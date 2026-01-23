"Sin margen para negarse": Milei firma adhesión al Consejo de Paz

https://noticiaslatam.lat/20260123/sin-margen-para-negarse-milei-firma-adhesion-al-consejo-de-paz-1170643987.html

Tras su discurso en el Foro de Davos, el presidente argentino, Javier Milei, formalizó su participación en la iniciativa impulsada por la Casa Blanca.

El mandatario sudamericano firmó la adhesión de Argentina al Consejo de Paz impulsado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, iniciativa presentada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. El gesto se produjo al finalizar una jornada signada por las definiciones del presidente norteamericano y consolidó una nueva señal del alineamiento de Buenos Aires hacia Washington.Milei rubricó el compromiso en el mismo escenario en el que el republicano lanzó formalmente el organismo. De este modo, Argentina y Paraguay son los únicos países de América del Sur en aceptar la integración. El dato adquiere relevancia regional, ya que ninguna de las principales economías latinoamericanas, como México, Brasil o Chile, forman parte del esquema impulsado por la Casa Blanca.Diversos Gobiernos europeos, entre ellos Reino Unido y Francia, optaron por no adherir a la iniciativa. En el caso de Rusia, el presidente Vladímir Putin anunció su disposición a destinar 1.000 millones de dólares en activos congelados en Estados Unidos al Consejo.Para el Gobierno argentino, la adhesión se inscribe en una estrategia de política exterior diseñada en torno al alineamiento detrás de Washington. De hecho, Buenos Aires respaldó en reiteradas oportunidades las críticas de la Casa Blanca a la ONU, llegando al punto de renunciar al Consejo de Derechos Humanos de la entidad, hecho inédito en la historia del país sudamericano.En paralelo a este evento, el canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que Buenos Aires participará en febrero de una reunión sobre minerales críticos convocada por Washington. El encuentro abordará la coordinación de cadenas de suministro de recursos estratégicos como litio, cobalto y otros insumos clave para la transición energética y tecnológica.La agenda sobre minerales críticos es considerada prioritaria por Washington, que busca reducir su dependencia de proveedores asiáticos y profundizar su presencia en países con capacidad productiva. Argentina, uno de los principales productores de litio, aparece como un socio relevante en ese esquema, en un contexto de creciente competencia global por recursos estratégicos.¿Diplomacia con sede en Washington?"La adhesión al Consejo de Paz no se da solamente por el alineamiento detrás de Trump, sino porque es un presidente sin margen para negarse: Milei basa toda su estrategia geopolítica en seguir a Estados Unidos", dijo a Sputnik el analista político Pablo Cano. Según el experto, "hoy el Gobierno argentino no quiere tener una vocación geopolítica distinta a la que le marca Washington".No obstante, el politólogo remarcó que la presencia de Buenos Aires en el Consejo tiene un efecto más simbólico que práctico. "Argentina es un país menor en comparación a las potencias, por lo que no tiene ninguna incidencia real frente a los jugadores que se sientan en la mesa de negociaciones", apuntó. "El Consejo de Paz es una especie de globo de ensayo para ver cómo funcionaría un mundo sin la ONU, con las potencias a la cabeza" afirmó Cano, y advirtió que iniciativas de este tipo consolidan esquemas donde "hay países que deciden y otros que cumplen roles secundarios".La mirada fue compartida por el analista internacional Fernando Riva. Consultado por Sputnik, el investigador remarcó que, "para Milei, fue más importante la firma de la adhesión al Consejo que su propio discurso en Davos", dado que "es una nueva oportunidad para mostrarse como un aliado fiable, y de alineamiento automático, sin tener nada que perder".Una dependencia estructuralPara Riva, la adhesión de Milei al Consejo de Paz no se explica exclusivamente por la afinidad ideológica entre ambos mandatarios, sino por una debilidad estructural."Será muy importante la actitud que tomen las otras potencias mundiales, como China, Rusia, India, o incluso Brasil y México. Los objetivos no están claros y hay algunas reglas que, hasta que no se definan de manera más clara y definitiva, nada de esto puede ser tomado en serio para un futuro cercano", resaltó el experto.Cano insistió que dicha dependencia se explica, en parte, por el sostén económico que ofreció Washington al Gobierno argentino en la previa a las elecciones nacionales de medio término, en su momento de mayor debilidad producto de la incertidumbre financiera. "De no haber aparecido el rescate de Trump, se podría haber profundizado una situación muy delicada en el frente interno", sostuvo el politólogo.

