La deuda nacional de EEUU está aumentando: ¿Quiénes son los mayores tenedores extranjeros de valores del Tesoro?
La deuda nacional de EEUU está aumentando: ¿Quiénes son los mayores tenedores extranjeros de valores del Tesoro?
Sputnik Mundo
La deuda nacional de EEUU alcanzó la cifra récord de 38,5 billones de dólares y sigue aumentando. Al mismo tiempo, la guerra comercial que estalló durante el... 13.01.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te da detalles sobre los actuales tenedores de bonos del Tesoro de EEUU.
La deuda nacional de EEUU está aumentando: ¿Quiénes son los mayores tenedores extranjeros de valores del Tesoro?

16:12 GMT 13.01.2026 (actualizado: 16:14 GMT 13.01.2026)
Síguenos en
La deuda nacional de EEUU alcanzó la cifra récord de 38,5 billones de dólares y sigue aumentando. Al mismo tiempo, la guerra comercial que estalló durante el segundo mandato de Donald Trump provocó que China ya no sea el segundo mayor tenedor de deuda nacional estadounidense, según datos del Departamento del Tesoro.
Sputnik te da detalles sobre los actuales tenedores de bonos del Tesoro de EEUU.
