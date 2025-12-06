https://noticiaslatam.lat/20251206/eeuu-actualiza-su-estrategia-de-seguridad-nacional-ahora-a-que-se-podria-enfrentar-el-mundo-1169153761.html

EEUU actualiza su estrategia de seguridad nacional: ¿Ahora a qué se podría enfrentar el mundo?

EEUU actualiza su estrategia de seguridad nacional: ¿Ahora a qué se podría enfrentar el mundo?

Sputnik Mundo

Estados Unidos hizo pública la actualización de su estrategia de seguridad nacional que pretende redefinir los términos del poder global para las próximas... 06.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-06T03:45+0000

2025-12-06T03:45+0000

2025-12-06T03:46+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

donald trump

china

eeuu

seguridad

otan

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1a/1168830278_54:15:868:473_1920x0_80_0_0_b436a361e422a0384c9a856bd8a73570.jpg

Algunos analistas ya califican como un intento de instaurar una "nueva unipolaridad" y es que, entre los ejes más destacados, está la proclamación de lo que el documento denomina el "Corolario Trump a la Doctrina Monroe".Según el análisis preliminar del texto, esto busca "reafirmar el dominio exclusivo de EEUU en el hemisferio occidental", con objetivos claros: controlar la migración, combatir cárteles del narcotráfico, excluir a naciones como China y Rusia de activos estratégicos, y fortalecer cadenas de suministro bajo su control.En entrevista para Sputnik, el analista internacional y magíster en filosofía de la guerra, Martín Pulgar, indica que esto no es novedoso en la esencia, pero sí en la reactivación de una práctica histórica. El experto asevera que el documento mostraría que ellos tienen como objetivo "tomar posesión de la región en forma física, impidiendo [los lazos] con otras potencias, e implicando que países de Latinoamérica no puedan relacionarse soberanamente"."Limita la soberanía de nuestros países a unos niveles no vistos en el siglo XXI y nos retrotrae a niveles del siglo XIX", destaca.¿Qué pasa con el tema migratorio?Vinculado a este control hemisférico, la estrategia estadounidense declara que "la era de las migraciones masivas ha terminado", elevando la seguridad fronteriza a elemento primario de la estrategia nacional. El analista argumenta que la política económica propuesta por Washington, es la misma que genera que las personas dejen sus países, ya que se basa en la explotación de los recursos de los Estados sin beneficio para las naciones.El panorama que dibuja no es alentador. El nuevo planteamiento "profundiza el dominio colonial, el saqueo a partir de esta propuesta y después impedirá que esa migración suceda a partir de esa expoliación", estima.De aliado prioritario a instrumento realineadoOtro giro de la estrategia de la Casa Blanca es su tratamiento de Europa. El documento realiza un diagnóstico severo del continente, hablando de declive económico, erosión de soberanía, migración masiva y pérdida de identidad. Pero, en el mismo texto, insta a asumir la "responsabilidad primaria" de su defensa y, de manera crucial, aboga por un "cese expedito de hostilidades en Ucrania" para reestablecer la estabilidad estratégica con Rusia.Para Pulgar, la intención detrás de esto es clara, especialmente en esta época: "EEUU no se va a retirar de Europa".La situación sobre Oriente MedioOriente Medio ya no es prioridad absoluta para Washington, lo que es otra señal del gran reenfoque estadounidense. La estrategia argumenta que la diversificación energética y sus éxitos diplomáticos —como la situación con el programa nuclear iraní y los Acuerdos de Abraham— permiten este cambio. Sin embargo, Pulgar advierte que, en este rubro, se avecina una colisión con poderosos intereses domésticos en Estados Unidos."Ahí veremos una confrontación de intereses", prevé el analista. "Para muchísimos lobbies ya construidos desde la Guerra Fría (…), ese realineamiento que plantea Trump no será fácil", destaca, señalando especialmente a Israel. La 'paz' que buscaría EEUUEl nuevo planteamiento de la Casa Blanca se vende bajo el lema de "Paz mediante la fortaleza" y promete alejarse de los "conflictos infinitos". Pero, ¿es realista un reposicionamiento hegemónico global sin el recurso de la fuerza militar? "Es muy difícil que pueda cumplir un reposicionamiento hegemónico de EEUU en el mundo sin el uso del instrumento militar", dice Pulgar, quien insiste que la propia Administración Trump aplica estrategias violentas contra las naciones.Para el analista, la retórica de paz es meramente propagandística, por lo que el cumplimiento de ese mensaje ante su base electoral, chocará con sus acciones."El día que [EEUU] no pueda [usar las armas], el fin de esa hegemonía estaría a las puertas", asevera Pulgar.¿Táctica para aislar a China?El llamado a una estabilidad estratégica con Rusia y el fin de la crisis ucraniana es quizás uno de los puntos más sensibles para los aliados europeos, como Alemania, que ya ha expresado reticencias. Esto, advierte, abre una "caja de Pandora" y plantea dudas sobre la honestidad de Washington. "¿Hasta qué punto esta búsqueda de alineación es absolutamente sincera en la construcción de un mundo equilibrado, y no simplemente hegemónico?", reflexiona.Pulgar concluye que la Estrategia de Seguridad Nacional es un ejercicio de campaña que no podrá cumplir (…) porque el mismo [Washington] está demostrando que es capaz de aplicar la violencia, tal como lo hemos visto con el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe".El futuro inmediato, sugiere, dependerá de la capacidad de resistencia de las naciones que Washington busca realinear o someter.

https://noticiaslatam.lat/20251202/eeuu-pretende-asfixiar-a-la-economia-venezolana-con-su-creciente-presion-sobre-caracas-segun-1169012471.html

https://noticiaslatam.lat/20251205/1169141521.html

https://noticiaslatam.lat/20251102/1168114520.html

https://noticiaslatam.lat/20251104/doble-encrucijada-por-que-la-presencia-militar-de-eeuu-en-el-caribe-pone-en-jaque-las-promesas-de-1168154204.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

💬 opinión y análisis, política, donald trump, china, eeuu, seguridad, otan