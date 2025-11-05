Mundo
La mayoría de los capos mexicanos extraditados a EEUU busca un acuerdo de culpabilidad
La mayoría de los capos mexicanos extraditados a EEUU busca un acuerdo de culpabilidad
Entre los narcotraficantes mexicanos con acuerdos más avanzados con las autoridades estadounidenses se encuentran los líderes del Cártel de Sinaloa, que buscan... 05.11.2025, Sputnik Mundo
La mayoría de los capos mexicanos extraditados a EEUU busca un acuerdo de culpabilidad

Entre los narcotraficantes mexicanos con acuerdos más avanzados con las autoridades estadounidenses se encuentran los líderes del Cártel de Sinaloa, que buscan obtener una reducción de sus sentencias o conseguir condiciones de encarcelamiento menos severas.
Es el caso de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien se declaró culpable en julio ante una corte de Chicago y se comprometió a colaborar en diversas investigaciones a cambio de una posible reducción de su condena, cuya audiencia para sentencia está programada para enero de 2026.
Por su parte, Ismael Mayo Zambada se declaró culpable en agosto en una corte de Nueva York. Además de aceptar los cargos de narcotráfico, el criminal reconoció haber sobornado a múltiples funcionarios durante décadas.
"Eso no va a ocurrir": Sheinbaum descarta intervención de EEUU en México
"Eso no va a ocurrir": Sheinbaum descarta intervención de EEUU en México
ayer, 20:20 GMT
Sus abogados negocian que, a pesar de la potencial cadena perpetua, reciba condiciones de encarcelamiento más favorables que otros capos que fueron a juicio y condenados, como su socio, el Chapo.
Otros narcotraficantes en proceso de negociación incluyen a Joaquín Guzmán López (hermano de Ovidio); Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy (exlíder del cártel de Juárez), y varias figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como Abigael González Valencia (líder de Los Cuinis), Antonio Oseguera Cervantes y Erick Valencia Salazar.
En contraste, algunos capos han optado por ir a juicio y han contratado importantes bufetes de abogados en EEUU para fortalecer su defensa, sin mostrar interés en negociar. Este grupo incluye a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes del cartel de los Zetas, y a Rafael Caro Quintero, acusado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en 1985, cuyo caso parece dirigirse directamente a un juicio.
