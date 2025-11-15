https://noticiaslatam.lat/20251115/la-propuesta-de-instalar-bases-extranjeras-en-ecuador-esta-hecho-a-medida-de-washington-senala-1168512362.html

La propuesta de instalar bases extranjeras en Ecuador "está hecho a medida" de Washington, señala experta

La propuesta de instalar bases extranjeras en Ecuador "está hecho a medida" de Washington, señala experta

Sputnik Mundo

Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a participar en un referéndum y consulta popular mediante los cuales el Gobierno de Daniel Noboa busca... 15.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-15T20:07+0000

2025-11-15T20:07+0000

2025-11-15T20:07+0000

américa latina

política

daniel noboa

rafael correa

washington

ecuador

eeuu

casa blanca

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0f/1168512821_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e9b77a496845021f43bf88b1450c3148.jpg

Ecuador votará este 16 de noviembre un referéndum y consulta popular clave que podría permitir nuevamente la presencia de bases militares de Estados Unidos en su territorio, un giro que tendría efectos internos y geopolíticos. La propuesta busca eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008, introducida en la Constitución sancionada durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que expulsó a Washington de la base de Manta.El presidente Noboa afirma que la cooperación internacional —con énfasis en EEUU— resulta indispensable para enfrentar el avance del crimen organizado en un contexto atravesado por una acuciante ola de inseguridad. El país sudamericano atraviesa una de las peores crisis de violencia de su historia reciente y mantiene el estado de "conflicto armado interno", con bandas calificadas como "terroristas" por el propio Ejecutivo.En ese marco, el Gobierno evalúa dos posibles instalaciones operadas por agencias de Estados Unidos: una base militar en Manta y otra en Salinas, ambas localidades ubicadas en la costa del Pacífico. Las dos zonas fueron inspeccionadas por la secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump, Kristi Noem, durante su segunda visita al país en menos de tres meses. La alta funcionaria recorrió el área acompañada por el propio mandatario ecuatoriano.El Ministerio del Interior adelantó que una de esas bases podría ser operada directamente por el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, enfocándose en el control fronterizo, ciberseguridad y lucha contra el terrorismo. El Gobierno sostiene que ese apoyo permitiría mejorar el intercambio de información y detectar rutas marítimas del narcotráfico.La visita de Noem se sumó a la del secretario de Estado Marco Rubio, quien definió a Ecuador como un punto estratégico para combatir delitos transnacionales. La Casa Blanca sigue de cerca la votación porque considera que recuperar presencia en el Pacífico este tropical ampliaría su capacidad regional de vigilancia, dando un paso más hacia el control militar.El Ejecutivo ecuatoriano insiste en que cualquier operación se mantendría bajo control nacional y que no se replicaría el esquema de Galápagos, donde Estados Unidos operó durante la Segunda Guerra Mundial.Por su parte, la oposición —integrada por organizaciones indígenas, movimientos sociales y el correísmo— advierte que el cambio constituye una renuncia explícita a la soberanía y abriría la puerta a un despliegue militar extranjero permanente. Señalan que la prohibición vigente surgió como reacción a una década de presencia estadounidense en Manta y que la reforma podría consolidar una dependencia estratégica.El referéndum también incluye preguntas sobre financiamiento de partidos, reducción del Congreso y convocatoria a una Asamblea Constituyente, pero la cuestión militar domina el debate. Para Noboa, permitir bases extranjeras fortalecería su agenda de seguridad. Para sus críticos, marcaría un alineamiento sin precedentes con la Casa Blanca.El resultado definirá no sólo el futuro de la relación bilateral con Washington, sino el rumbo de la política de seguridad ecuatoriana. Al tratarse de un referéndum, una victoria del "Sí" habilitaría negociaciones inmediatas para instalaciones conjuntas. Un triunfo del "No" reforzaría la línea soberanista de 2008 y frenaría uno de los principales objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región.En la víspera del llamado a las urnas, el Gobierno de Noboa anunció un acuerdo comercial con la Casa Blanca para la eliminación de aranceles recíprocos sobre ciertas exportaciones de Ecuador.¿Salida fácil?Según la experta, la propuesta del Gobierno no sólo responde al avance del narcotráfico, sino también a la necesidad de construir un "relato que justifique una reforma de alto impacto institucional".De acuerdo con la investigadora, el hecho de que el eje de las bases militares constituya el primer punto de los cuatro sobre los cuales deberán expedirse los electores responde a una decisión estratégica: "La apuesta del Gobierno consiste en que esa primera pregunta genere un efecto de 'arrastre' sobre las demás", apuntó. Para la especialista, el diseño del referéndum no separa políticas estructurales de decisiones de seguridad coyuntural, sino que "utiliza la ansiedad social" como forma de impulsar reformas más amplias.Consultado también por este medio, el analista político ecuatoriano Esteban Santos afirmó que "el de las bases extranjeras es un punto muy sensible, pero hay que recordar que Ecuador ya posee acuerdos amplios con Washington". Para el experto, "lo único que falta es instalar bases, pero el control ya lo tiene Estados Unidos".Ambos analistas coincidieron en que el tema fue diseñado para reforzar el vínculo con la Casa Blanca. Carrión sostuvo que "este punto está hecho a medida" de Washington, mientras Santos apuntó que "Noboa intenta que ahora Estados Unidos ocupe el lugar de socio estratégico que en otro momento hubiera correspondido a países de la región, como Colombia".¿Más seguridad o menos soberanía?El trasfondo del referéndum excede el debate técnico sobre seguridad y toca un punto central: cómo se reconfigura la política exterior del país latinoamericano. Santos lo resumió al señalar que "el pragmatismo es importante para la cooperación, pero instalar bases extranjeras es un paso fuerte". De acuerdo con el investigador, la iniciativa es concebida por una parte de la sociedad como un costo aceptable ante el avance del crimen organizado.Carrión coincidió en que el miedo social opera como motor político. Para ella, se trata de "una cesión de soberanía que no tendrá efectos concretos en seguridad", pues el país ya cedió amplios márgenes de cooperación a Estados Unidos. La consultora recalcó que Washington "busca acceso estratégico a zonas marítimas clave", lo que sitúa al referéndum dentro de una disputa geopolítica mayor.No obstante, ambos expertos señalaron que la decisión se toma en un contexto signado por la inseguridad. Santos fue contundente: "Hay una percepción entre una parte de la población que teme por su vida, y eso los lleva a apoyar iniciativas más drásticas". Carrión agregó que esta coyuntura "termina distorsionando el debate" pues las reformas se deciden más por urgencia que por su impacto a largo plazo.

https://noticiaslatam.lat/20251115/el-gobierno-de-ecuador-se-juega-la-gobernabilidad-en-el-referendum-y-la-consulta-popular-considera-1168484236.html

https://noticiaslatam.lat/20251107/los-gobiernos-que-pretendan-instalar-bases-en-ecuador-perseguirian-intereses-propios-advierte-1168235171.html

https://noticiaslatam.lat/20251110/ecuador-confirma-la-muerte-de-27-reos-en-una-carcel-de-machala-1168329910.html

https://noticiaslatam.lat/20251103/consulta-popular-en-ecuador-hay-un-hastio-de-la-ciudadania-con-la-clase-politica-1168144154.html

washington

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, daniel noboa, rafael correa, washington, ecuador, eeuu, casa blanca, 💬 opinión y análisis