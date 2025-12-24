Las incautaciones de fentanilo en México rompen récord en 2025

El 19 de diciembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que México "está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia". Además, el alto funcionario estadounidense destacó la cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico. Reiteró que, para Washington, la principal amenaza en el hemisferio son los grupos del crimen organizado, varios de los cuales fueron catalogados como organizaciones terroristas por la Casa Blanca. En ese contexto, el doctor en política pública Juan Carlos Montero señaló en entrevista con el medio mexicano que la incautación récord de fentanilo en México puede atribuirse a un cambio evidente en la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum, reflejo del enfoque estadounidense en relación con Los Chapitos. Según el especialista en seguridad pública, el secuestro de Ismael el Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López habría dado una muestra del modo en que Washington estaba dispuesto a abordar la situación. Por consiguiente, dice Montero, el Gobierno de Claudia Sheinbaum "decidió tomar cartas en el asunto y agradar a Estados Unidos" que, bajo la Administración Trump, se ha dedicado a amenazar con aranceles y otras medidas para ejercer presión.
De enero a octubre de este año, las autoridades mexicanas incautaron 554 kilos de fentanilo, lo que representa 62% más que en 2024, cuando confiscaron 341 kilos, informa el diario 'El Universal' con base en información oficial obtenida vía transparencia.
"La amenaza más importante que existe en la región son estos grupos terroristas. Es la amenaza que enfrenta Colombia, es la amenaza que enfrenta el hemisferio entero", aseguró.
En ese contexto, el doctor en política pública Juan Carlos Montero señaló en entrevista con el medio mexicano que la incautación récord de fentanilo en México puede atribuirse a un cambio evidente en la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum, reflejo del enfoque estadounidense en relación con Los Chapitos.
Según el especialista en seguridad pública, el secuestro de Ismael el Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López habría dado una muestra del modo en que Washington estaba dispuesto a abordar la situación.
Por consiguiente, dice Montero, el Gobierno de Claudia Sheinbaum "decidió tomar cartas en el asunto y agradar a Estados Unidos" que, bajo la Administración Trump, se ha dedicado a amenazar con aranceles y otras medidas para ejercer presión.
"Sheinbaum busca dar estos resultados para alejarse de los señalamientos a una posible intervención terrestre, entonces los decomisos son evidencia de cómo el gobierno federal se alinea a las demandas estadounidenses", refiere el experto.
