España propone crear una coalición de voluntarios en ayuda de Groenlandia: "Todo es ensoñaciones"

España propone crear una coalición de voluntarios en ayuda de Groenlandia: "Todo es ensoñaciones"

22.01.2026

Durante su visita oficial a Deli el 21 de enero, con motivo de asentar las relaciones bilaterales entre España e India y definir un marco de trabajo que las pueda elevar a "asociación estratégica", el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, interpelado por los medios allí destacados, abogó por la creación de un "Ejército europeo".Aunque el encuentro de Albares con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, sirvió para jalonar el inicio del Año Dual España-India, en realidad cabe inscribirlo en un contexto donde la UE se prepara para suscribir con el gigante sudasiático un acuerdo de libre comercio. Es en la esfera de esta diversificación de sus relaciones, donde asimismo puede vehicularse el nuevo viaje oficial que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rendirá de nuevo a China en 2026.Sin embargo, la declaración más jugosa del jefe de la diplomacia española versó sobre la crisis desatada en torno a Groenlandia. Albares abogó por "caminar hacia un Ejército europeo" mediante una "mejor integración" de las industrias de defensa europeas. Y como paso previo y medida de choque frente a las ambiciones de Washington, propuso crear una "coalición de voluntarios" que pueda garantizar la "seguridad europea". Desde Davos, el ministro reiteró la idea de crear "la Europa de la defensa". El anuncio discurrió en un momento en que varios líderes mundiales discutían en el Foro Económico Mundial de Davos una solución a esta crisis. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la realización de ejercicios militares de la OTAN en el territorio. Pero España no se define al respecto. Sobre la posible participación del país ibérico en los mismos, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, asegura que "no hay nada decidido todavía", dada la "situación de indefinición evidente".¿Otra coalición de voluntarios?Las declaraciones se suceden mientras, en Davos, Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, parecen haber acordado "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", tal y como escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.El Ministerio de Asuntos Exteriores español desconoce la naturaleza del pacto. Albares se ha limitado a decir que el acuerdo será "bienvenido" si, en virtud del mismo, "la OTAN refuerza la seguridad euroatlántica". La ausencia de certezas se añade a una situación donde no hay que olvidar que quien dirige la OTAN y es su miembro más importante es precisamente EEUU. ¿Es factible entonces la creación de un ejército de la UE y de una coalición de miembros que voluntariamente se apresten a enviar sus militares a Groenlandia para su defensa?En conversación con Sputnik, este analista califica de "impensable" la perspectiva de desplegar un contingente que incluya tropas españolas para la defensa de la integridad territorial de la UE frente a EEUU. Y mientras Madrid propone crear una fuerza europea de países voluntarios, Trump ha vuelto a referirse en el Foro de Davos a las reticencias de España a gastar el 5% de su PIB en defensa. "Supongo que quieren aprovecharse. Vamos a tener que hablar con España", señaló.Según él, la lógica que gobierna la actitud española en pos de un Ejército europeo radica en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera "no quedarse aislado con sus socios europeos de la OTAN y la UE, en quienes crece la exasperación por el rumbo de Trump". Pero tal propósito encierra una contradicción, advierte este especialista."Porque al margen de su actual retórica, que complace a gran parte de la opinión pública, Sánchez no ha abandonado su apoyo militar, de inteligencia, político y diplomático hacia el régimen estadounidense, que cuenta con bases militares en España para desplegar su fuerza aeronaval en el Mediterráneo, norte de África y Asia occidental. Sánchez quiere ganar tiempo esperando que se calme la tormenta Trump, y que la OTAN y la UE no se fragmenten y menos aún se disuelvan", afirma.¿Y el papel del Eurocuerpo?Es inevitable confrontar la propuesta de creación de un Ejército europeo con la existencia del Eurocuerpo, el cuartel general europeo de cuerpo de ejército con sede en Estrasburgo, integrado por seis miembros permanentes (España entre ellos) y otros cinco asociados. Con una supuesta capacidad autónoma de despliegue rápido, desde 2002 está certificado por la OTAN como uno de sus Cuarteles Generales Terrestres de Alta Disponibilidad."Pero no es un cuerpo de ejército, nunca ha pasado del tamaño de una brigada. Es decir, entre 3.000 y 4.000 efectivos operativos. Y ya ni siquiera se realizan ejercicios conjuntos donde participe el Eurocuerpo", explica Aguilar, que subraya su ineficacia: "El Eurocuerpo no sirve para nada, es una de las muchas iniciativas fracasadas de la UE en cuanto a una política de defensa común. Así que la coalición de voluntarios que propone ahora el ministro Albares suena a lo mismo".Territorios para controlar rutasLa situación de Groenlandia invita a plantearse si EEUU podría mostrar apetencias por territorios insulares europeos. La histórica sintonía de la UE con Washington ya no es una salvaguarda.A su juicio, España, Portugal, Italia y Grecia no parecen temer por sus islas Canarias, Madeira, Sicilia y Creta. "Pero España sí teme que Marruecos, respaldado por EEUU e Israel, intensifique su demanda de cese de soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla".¿Puede entenderse la propuesta española de creación de un ejército europeo como una forma de blindar para el futuro sus archipiélagos en el Atlántico y sus enclaves africanos?Para Aguilar, la clave reside en el contenido de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU. "Ahí se señala la prioridad del control absoluto del hemisferio occidental. Y se quiere la propiedad, no solo el control militar. Porque poseyendo Groenlandia, a EEUU le correspondería un 15% más del Ártico", explica."Pero EEUU también tiene objetivos complementarios. Con el control del hemisferio occidental, EEUU ya domina las rutas del Pacífico, porque tiene a Hawái, las islas Midway y otras que ya controla. Y puede plantearse el control del Atlántico de norte a sur. Y están las islas Azores, Canarias y Malvinas. Controlándolas, EEUU pondría grandes obstáculos a las rutas logísticas chinas hacia Centroamérica y Sudamérica", concluye Aguilar.

