Si la economía de EEUU no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista

Si la economía de EEUU no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista

21.01.2026

Por primera vez en la historia reciente, Estados Unidos está pagando más intereses por su deuda —ahora superior a los 38 billones de dólares— que lo que gasta en defensa nacional. De acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense, esta situación implica mayores costos de endeudamiento, salarios más bajos y bienes y servicios más caros. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que sus políticas están contribuyendo a frenar el gasto público y reducir el enorme déficit del país.EEUU puede refinanciar su deudaSi bien la deuda estadounidense representa más del 120% del producto interno bruto (PIB) del país norteamericano según diversos organismos, como el FMI, "la cuestión es que está en dólares y Estados Unidos emite" esa divisa, detalla en diálogo con Sputnik el doctor en economía Arturo Huerta.Dicho en otras palabras: Washington tiene la posibilidad de refinanciar su deuda permanentemente gracias a que el dólar sigue siendo la moneda de curso legal internacional, señala el economista."EEUU se ha beneficiado desde el momento en el cual [su divisa] se convirtió en la moneda de curso legal internacional, que todo mundo la acepta y, por lo tanto, acepta la deuda de [Washington], lo que le ha permitido crecer a costa del resto del mundo", añade.El desafío de EEUU es la desdolarizaciónPor consiguiente, Huerta sostiene que el problema que enfrenta Washington es su progresiva pérdida de hegemonía frente a China y que diversos países, sobre todo los que integran el grupo BRICS, están realizando transacciones en su propia moneda, lo que desplaza al dólar como divisa de curso legal."En el momento en el que el dólar deje de ser aceptado a nivel internacional, la deuda de Estados Unidos va a tener problemas para financiar su déficit fiscal y el de comercio exterior", explica el académico. "De ahí su preocupación de que el dólar no sea desplazado por otras monedas", añade.A decir del experto, en ese contexto se insertan las amenazas estadounidenses de imponer aranceles a las naciones que comercian con otras divisas, así como la agresión unilateral contra Venezuela.Así, el experto indica que la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, para América Latina, expresada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, es un intento de frenar la presencia comercial de China en la región y posicionar nuevamente al dólar como la divisa para las transacciones comerciales.Por otro lado, Huerta observa que "[Washington] quiere que regresen las empresas estadounidenses al país para repuntar la actividad económica", a la luz de lo cual consiguió inversiones millonarias por parte de Taiwán, Japón y Europa. Sin embargo, el crecimiento económico "no está aconteciendo en los ritmos deseados".En ese sentido, destaca Huerta, si la Casa Blanca no consigue los objetivos de crecimiento que se ha planteado y la economía del país norteamericano no repunta, el dólar y la deuda estadounidense tendrán cada vez menos demanda, lo que ocasionará severos problemas económicos.China consigue sus objetivos El producto interno bruto (PIB) de China alcanzó un récord de 20,01 billones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 5%, acorde con el objetivo anual, según reveló el 19 de enero el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) del gigante asiático.Lo anterior, de acuerdo con Huerta, indica que los aranceles no le afectaron a Pekín, "a diferencia de la economía de Estados Unidos, que trae un menor crecimiento" y un déficit cercano al 5,6% del PIB. Además, observa el economista, "China logró un superávit de comercio exterior porque logró incrementar sus exportaciones a Europa y al resto de países asiáticos". A esto se suma que la inversión en Pekín es del 40% del producto interno bruto, dice el economista, en contraste con la inversión en Estados Unidos, que es inferior al 25%.¿Qué consecuencias podrían presentarse?Por todo lo anterior, Huerta estima que, si Washington intensifica sus políticas hostiles hacia China, este país —uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro— podría comenzar a venderlos.Esto haría caer el precio de la deuda estadounidense y subir la tasa de interés, lo que presionaría más las finanzas del país norteamericano, que ya arrastra un déficit cercano al 5,6% del PIB, según el académico.Sin embargo, tomando en cuenta que el dólar sigue siendo la divisa de curso legal internacional, este escenario tampoco llevaría a EEUU a disminuir el gasto público para aliviar el déficit y su dinámica económica, remarca Huerta.No obstante, las acciones geopolíticas que el país norteamericano está llevando a cabo, incluidos los aranceles y las amenazas militares, están aumentando la incertidumbre y, con ello, afectando el dólar y la demanda de bonos del tesoro.Asimismo, la falta de confianza en este socio comercial está llevando a las economías a diversificar sus relaciones comerciales: "Al no cumplir Estados Unidos con las reglas establecidas a nivel internacional, aumenta la incertidumbre e inestabilidad y la desconfianza perjudicará" a ese país."La división que se está dando entre Estados Unidos y Europa afectará a Washington y al dólar (...). Como están las cosas, en el mediano plazo, muchos países tomarán distancia y buscarán otros socios comerciales", añade.

