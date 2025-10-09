https://noticiaslatam.lat/20251009/caen-mas-de-50-las-incautaciones-de-fentanilo-en-eeuu-asegura-el-gobierno-mexicano-1167314756.html

Caen más de 50% las incautaciones de fentanilo en EEUU, asegura el Gobierno mexicano

Caen más de 50% las incautaciones de fentanilo en EEUU, asegura el Gobierno mexicano

Sputnik Mundo

El Gobierno de México aseguró que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos se redujeron casi un 60%, esto durante el primer año del sexenio de la... 09.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-09T08:24+0000

2025-10-09T08:24+0000

2025-10-09T08:24+0000

américa latina

méxico

claudia sheinbaum

seguridad

omar garcía harfuch

gobierno de méxico

oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp)

fentanilo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/1b/1161347894_0:5:650:371_1920x0_80_0_0_d89fccd12406d04d3ad2923ee04ac3b4.jpg

Durante la conferencia matutina de la mandataria, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las incautaciones de fentanilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) bajaron 57,48% durante el segundo trimestre del 2025, en comparación con el mismo período del 2024.Según el funcionario federal, estos resultados son producto de diversas estrategias de seguridad implementadas en los últimos meses, en las cuales se incluyen acciones como decomisos de armas y campañas contra la extorsión.En la presentación de resultados de la estrategia de seguridad, García Harfuch informó que, desde el 5 de febrero que se implementó la Operación Frontera Norte para disminuir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hasta ahora, se han detenido a 7.936 personas, se han asegurado 6.157 armas de fuego, 1.089.205 cartuchos de diversos calibres y 28.996 cargadores.Asimismo, se han incautado más de 101.622 kilos de droga (de los cuales 467 kilos eran fentanilo), 5.126 vehículos y 964 inmuebles.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que, desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum, y hasta el 30 de septiembre de este año, se han asegurado un total de 283 toneladas de droga, entre las que se incluyen tres millones de pastillas de fentanilo.Además, lograron el desmantelamiento de 1.564 laboratorios clandestinos repartidos en 22 estados, donde se producía la droga incautada.Sobre los resultados obtenidos en materia de seguridad obtenidos durante el primer año de su Administración, Sheinbaum destacó que se lograron gracias a que han atendido las causas que originan la violencia y criminalidad en el país, así como al fortalecimiento de la Guardia Nacional y los trabajos de inteligencia.En este sentido, ahondó en la disminución de un 32% en el promedio de homicidios dolosos que se cometen en el país diariamente, lo que se traduce a 27 crímenes menos que hace un año."El número de 32% a lo mejor no es tan indicativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Es una reducción muy significativa. Evidentemente, nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor", afirmó la mandataria mexicana.

https://noticiaslatam.lat/20250904/el-acuerdo-de-seguridad-entre-mexico-y-eeuu-no-es-novedoso-pero-tiene-su-merito-en-el-contexto-1166112777.html

https://noticiaslatam.lat/20250924/1166824495.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, claudia sheinbaum, seguridad, omar garcía harfuch, gobierno de méxico, oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp), fentanilo