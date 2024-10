https://noticiaslatam.lat/20241031/cuan-fuerte-pisa-espana-en-india-firma-acuerdos-y-compite-con-alemania-para-surtirla-de-submarinos-1158647395.html

¿Cuán fuerte pisa España en India? Firma acuerdos y compite con Alemania para surtirla de submarinos

¿Cuán fuerte pisa España en India? Firma acuerdos y compite con Alemania para surtirla de submarinos

Pedro Sánchez salda su visita oficial al país asiático con acuerdos de inversión bilaterales en energías renovables e infraestructuras.

Los dos días de visita oficial del presidente español, Pedro Sánchez, a la India concluyeron con la firma de varios acuerdos sin precedentes en la historia de la relación entre los dos países, que marcan una hoja de ruta en sectores tan diversos como el comercial, militar-industrial, científico-tecnológico, político y cultural.Acompañado de un séquito en el que destacaban sus ministros de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de Transportes, Óscar Puente, Sánchez rindió la primera visita de un presidente del Gobierno al gigante asiático en 18 años.La delegación española suscribió toda una serie de acuerdos y proyectos de desarrollo e inversión multimillonarios, tanto de carácter civil como militar. La colaboración para el desarrollo de infraestructuras y gestión del transporte ferroviario en la India, incluido el de alta velocidad, quedó consignada en un Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Transportes de España y el Ministerio de Ferrocarriles indio.Ambos mandatarios inauguraron en Vadodara una fábrica de Airbus que producirá para la Fuerza Aérea India 40 aviones de transporte tácticos C295, un diseño español cuya fabricación se acometerá en el marco de un acuerdo de colaboración entre el consorcio europeo y la compañía tecnológica local Tata Consultancy Services. Otras 16 unidades se ensamblarán en Sevilla, un buen impulso tras los despidos de los últimos años. La inversión asciende a 2.202 millones de euros y se está negociando la fabricación de otras 100 aeronaves.Un día después, en Bombay, Pedro Sánchez volvió a reiterar ante la comunidad empresarial india que España es un país de confianza. Durante la inauguración del Foro Empresarial España-India, Sánchez puso en valor que 230 empresas españolas ya se hayan instalado en el gigante asiático bajo el impulso del plan Make in India del Gobierno de Modi. También dijo estar "orgulloso" de contribuir al desarrollo industrial del país y destacó el establecimiento en España de compañías indias de los sectores informático, automovilístico y farmacéutico.El fuerte crecimiento de la economía española, líder en este aspecto entre los países industrializados de la eurozona y acorde a las últimas previsiones del FMI, sirvió a Sánchez de argumento para promocionar a España como la "base ideal" en la que la India puede invertir para expandirse al mercado europeo.Sánchez asume el ascenso de IndiaEl político español declaró que la necesidad de relanzar las relaciones bilaterales no solo atiende a una razón económica, sino también política. Luego de recordar que la India es el país más poblado del planeta, que su economía es la quinta del mundo y va "camino de convertirse al final de la década en la tercera", y definió al país como socio "fundamental" para abordar los grandes desafíos globales.Sánchez expuso el convencimiento de que, para construir una España mejor, hay que "estrechar lazos" con las grandes economías mundiales, "diversificar las relaciones diplomáticas" y salir "más allá" del tradicional trato exterior que dispensa la UE al resto de naciones. Es decir, España es consciente de que el centro de poder del mundo se ha desplazado hacia Asia, como reflejó en una nota el servicio de prensa de Presidencia de Gobierno. Y en este punto, la India aparece como un país que siempre ha estado abierto a tener buenas relaciones con todo el mundo.La apelación de Pedro Sánchez en Bombay a construir relaciones exteriores flexibles que superen el corsé europeo, recordó a lo expresado en septiembre en Pekín, cuando se desmarcó de la rigidez de la política arancelaria dictada por Bruselas contra China y abogó por evitar cualquier guerra comercial.No obstante, la potenciación sin precedentes de las relaciones indo-españolas puede albergar un contenido estratégico de fondo que sirva a otros intereses del eje euroatlántico. "Porque Occidente también ha buscado a India como un socio competidor de China en la región, a raíz de los conflictos fronterizos en Cachemira. Sabe que los BRICS están acelerando la buena sintonía entre India y China, como en la cumbre de Kazán con la mediación rusa", afirma Garzón.Este investigador, cuya última obra BRICS: la transición hacia un orden mundial alternativo también aborda los escenarios de colaboración de Occidente con la India para precisamente reducir la influencia de China (como su apuesta por el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa frente a la Nueva Ruta de la Seda), sostiene que el interés de la UE es negociar con una India históricamente abierta "a todos los bandos" e impulsar su posición frente a China, objetivo de sanciones arancelarias."Pero esto no quiere decir que India sea un peón de Occidente, simplemente juega a todos los lados", subraya Garzón, que también recuerda el papel de la India como uno de los garantes energéticos de la UE, dado que muchos países miembros le compran hidrocarburos de origen ruso.India quiere seis submarinosLa visita oficial de Sánchez a la India estuvo precedida de la del canciller alemán Olaf Scholz, de contenido igualmente nutrido, pues también concluyó acuerdos en materia de energías renovables, cooperación digital y proyectos militares.Se puede decir que ambas visitas perseguían objetivos similares, tanto en los proyectos bilaterales de colaboración civil como los de tipo militar. De hecho, España y Alemania buscan la adjudicación de un contrato para construir seis submarinos para la Marina india. Se trata del concurso público para desarrollar el Proyecto 75 (I), la construcción de seis modernos sumergibles equipados con el sistema AIP, de propulsión independiente de aire.Las compañías de construcción naval Navantia y ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) son las finalistas del concurso. El vencedor ejecutará la adjudicación del contrato (por valor de 4.620 millones de euros, en el caso de Navantia) con un socio indio. Los alemanes presentan en tal calidad a la compañía pública Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL), y los españoles a la multinacional L&T Technology Services.En principio, la propuesta española es más moderna y barata que la alemana. Navantia está montando el sistema AIP en los submarinos de clase S-80 y TKMS ya los explota en los de Tipo 214, por lo que el AIP de los sumergibles alemanes ya ha pasado las pruebas en la India. El problema para TKMS es que su AIP es de dimensiones más pequeñas (está diseñado para la clase 214, que se exporta a varios países) y la India requiere plataformas más grandes, más o menos como el S-80.En Bombay, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, destacó que la propuesta española cumple con todo el pliego de condiciones con un "riesgo mínimo" y recordó que los S-80 de la Armada Española son los únicos sumergibles de 3.000 toneladas en el mundo que se construyen con sistema AIP.El AIP de última generación de Navantia funciona con tecnología de bioetanol de bajo mantenimiento. Este aspecto fue aprovechado por Navantia ya en marzo para presentar su propuesta como avanzada tecnológicamente y sostenible desde un punto de vista medioambiental. "Esto tiene muchas ventajas, sobre todo que es más seguro, más eficiente, y va a tener un ciclo de vida más seguro", declaró entonces Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa de España, que describió al sumergible como un "submarino verde".Subrayando de inicio su respeto por el procedimiento concursal, Sánchez alabó en Bombay la competitividad de la propuesta española y su "mejor" calidad tecnológica. España está atenta al deseo de la India de reforzar su sector naval, en tanto que eje importante de su economía, por lo que, según él, Navantia podrá disponer de "grandes oportunidades presentes y futuras".En el fondo subyace una cuestión de importancia estratégica, pues TKMS inicialmente se mostró reticente a concursar, debido a su abultada cartera de pedidos y a ciertas dudas en torno al proceso de contratación indio. Pero el Gobierno alemán, vislumbrando la posibilidad de lograr un acuerdo intergubernamental, hizo que reconsiderara su decisión inicial.

