Nicaragua y, por otro, una dependencia total de recibir órdenes", afirmó, y agregó que esa dinámica implica "una pérdida de soberanía" cuando los países carecen de una doctrina propia de defensa.Desde esa óptica, el consultor comparó el esquema actual con una versión actualizada de la Escuela de las Américas. El investigador destacó que Argentina tiene un peso geopolítico singular: "somos la única conexión entre el océano Atlántico y el Océano Pacífico, con una clara proyección antártica", precisó. En ese sentido, explicó que ese rol estratégico "no está siendo negociado de manera soberana, sino aceptado bajo imposiciones que condicionan la política exterior y de defensa".Casteglione cuestionó además decisiones recientes en materia militar. "Cambiar armamento, doctrina y proveedores refuerza una dependencia total hacia países de la OTAN", afirmó, y puntualizó que este rumbo “deja a Argentina desarmada y a merced de políticas exteriores que no responden a los intereses argentinos, sino a un capricho ideológico".Un marco atípicoConsultado por Sputnik, el sociólogo y analista Sebastián Schulz apuntó que "estos movimientos son una apuesta de Washington respecto a una región que hoy ocupa toda su atención, como lo es el Cono Sur". Según el experto, la proyección sobre la Antártica constituye un "aspecto central del interés de Estados Unidos en Argentina".Para el investigador, Buenos Aires representa mucho más que un virtual aliado. "Hoy Milei es casi una llave de entrada para los intereses estadounidenses en un subcontinente que hasta ahora le resultaba bastante esquivo por la creciente presencia de China", apuntó."Hay muchas exigencias de parte del Gobierno norteamericano para no solamente frenar el avance de otras potencias interesadas en la región, sino para profundizar el alineamiento, tal cual lo ha hecho Milei desde su llegada a la presidencia del país", remarcó el especialista.

