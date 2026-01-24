https://noticiaslatam.lat/20260124/el-gobierno-de-bolivia-implementa-plan-de-ayuda-para-56000-familias-afectadas-por-las-lluvias-1170691065.html

El Gobierno de Bolivia implementa plan de ayuda para 56.000 familias afectadas por las lluvias

El Gobierno de Bolivia implementa plan de ayuda para 56.000 familias afectadas por las lluvias

En los últimos meses, las tormentas en seis departamentos del país ocasionaron pérdidas millonarias en cultivos e infraestructuras comunales. Al menos 33... 24.01.2026, Sputnik Mundo

El Gobierno de Rodrigo Paz desplegó operativos de emergencia en varios puntos del país para atender a las más de 56.000 familias afectadas por los desastres naturales que las lluvias ocasionaron y seguirán ocasionando en los próximos meses. Hasta el momento se reportan 33 fallecidos, mientras 19 personas están desaparecidas.Este 23 de enero el Gobierno, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, realizó un acto de entrega de alimentos para las familias afectadas en varios municipios del departamento de Cochabamba. El ministro de Defensa, Raúl Salinas, dijo a Sputnik que decenas de municipios recibieron apoyo estatal, también en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro, donde a diario se registran desbordamientos de ríos, deslizamientos, colapsos de viviendas y pérdidas millonarias en cultivos. Hasta el momento, 60.000 hectáreas resultaron dañadas.El Gobierno de Paz, con dos meses en el poder, tuvo que dedicarse desde sus primeros días a atender estos desastres. El ministro identificó tres momentos en las familias afectadas. El primero es el golpe climático en sí. Le siguen las acciones gubernamentales para dar atención, "ofrecer una cama seca, garantizar alimentos. Luego viene la tercera etapa: la recuperación de los damnificados"."Los alcaldes deben tomar en cuenta que ha llegado apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por más de 4.500 millones de dólares, a ser distribuidos entre quienes lo necesiten para enfrentar los problemas estructurales del país", ahondó.En este sentido, Salinas recomendó a las autoridades municipales remitir al Ejecutivo sus proyectos para utilizar parte de estos fondos. El ministro comentó que el presidente Paz visitará Panamá para firmar un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que brindará al país otro crédito por 3.100 millones de dólares.Agradecimientos y pedidosTradicionalmente, el departamento de Cochabamba fue un bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aunque este partido casi se extingue en las elecciones generales de 2025 por la poca afluencia de votos, aún persisten alcaldes emanados de dicha asociación política. Félix Veizaga es alcalde de Colomi. En diálogo con Sputnik, dijo que su municipio fue fundamentalmente afectado por las granizadas y las heladas, que dañaron decenas de hectáreas de cultivos. "Estos fenómenos se dan por el cambio climático, que daña los cultivos de locoto, zapallo, oca y papa", explicó.Y agregó: "Más que todo le agradezco al señor presidente por esta ayuda, que hoy día van a recibir los damnificados de Colomi".La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, dijo a este medio que el actual Gobierno inició desde cero su política para enfrentar desastres naturales: "No contamos con ningún apoyo, porque el Gobierno anterior no generó las políticas de prevención necesarias ni destinó los recursos para avanzar en la prevención".Ausencia de PazEl presidente Paz tenía que participar de la entrega de alimentos, realizada en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en la ciudad de Cochabamba. Pero por lo abultado de su agenda no pudo llegar, explicaron sus colaboradores.Días atrás, el presidente se refirió a estos tiempos de desastres naturales: "Estamos trabajando en la declaración de Emergencia Nacional, porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se va a ir y tendremos los cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías".Y aseguró que El Niño y La Niña "están generando lluvias récord después de más de 100 años".A estas causas, Paz le sumó "la deforestación terrible que ha sufrido Bolivia en estos últimos 20 años", la cual "no permite que la propia naturaleza pueda drenar estos efectos" provocados por las lluvias.

