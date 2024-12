https://noticiaslatam.lat/20241216/el-atentado-contra-un-consulado-de-eeuu-en-mexico-que-desato-una-caceria-de-la-dea-contra-los-zetas-1159738261.html

El atentado contra un consulado de EEUU en México que desató una cacería de la DEA contra Los Zetas

El atentado contra un consulado de EEUU en México que desató una cacería de la DEA contra Los Zetas

El grupo criminal Los Zetas, creado en 1999 por exmilitares de élite mexicanos, fue perseguido por la Administración de Control de Drogas (DEA). Leonardo Silva, exagente de ese organismo y quien encabezó el operativo, relata en entrevista con Sputnik el desarrollo de la pugna contra el cártel, a propósito de su reciente libro Reign of Terror (Reino del Terror). "Lo que empezó todo"En octubre de 2008, año en que se emprendió la llamada guerra contra el narcotráfico en México bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), el consulado de EEUU en Monterrey fue atacado por miembros de 'Los Zetas', quienes lanzaron granadas contra las instalaciones, así como ráfagas de disparos.Aunque en la época se reportó en la prensa mexicana que en el atentado solo fue lanzada una granada que no explotó, Silva asegura que en realidad fueron lanzadas dos, una de las cuales sí detonó dentro de las instalaciones, consideradas como territorio estadounidense.En busca de 'El Canicón' Gracias a datos de inteligencia, las autoridades identificaron a Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, como el principal sospechoso de haber ordenado el atentado.Ante ello, la DEA, encabezada en Monterrey por Silva, junto con el Grupo de Operaciones Especiales de la entonces Policía Federal y miembros del Ejército de México, emprendieron un operativo contra el también señalado como jefe de plaza de 'Los Zetas y en contra de su grupo.El exagente relata que durante las labores de búsqueda de Canicón, en las que participaron militares, policías federales e integrantes de la DEA, se dio un golpe importante contra su grupo criminal, pues se lograron decomisar 9 toneladas de marihuana lista para ser distribuida, así como una caja con entre 16 y 20 granadas.Tras el golpe, la célula criminal de Nájera Talamantes respondió. Un nuevo ataque contra el consulado de EEUU en Monterrey se registró tras el operativo, esta vez con disparos contra las instalaciones mientras había personas en su interior. De igual forma, este grupo comenzó a secuestrar y torturar a militares. Un total de nueve soldados fallecieron, el mismo número de toneladas de marihuana que les fuera decomisados.Derivado de las acciones conjuntas entre la DEA y el Ejército mexicano, aproximadamente cinco meses después de los atentados contra el consulado de Estados Unidos, fue detenido el jefe de plaza de Los Zetas en marzo de 2009 en el estado de Coahuila, junto con otros seis presuntos narcotraficantes."Luego de esconderse por meses, encontramos al Canicón en marzo de 2009 y las autoridades mexicanas se lo llevaron al Estado de México. De hecho, el Canicón fue vecino de celda de Joaquín Chapo Guzmán y, cuando se escapó por segunda vez de la cárcel de alta seguridad del Altiplano, tres semanas después de la huida del Chapo, encontraron muerto al Canicón en su celda”, revela Silva.Otras historias del terror de Los ZetasEl exagente ahora jubilado relata cómo durante su paso como supervisor de la DEA en los estados de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí se enfrentó a pérdidas personales como parte de las acciones en contra de Los Zetas."Recuerdo en específico el caso de dos guardias del cónsul de Monterrey, ellos eran dos muy queridos amigos y escribir el capítulo en el que los asesinaron fue muy difícil para mí. Es revivir esos momentos dolorosos y en ese aspecto fue complicado escribir el libro", contó Silva.El autor revela que también fue testigo del asesinato del agente Jaime Zapata, perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés), durante una emboscada de miembros del cártel en el estado de San Luis Potosí.También relata que bajo su servicio ocurrió el ataque al Casino Royale de Monterrey en 2011, que dejó más de 50 personas muertas.Silva considera que el también llamado 'cártel de la letra' instauró un "reino del terror" en la ciudad de Monterrey y en otras zonas del país, porque "esa organización no conocía otra forma de actuar más que la violencia. Ellos llevaron la tortura y el valor del shock hacia la población a otro nivel, en México nunca se había visto decapitaciones y personas colgadas de los puentes", agrega.El exagente recuerda que fueron precisamente 'Los Zetas' el primer grupo criminal que empezó a grabar y difundir en internet torturas y ejecuciones de sus rivales.El desmantelamiento Sobre el presente de Los Zetas, Leo Silva opina que ese grupo criminal está casi extinto debido al abatimiento de su líder más notable, Heriberto Lazcano Lazcano, alías El Lazca, en 2012, así como el encarcelamiento de Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, en 2013. Destaca que el grupo se fracturó y actualmente está prácticamente desmantelado."Casi ya no se escucha nada acerca de Los Zetas", concluye.De acuerdo con el sitio especializado Insight Crime, sin un liderazgo central claro, Los Zetas se dividieron en pequeños grupos y facciones locales independientes, cada una con sus propias operaciones. Tras la muerte o captura de sus principales líderes, las facciones principales se escindieron al cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela.Está última facción quedó completamente desmantelada con la captura, en 2022, de José María Guizar Valencia, alias Z-43, en Ciudad de México. Mientras que el cartel del Noreste sufrió una importante baja cuando fue detenido su líder en ese entonces Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo.

