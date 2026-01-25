https://noticiaslatam.lat/20260125/arranca-en-bolivia-la-tradicional-feria-de-alasita-con-deseos-de-prosperidad-para-el-pais-1170713039.html

Arranca en Bolivia la tradicional Feria de Alasita con deseos de prosperidad para el país

Arranca en Bolivia la tradicional Feria de Alasita con deseos de prosperidad para el país

25.01.2026

Este 24 de enero fue inaugurada la tradicional Feria de Alasita, en la cual gran parte de la población participa en un ritual que consiste en la compra y posterior ch'alla (ofrenda) de infinidad de objetos en miniatura: camiones, casas, negocios, materiales de construcción, certificados de matrimonio y títulos universitarios, entre muchos otros más. Entre los 4.500 puestos instalados con motivo de la festividad también abundan las ventas de comidas típicas como el plato paceño, el anticucho (corazón de vaca en rebanadas con salsa de maní), además de juegos para toda la familia y decenas de yatiris, sacerdotes aymaras que por una módica suma bendicen los deseos en pequeño.Este año, la inauguración tuvo un condimento especial: es la primera Alasita con Rodrigo Paz como presidente, quien había comprometido su presencia en el Parque Urbano Central (PUC) para participar de la ceremonia de inauguración junto al alcalde de La Paz, Iván Arias, pero finalmente no concurrió.La celebración comienza cada 24 de enero al mediodía, cuando la ciudadanía inicia el intercambio febril de billetes en miniatura (o de "alasitas") con deseos de que no falte el dinero.A esa hora, Paz salió de la Casa Grande del Pueblo y dio una vuelta por la plaza Murillo, donde se habían instalado varios puestos de artesanos. El presidente intercambió billetes, apretó manos y caminó hasta la Catedral, donde sacerdotes católicos rociaban agua bendita sobre las miniaturas.El mandatario se expresó mediante videos en sus redes sociales: "Nada como empezar la Alasita 2026 rodeado de la fe y el cariño de nuestra gente en La Paz. Entre sahumerios, billetitos y abrazos, renovamos la esperanza de que a ningún hogar boliviano le falte salud, trabajo y bienestar".En otro mensaje contó que "estoy al inicio, a los pies de la Virgencita María, empieza el día de la abundancia para todo el país. Habrá buenas noticias en dólares para el pueblo boliviano", en posible referencia al acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 3.100 millones de dólares a entregar en cuotas durante cinco años, que firmará cuando visite Panamá el próximo 28 y 29 de enero.Días atrás, había anunciado la concreción de un préstamo por 4.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el Gobierno aseguraron que esta suma se destinará a la reactivación de la economía boliviana, que entró en recesión en 2025.El dios de la abundanciaEn el PUC, a un kilómetro de la plaza Murillo, iniciaron la inauguración sin la presencia de Paz. Participaron diplomáticos con sede en La Paz, autoridades gubernamentales, dirigentes de organizaciones sociales y personas disfrazadas del Ekeko, así como niños.El Ekeko es la personificación de la Alasita, una celebración que data al menos del siglo XVIII. En esos años, los indígenas aymara hacían bendecir (ch'allar) sus semillas antes de cultivarlas en tiempos de lluvias.Y agregó: "Tenemos que trabajar juntos los niveles nacional, departamental y municipal".Arias comentó que "tenía mis regalitos para el presidente: una copia de la declaratoria de Alasitas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (en 2017), que es muy importante".También le hizo llegar a Paz una figura del Ekeko tallada en madera "que le permita cumplir sus sueños. Y, por supuesto, para que todo salga bien le regalo mucho dinero, que se pueda repartir en obras para todos los bolivianos. Estos son los deseos de los paceños en esta Alasita, señor presidente".Los deseos a EkekoArias estuvo acompañado de la vocera presidencial, Carla Faval, y el viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti.Posteriormente, el alcalde procedió a cortar la cinta que inauguró la Alasita 2026. Recorrió los pasillos de la feria entre un enjambre de la prensa. Se tomó fotografías con quienes se lo pedían, repartió los billetes festivos y saludos.Una de las artesanas que estrechó su mano, Lidia Mamani, le dijo a Sputnik: "Esperamos que estos meses podamos tener buena ventita", hasta la clausura el próximo 15 de marzo."La vida de los artesanos es muy dura, porque solamente tenemos este espacio y algunos lugares más en fechas muy puntuales. No tenemos un ingreso asegurado todo el año", explicó la señora, que también celebró al Ekeko para cifrar sus deseos de progreso.

