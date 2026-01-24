Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260124/el-gobierno-de-bolivia-implementa-plan-de-ayuda-para-56000-familias-afectadas-por-las-lluvias-1170691065.html
El Gobierno de Bolivia implementa plan de ayuda para 56.000 familias afectadas por las lluvias
El Gobierno de Bolivia implementa plan de ayuda para 56.000 familias afectadas por las lluvias
Sputnik Mundo
En los últimos meses, las tormentas en seis departamentos del país ocasionaron pérdidas millonarias en cultivos e infraestructuras comunales. Al menos 33... 24.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-24T03:36+0000
2026-01-24T05:45+0000
américa latina
rodrigo paz
salinas
la paz
santa cruz
movimiento al socialismo (mas)
💬 opinión y análisis
lluvias
inundación
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170690898_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_ed3c158e52c8fc8e99705b54b300c9ba.jpg
El Gobierno de Rodrigo Paz desplegó operativos de emergencia en varios puntos del país para atender a las más de 56.000 familias afectadas por los desastres naturales que las lluvias ocasionaron y seguirán ocasionando en los próximos meses. Hasta el momento se reportan 33 fallecidos, mientras 19 personas están desaparecidas.Este 23 de enero el Gobierno, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, realizó un acto de entrega de alimentos para las familias afectadas en varios municipios del departamento de Cochabamba. El ministro de Defensa, Raúl Salinas, dijo a Sputnik que decenas de municipios recibieron apoyo estatal, también en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro, donde a diario se registran desbordamientos de ríos, deslizamientos, colapsos de viviendas y pérdidas millonarias en cultivos. Hasta el momento, 60.000 hectáreas resultaron dañadas.El Gobierno de Paz, con dos meses en el poder, tuvo que dedicarse desde sus primeros días a atender estos desastres. El ministro identificó tres momentos en las familias afectadas. El primero es el golpe climático en sí. Le siguen las acciones gubernamentales para dar atención, "ofrecer una cama seca, garantizar alimentos. Luego viene la tercera etapa: la recuperación de los damnificados"."Los alcaldes deben tomar en cuenta que ha llegado apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por más de 4.500 millones de dólares, a ser distribuidos entre quienes lo necesiten para enfrentar los problemas estructurales del país", ahondó.En este sentido, Salinas recomendó a las autoridades municipales remitir al Ejecutivo sus proyectos para utilizar parte de estos fondos. El ministro comentó que el presidente Paz visitará Panamá para firmar un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que brindará al país otro crédito por 3.100 millones de dólares.Agradecimientos y pedidosTradicionalmente, el departamento de Cochabamba fue un bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aunque este partido casi se extingue en las elecciones generales de 2025 por la poca afluencia de votos, aún persisten alcaldes emanados de dicha asociación política. Félix Veizaga es alcalde de Colomi. En diálogo con Sputnik, dijo que su municipio fue fundamentalmente afectado por las granizadas y las heladas, que dañaron decenas de hectáreas de cultivos. "Estos fenómenos se dan por el cambio climático, que daña los cultivos de locoto, zapallo, oca y papa", explicó.Y agregó: "Más que todo le agradezco al señor presidente por esta ayuda, que hoy día van a recibir los damnificados de Colomi".La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, dijo a este medio que el actual Gobierno inició desde cero su política para enfrentar desastres naturales: "No contamos con ningún apoyo, porque el Gobierno anterior no generó las políticas de prevención necesarias ni destinó los recursos para avanzar en la prevención".Ausencia de PazEl presidente Paz tenía que participar de la entrega de alimentos, realizada en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en la ciudad de Cochabamba. Pero por lo abultado de su agenda no pudo llegar, explicaron sus colaboradores.Días atrás, el presidente se refirió a estos tiempos de desastres naturales: "Estamos trabajando en la declaración de Emergencia Nacional, porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se va a ir y tendremos los cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías".Y aseguró que El Niño y La Niña "están generando lluvias récord después de más de 100 años".A estas causas, Paz le sumó "la deforestación terrible que ha sufrido Bolivia en estos últimos 20 años", la cual "no permite que la propia naturaleza pueda drenar estos efectos" provocados por las lluvias.
https://noticiaslatam.lat/20260124/1170686650.html
https://noticiaslatam.lat/20260123/paz-inauguro-su-participacion-en-escenarios-internacionales-hacia-donde-apunta-bolivia-ante-el-1170651200.html
https://noticiaslatam.lat/20260121/1170579750.html
salinas
la paz
santa cruz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sebastián Ochoa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg
Sebastián Ochoa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170690898_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_34717f78b36312baab8447f4b2ef94c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rodrigo paz, salinas, la paz, santa cruz, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis, lluvias, inundación
rodrigo paz, salinas, la paz, santa cruz, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis, lluvias, inundación

El Gobierno de Bolivia implementa plan de ayuda para 56.000 familias afectadas por las lluvias

03:36 GMT 24.01.2026 (actualizado: 05:45 GMT 24.01.2026)
© Sputnik / Sebastián OchoaEntrega de apoyos en Bolivia
Entrega de apoyos en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 24.01.2026
© Sputnik / Sebastián Ochoa
Síguenos en
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia - Sputnik Mundo
Sebastián Ochoa
Desde Bolivia
Todos los artículos
En los últimos meses, las tormentas en seis departamentos del país ocasionaron pérdidas millonarias en cultivos e infraestructuras comunales. Al menos 33 personas perdieron la vida en estos desastres naturales y 19 más siguen desaparecidas. Autoridades gubernamentales y municipales explicaron a Sputnik este panorama.
El Gobierno de Rodrigo Paz desplegó operativos de emergencia en varios puntos del país para atender a las más de 56.000 familias afectadas por los desastres naturales que las lluvias ocasionaron y seguirán ocasionando en los próximos meses. Hasta el momento se reportan 33 fallecidos, mientras 19 personas están desaparecidas.
Este 23 de enero el Gobierno, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, realizó un acto de entrega de alimentos para las familias afectadas en varios municipios del departamento de Cochabamba.
El FMI respalda a Bolivia para que recupere la confianza internacional - Sputnik Mundo, 1920, 24.01.2026
El FMI da su apoyo a Bolivia para que "recupere la confianza internacional"
00:00 GMT
El ministro de Defensa, Raúl Salinas, dijo a Sputnik que decenas de municipios recibieron apoyo estatal, también en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro, donde a diario se registran desbordamientos de ríos, deslizamientos, colapsos de viviendas y pérdidas millonarias en cultivos. Hasta el momento, 60.000 hectáreas resultaron dañadas.
El Gobierno de Paz, con dos meses en el poder, tuvo que dedicarse desde sus primeros días a atender estos desastres.
"Ojalá no hubiera inundaciones, fenómenos naturales que golpean a las familias del país, ya que estamos en un momento muy difícil. A pesar de no tener los recursos necesarios, a pesar del país que nos han dejado, hacemos todos los esfuerzos para cumplir con todas las familias y ciudadanos bolivianos que los necesiten", dijo Salinas.
El ministro identificó tres momentos en las familias afectadas. El primero es el golpe climático en sí. Le siguen las acciones gubernamentales para dar atención, "ofrecer una cama seca, garantizar alimentos. Luego viene la tercera etapa: la recuperación de los damnificados".
"Los alcaldes deben tomar en cuenta que ha llegado apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por más de 4.500 millones de dólares, a ser distribuidos entre quienes lo necesiten para enfrentar los problemas estructurales del país", ahondó.
En este sentido, Salinas recomendó a las autoridades municipales remitir al Ejecutivo sus proyectos para utilizar parte de estos fondos. El ministro comentó que el presidente Paz visitará Panamá para firmar un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que brindará al país otro crédito por 3.100 millones de dólares.

Agradecimientos y pedidos

Tradicionalmente, el departamento de Cochabamba fue un bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aunque este partido casi se extingue en las elecciones generales de 2025 por la poca afluencia de votos, aún persisten alcaldes emanados de dicha asociación política.
Félix Veizaga es alcalde de Colomi. En diálogo con Sputnik, dijo que su municipio fue fundamentalmente afectado por las granizadas y las heladas, que dañaron decenas de hectáreas de cultivos. "Estos fenómenos se dan por el cambio climático, que daña los cultivos de locoto, zapallo, oca y papa", explicó.
Comienza un tiempo de la libertad: Bolivia inicia una nueva etapa con Rodrigo Paz - Sputnik Mundo, 1920, 23.01.2026
América Latina
Paz inauguró su participación en escenarios internacionales: ¿Hacia dónde apunta Bolivia ante el mundo?
ayer, 04:35 GMT
Y agregó: "Más que todo le agradezco al señor presidente por esta ayuda, que hoy día van a recibir los damnificados de Colomi".
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, dijo a este medio que el actual Gobierno inició desde cero su política para enfrentar desastres naturales: "No contamos con ningún apoyo, porque el Gobierno anterior no generó las políticas de prevención necesarias ni destinó los recursos para avanzar en la prevención".
Sostuvo que actualmente se generan los mecanismos "para atender los derrumbes e inundaciones en las carreteras, brindamos atención directa a todas las alcaldías y entregamos estos víveres sin importar el color partidario. Estamos trabajando 24/7 para garantizar que la población tenga una vida digna y acceso a los servicios básicos".

Ausencia de Paz

El presidente Paz tenía que participar de la entrega de alimentos, realizada en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en la ciudad de Cochabamba. Pero por lo abultado de su agenda no pudo llegar, explicaron sus colaboradores.
Días atrás, el presidente se refirió a estos tiempos de desastres naturales: "Estamos trabajando en la declaración de Emergencia Nacional, porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se va a ir y tendremos los cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías".
Bolivia finaliza 2025 con 3 - Sputnik Mundo, 1920, 21.01.2026
Bolivia finaliza 2025 con 3.713 millones de dólares en reservas
21 de enero, 07:40 GMT
Y aseguró que El Niño y La Niña "están generando lluvias récord después de más de 100 años".
A estas causas, Paz le sumó "la deforestación terrible que ha sufrido Bolivia en estos últimos 20 años", la cual "no permite que la propia naturaleza pueda drenar estos efectos" provocados por las lluvias.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала