Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260121/si-la-economia-de-eeuu-no-repunta-la-demanda-global-de-dolares-caera-gradualmente-senala-1170566058.html
Si la economía de EEUU no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista
Si la economía de EEUU no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista
Sputnik Mundo
La posición del dólar como moneda de reserva internacional y de curso legal global le permite a Washington refinanciar su deuda permanentemente. En ese... 21.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-21T03:15+0000
2026-01-21T03:15+0000
eeuu
donald trump
china
fondo monetario internacional (fmi)
brics
washington
💶 divisas
deuda
💬 opinión y análisis
internacional
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/14/1170566823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_078b48d7008ac68e243245e40edd84d3.jpg
Por primera vez en la historia reciente, Estados Unidos está pagando más intereses por su deuda —ahora superior a los 38 billones de dólares— que lo que gasta en defensa nacional. De acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense, esta situación implica mayores costos de endeudamiento, salarios más bajos y bienes y servicios más caros. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que sus políticas están contribuyendo a frenar el gasto público y reducir el enorme déficit del país.EEUU puede refinanciar su deudaSi bien la deuda estadounidense representa más del 120% del producto interno bruto (PIB) del país norteamericano según diversos organismos, como el FMI, "la cuestión es que está en dólares y Estados Unidos emite" esa divisa, detalla en diálogo con Sputnik el doctor en economía Arturo Huerta.Dicho en otras palabras: Washington tiene la posibilidad de refinanciar su deuda permanentemente gracias a que el dólar sigue siendo la moneda de curso legal internacional, señala el economista."EEUU se ha beneficiado desde el momento en el cual [su divisa] se convirtió en la moneda de curso legal internacional, que todo mundo la acepta y, por lo tanto, acepta la deuda de [Washington], lo que le ha permitido crecer a costa del resto del mundo", añade.El desafío de EEUU es la desdolarizaciónPor consiguiente, Huerta sostiene que el problema que enfrenta Washington es su progresiva pérdida de hegemonía frente a China y que diversos países, sobre todo los que integran el grupo BRICS, están realizando transacciones en su propia moneda, lo que desplaza al dólar como divisa de curso legal."En el momento en el que el dólar deje de ser aceptado a nivel internacional, la deuda de Estados Unidos va a tener problemas para financiar su déficit fiscal y el de comercio exterior", explica el académico. "De ahí su preocupación de que el dólar no sea desplazado por otras monedas", añade.A decir del experto, en ese contexto se insertan las amenazas estadounidenses de imponer aranceles a las naciones que comercian con otras divisas, así como la agresión unilateral contra Venezuela.Así, el experto indica que la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, para América Latina, expresada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, es un intento de frenar la presencia comercial de China en la región y posicionar nuevamente al dólar como la divisa para las transacciones comerciales.Por otro lado, Huerta observa que "[Washington] quiere que regresen las empresas estadounidenses al país para repuntar la actividad económica", a la luz de lo cual consiguió inversiones millonarias por parte de Taiwán, Japón y Europa. Sin embargo, el crecimiento económico "no está aconteciendo en los ritmos deseados".En ese sentido, destaca Huerta, si la Casa Blanca no consigue los objetivos de crecimiento que se ha planteado y la economía del país norteamericano no repunta, el dólar y la deuda estadounidense tendrán cada vez menos demanda, lo que ocasionará severos problemas económicos.China consigue sus objetivos El producto interno bruto (PIB) de China alcanzó un récord de 20,01 billones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 5%, acorde con el objetivo anual, según reveló el 19 de enero el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) del gigante asiático.Lo anterior, de acuerdo con Huerta, indica que los aranceles no le afectaron a Pekín, "a diferencia de la economía de Estados Unidos, que trae un menor crecimiento" y un déficit cercano al 5,6% del PIB. Además, observa el economista, "China logró un superávit de comercio exterior porque logró incrementar sus exportaciones a Europa y al resto de países asiáticos". A esto se suma que la inversión en Pekín es del 40% del producto interno bruto, dice el economista, en contraste con la inversión en Estados Unidos, que es inferior al 25%.¿Qué consecuencias podrían presentarse?Por todo lo anterior, Huerta estima que, si Washington intensifica sus políticas hostiles hacia China, este país —uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro— podría comenzar a venderlos.Esto haría caer el precio de la deuda estadounidense y subir la tasa de interés, lo que presionaría más las finanzas del país norteamericano, que ya arrastra un déficit cercano al 5,6% del PIB, según el académico.Sin embargo, tomando en cuenta que el dólar sigue siendo la divisa de curso legal internacional, este escenario tampoco llevaría a EEUU a disminuir el gasto público para aliviar el déficit y su dinámica económica, remarca Huerta.No obstante, las acciones geopolíticas que el país norteamericano está llevando a cabo, incluidos los aranceles y las amenazas militares, están aumentando la incertidumbre y, con ello, afectando el dólar y la demanda de bonos del tesoro.Asimismo, la falta de confianza en este socio comercial está llevando a las economías a diversificar sus relaciones comerciales: "Al no cumplir Estados Unidos con las reglas establecidas a nivel internacional, aumenta la incertidumbre e inestabilidad y la desconfianza perjudicará" a ese país."La división que se está dando entre Estados Unidos y Europa afectará a Washington y al dólar (...). Como están las cosas, en el mediano plazo, muchos países tomarán distancia y buscarán otros socios comerciales", añade.
https://noticiaslatam.lat/20260113/la-deuda-nacional-de-eeuu-esta-aumentandoquienes-son-los-mayores-tenedores-extranjeros-de-valores-1170330034.html
https://noticiaslatam.lat/20260106/posicionar-el-petrodolar-y-garantizar-reservas-la-apuesta-detras-del-ataque-de-washington-a-1170129378.html
https://noticiaslatam.lat/20260117/1170457637.html
https://noticiaslatam.lat/20251231/el-dolar-estadounidense-se-encamina-a-su-mayor-caida-anual-en-casi-una-decada-1169934287.html
https://noticiaslatam.lat/20260120/un-ano-de-donald-trump-el-regreso-del-republicano-ha-sacudido-al-mundo-1170519574.html
eeuu
china
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Karen Fabián
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg
Karen Fabián
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/14/1170566823_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b06384baa598e42386ef21bad1a41e43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, donald trump, china, fondo monetario internacional (fmi), brics, washington, 💶 divisas, deuda, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas
eeuu, donald trump, china, fondo monetario internacional (fmi), brics, washington, 💶 divisas, deuda, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas

Si la economía de EEUU no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista

03:15 GMT 21.01.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Karen Fabián
Desde México
Todos los artículosEscribir al autor
La posición del dólar como moneda de reserva internacional y de curso legal global le permite a Washington refinanciar su deuda permanentemente. En ese sentido, el principal desafío del país norteamericano es su progresiva pérdida de hegemonía económica frente a China, dice un experto a Sputnik.
Por primera vez en la historia reciente, Estados Unidos está pagando más intereses por su deuda —ahora superior a los 38 billones de dólares— que lo que gasta en defensa nacional.

Según cálculos del Comité Económico Conjunto, la deuda estadounidense total ha crecido 69.713,82 dólares por segundo.

De acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense, esta situación implica mayores costos de endeudamiento, salarios más bajos y bienes y servicios más caros. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que sus políticas están contribuyendo a frenar el gasto público y reducir el enorme déficit del país.
La deuda nacional de EEUU está aumentando:¿Quiénes son los mayores tenedores extranjeros de valores del Tesoro? - Sputnik Mundo, 1920, 13.01.2026
Multimedia
La deuda nacional de EEUU está aumentando: ¿Quiénes son los mayores tenedores extranjeros de valores del Tesoro?
13 de enero, 16:12 GMT

EEUU puede refinanciar su deuda

Si bien la deuda estadounidense representa más del 120% del producto interno bruto (PIB) del país norteamericano según diversos organismos, como el FMI, "la cuestión es que está en dólares y Estados Unidos emite" esa divisa, detalla en diálogo con Sputnik el doctor en economía Arturo Huerta.
Dicho en otras palabras: Washington tiene la posibilidad de refinanciar su deuda permanentemente gracias a que el dólar sigue siendo la moneda de curso legal internacional, señala el economista.

"La estabilidad financiera global depende en gran medida del papel del dólar como moneda de reserva. Todo el mundo tiene dólares en las reservas internacionales; las transacciones comerciales y financieras se realizan, principalmente, en dólares", indica Huerta.

"EEUU se ha beneficiado desde el momento en el cual [su divisa] se convirtió en la moneda de curso legal internacional, que todo mundo la acepta y, por lo tanto, acepta la deuda de [Washington], lo que le ha permitido crecer a costa del resto del mundo", añade.
Instalaciones petrolíferas en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 06.01.2026
América Latina
Posicionar el petrodólar y garantizar reservas: la apuesta detrás del ataque de Washington a Venezuela
6 de enero, 04:30 GMT

El desafío de EEUU es la desdolarización

Por consiguiente, Huerta sostiene que el problema que enfrenta Washington es su progresiva pérdida de hegemonía frente a China y que diversos países, sobre todo los que integran el grupo BRICS, están realizando transacciones en su propia moneda, lo que desplaza al dólar como divisa de curso legal.
"En el momento en el que el dólar deje de ser aceptado a nivel internacional, la deuda de Estados Unidos va a tener problemas para financiar su déficit fiscal y el de comercio exterior", explica el académico. "De ahí su preocupación de que el dólar no sea desplazado por otras monedas", añade.
A decir del experto, en ese contexto se insertan las amenazas estadounidenses de imponer aranceles a las naciones que comercian con otras divisas, así como la agresión unilateral contra Venezuela.

"[El objetivo de] la invasión de EEUU a Venezuela, además de apropiarse del petróleo [de dicho país], era para disminuir la presencia de China en América Latina, porque [Pekín] venía comprando el petróleo venezolano con yuanes y no con el dólar", menciona Huerta.

🪙 Más de la mitad de las empresas de EEUU planea aumentar su inversión en China, según un sondeo - Sputnik Mundo, 1920, 17.01.2026
Economía
Más de la mitad de las empresas de EEUU planea aumentar su inversión en China, según un sondeo
17 de enero, 07:32 GMT
Así, el experto indica que la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, para América Latina, expresada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, es un intento de frenar la presencia comercial de China en la región y posicionar nuevamente al dólar como la divisa para las transacciones comerciales.
Por otro lado, Huerta observa que "[Washington] quiere que regresen las empresas estadounidenses al país para repuntar la actividad económica", a la luz de lo cual consiguió inversiones millonarias por parte de Taiwán, Japón y Europa. Sin embargo, el crecimiento económico "no está aconteciendo en los ritmos deseados".
En ese sentido, destaca Huerta, si la Casa Blanca no consigue los objetivos de crecimiento que se ha planteado y la economía del país norteamericano no repunta, el dólar y la deuda estadounidense tendrán cada vez menos demanda, lo que ocasionará severos problemas económicos.

China consigue sus objetivos

El producto interno bruto (PIB) de China alcanzó un récord de 20,01 billones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 5%, acorde con el objetivo anual, según reveló el 19 de enero el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) del gigante asiático.
Lo anterior, de acuerdo con Huerta, indica que los aranceles no le afectaron a Pekín, "a diferencia de la economía de Estados Unidos, que trae un menor crecimiento" y un déficit cercano al 5,6% del PIB.
Además, observa el economista, "China logró un superávit de comercio exterior porque logró incrementar sus exportaciones a Europa y al resto de países asiáticos".
A esto se suma que la inversión en Pekín es del 40% del producto interno bruto, dice el economista, en contraste con la inversión en Estados Unidos, que es inferior al 25%.
Dólar estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 31.12.2025
Economía
El dólar estadounidense se encamina a su mayor caída anual en casi una década
31 de diciembre 2025, 06:21 GMT

¿Qué consecuencias podrían presentarse?

Por todo lo anterior, Huerta estima que, si Washington intensifica sus políticas hostiles hacia China, este país —uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro— podría comenzar a venderlos.
Esto haría caer el precio de la deuda estadounidense y subir la tasa de interés, lo que presionaría más las finanzas del país norteamericano, que ya arrastra un déficit cercano al 5,6% del PIB, según el académico.
Sin embargo, tomando en cuenta que el dólar sigue siendo la divisa de curso legal internacional, este escenario tampoco llevaría a EEUU a disminuir el gasto público para aliviar el déficit y su dinámica económica, remarca Huerta.
No obstante, las acciones geopolíticas que el país norteamericano está llevando a cabo, incluidos los aranceles y las amenazas militares, están aumentando la incertidumbre y, con ello, afectando el dólar y la demanda de bonos del tesoro.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 20.01.2026
Internacional
Un año de Donald Trump: así es como el regreso del republicano ha sacudido al mundo
ayer, 19:38 GMT
Asimismo, la falta de confianza en este socio comercial está llevando a las economías a diversificar sus relaciones comerciales: "Al no cumplir Estados Unidos con las reglas establecidas a nivel internacional, aumenta la incertidumbre e inestabilidad y la desconfianza perjudicará" a ese país.

"Lo que yo veo es que [Washington] no lo va a lograr, porque el desarrollo tecnológico de China está siendo superior al de Estados Unidos, de ahí la mayor competitividad a pesar de los aranceles", subraya el experto.

"La división que se está dando entre Estados Unidos y Europa afectará a Washington y al dólar (...). Como están las cosas, en el mediano plazo, muchos países tomarán distancia y buscarán otros socios comerciales", añade.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала