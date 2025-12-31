https://noticiaslatam.lat/20251231/el-dolar-estadounidense-se-encamina-a-su-mayor-caida-anual-en-casi-una-decada-1169934287.html

El dólar estadounidense se encamina a su mayor caída anual en casi una década

El medio señala que la guerra comercial lanzada a base de la imposición de aranceles a las importaciones generó temores sobre la estabilidad del país norteamericano en la comunidad internacional y también entre los propios ciudadanos, frenando la práctica de comprar dólar como activo de refugio seguro para los inversores.Según expertos de Deutsche Bank citados por el diario, este ha sido uno de los peores años para el dólar desde que se establecieron los tipos de cambio flotantes hace más de medio siglo, marcando un hito histórico en su depreciación.La presión sobre la moneda se mantendrá debido a la divergencia en las políticas monetarias, vaticina el Financial Times. Mientras se espera que la Reserva Federal de EEUU realice dos o tres recortes adicionales de tasas en el 2026, otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE), han optado por mantener o incluso considerar subidas de tipos ante el aumento de sus previsiones de crecimiento e inflación.Los analistas advierten que el dólar podría seguir cayendo si el próximo presidente de la Reserva Federal de EEUU, que deberá ser anunciado a mitad de año, es percibido como alguien dispuesto a ceder ante las presiones de la Casa Blanca para aplicar recortes de tasas aún más profundos.Una Reserva Federal percibida como subordinada al poder político podría socavar la confianza en la formulación de políticas económicas en Washington, apunta el medio, lo que debilitaría más a la divisa estadounidense.El artículo también señala un cambio estructural en el comportamiento de los mercados a lo largo del 2025 para explicar el mal desempaño del dólar. La volatilidad política que se ha vivido en Washington ha llevado a los inversores extranjeros, especialmente en Europa, a cubrir sus riesgos cambiarios mediante derivados al comprar acciones en EEUU. Esta práctica de cobertura ejerce una presión técnica adicional a la baja sobre el dólar, explica el medio, independientemente del desempeño que tengan las acciones estadounidenses.

