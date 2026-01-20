https://noticiaslatam.lat/20260120/un-ano-de-donald-trump-el-regreso-del-republicano-ha-sacudido-al-mundo-1170519574.html

Un año de Donald Trump: así es como el regreso del republicano ha sacudido al mundo

Un año de Donald Trump: así es como el regreso del republicano ha sacudido al mundo

Sputnik Mundo

La segunda Administración de Donald Trump cumple un año al frente de EEUU este 20 de enero. En los últimos 12 meses, el mundo se ha sacudido debido a las... 20.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-20T19:38+0000

2026-01-20T19:38+0000

2026-01-20T19:58+0000

eeuu

donald trump

migración

aranceles

internacional

📲 opinión y análisis

💬 opinión y análisis

política

seguridad

ice

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/14/1170557978_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7dcb8de3242dd35b352f7265b25cac5c.jpg

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump y su equipo han cambiado la lógica de la geopolítica mundial: aranceles que van en contra de las mismas reglas económicas impuestas por Occidente, acuerdos rotos incluso con sus aliados y acciones que han sido contrarias al derecho internacional. Aranceles: "En el corto plazo no han funcionado"Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, tan solo un par de meses después de asumir por segunda vez la Presidencia de EEUU, Donald Trump presentó la que, dijo, sería "la declaración de independencia económica" del país norteamericano. Con tarifas que iban desde el 10 hasta el 50%, la Administración impuso cuotas arancelarias a decenas de países. ¿La razón? Según el republicano, las empresas de su país tienen muy pocas oportunidades de ingresar a otros mercados, por lo cual, dijo, es necesario que Washington imponga medidas proteccionistas para reforzar su base industrial y su clase trabajadora."Estos desbalances comerciales han debilitado nuestra base industrial y han puesto en peligro nuestra seguridad nacional", aseguró el presidente en el que el mismo llamó el 'Día de la Liberación'. En una entrevista con Sputnik, el doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, señaló que la estrategia de Trump de imponer aranceles a otras naciones —muchos de los cuales ya fueron removidos—, corresponde a la visión que el mismo mandatario tiene sobre el deterioro económico y social que prevalece en EEUU y en su pérdida de hegemonía industrial y económica. De acuerdo con Cruz Blanco, el efecto inmediato de la imposición arancelaria es el encarecimiento de los productos, un coste que tiene que ser asumido por los mismos ciudadanos. Si bien el resultado en el corto plazo parece no beneficiar a Trump, Cruz Blanco destacó que es posible que EEUU haya tenido ganancias en sus ingresos públicos debido a las imposiciones arancelarias; sin embargo, dijo, la idea de los aranceles siempre es tener paralelamente una política industrial. El doctor en Economía e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abundó que, para que la política arancelaria de Trump tenga algún éxito relativo, se requiere el impulso del Estado a las empresas del país. "Yo no he visto que haya una estrategia de esa naturaleza", aseveró, agregando que "lo único que tiene EEUU realmente fuerte es su hegemonía todavía monetaria". ¿Una política migratoria que polariza?Una de las primeras acciones de Trump fueron las redadas ordenadas para detener a migrantes irregulares y deportarlos a sus países de origen. Si bien millones de estadounidenses coinciden con la visión trumpista en contra de la migración ilegal, lo cierto es que las agresivas medidas emprendidas por el actual Gobierno han causado polarización, consideró en charla con Sputnik la especialista mexicana integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Estefanía Cruz Lera. Y es que tras el asesinato de Renee Good, una mujer de 37 años que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), en EEUU se han registrado marchas en diversas ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Washington, El Paso, Boston y Minneapolis, donde ocurrieron los hechos. La fuerte política emprendida por la Administración Trump en contra de la comunidad migrante, ponderó Cruz Lera, podría explicarse también a la luz de las promesas que el republicano incumplió durante su primer mandato (2016-2020). Irwing Rico Becerra, doctor en Relaciones Internacionales, señaló en diálogo con este medio que "la comunidad migrante es una fuerza de trabajo fundamental para el sistema productivo estadounidense". Y es que, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, en 2023, los trabajadores nacidos en el extranjero, incluidos los indocumentados, representaron el 18,6 % (29,1 millones) de la fuerza laboral del país norteamericano.Además, un reporte del Centro de Estudios para la Migración (CMS, por sus siglas en inglés) señala que, para crecer, la economía estadounidense seguirá necesitando trabajadores inmigrantes en ciertas industrias.Rico Becerra señaló que, además de su innegable aportación económica a EEUU, los migrantes han sido forjadores de la identidad cultural del país.América Latina en la mira: "Sí tienen una cara mucho más cínica"El pasado 3 de enero, Washington lanzó una intervención militar contra Venezuela que derivó en el secuestro del presidente del país caribeño Nicolás Maduro y su esposa. Al respecto, Rico Becerra señaló que estas acciones dejaron al descubierto el fuerte interés que tiene EEUU por mantener a América Latina como su zona de influencia, algo que se delineó, dijo, desde la presentación de su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca el pasado 4 de diciembre y en la cual el Gobierno pone como uno de los ejes centrales a la región, en donde anunció la intención de fortalecer su presencia con el argumento de frenar la migración hacia el norte. Para hacerlo, EEUU se dijo decidido a reafirmar y aplicar la doctrina Monroe.El analista agregó que con el caso de Venezuela, EEUU llegó al punto en donde el discurso democrático parece ya no importar."Sí, es preocupante porque al final del día es una declaración de que América Latina sigue siendo su zona de influencia, su zona de seguridad y pues prácticamente van a hacer lo que ellos consideren necesario en esta región", apuntó. Con él coincidió la doctora Estefanía Cruz Lera, quien señaló que, históricamente, EEUU se ha autoproclamado como el líder moral del mundo occidental, por lo que Washington considera que su despliegue hegemónico solamente se tiene que dar en el mundo occidental."Para Trump, EEUU ha perdido respeto y hay actores que se han dedicado a abusar del país; entonces, lo que él dice es que hay que empezar a limpiar lo que él considera su zona de influencia natural que es América Latina. Empezar por el control hemisférico y luego, bueno, seguir con la proyección hegemónica hacia del Atlántico, en particular el Atlántico Norte, particularmente Europa", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250402/nos-lo-hacen-a-nosotros-nosotros-se-lo-hacemos-a-ellos-trump-arranca-su-batalla-arancelaria-1161837305.html

https://noticiaslatam.lat/20260106/1170134276.html

https://noticiaslatam.lat/20251221/la-mayor-parte-de-migrantes-que-no-llegaron-a-eeuu-quieren-vivir-en-mexico-segun-medio-1169629980.html

https://noticiaslatam.lat/20260120/1170552110.html

https://noticiaslatam.lat/20260117/1170454238.html

eeuu

washington

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

eeuu, donald trump, migración, aranceles, 📲 opinión y análisis, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, ice, washington, venezuela