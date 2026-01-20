Un año de Donald Trump: así es como el regreso del republicano ha sacudido al mundo

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump y su equipo han cambiado la lógica de la geopolítica mundial: aranceles que van en contra de las mismas reglas económicas impuestas por Occidente, acuerdos rotos incluso con sus aliados y acciones que han sido contrarias al derecho internacional. Aranceles: "En el corto plazo no han funcionado"Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, tan solo un par de meses después de asumir por segunda vez la Presidencia de EEUU, Donald Trump presentó la que, dijo, sería "la declaración de independencia económica" del país norteamericano. Con tarifas que iban desde el 10 hasta el 50%, la Administración impuso cuotas arancelarias a decenas de países. ¿La razón? La segunda Administración de Donald Trump cumple un año al frente de EEUU este 20 de enero. En los últimos 12 meses, el mundo se ha sacudido debido a las decisiones tomadas desde Washington. ¿Qué tan eficaces han sido estas políticas y cómo posicionan a EEUU en el tablero geopolítico?
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump y su equipo han cambiado la lógica de la geopolítica mundial: aranceles que van en contra de las mismas reglas económicas impuestas por Occidente, acuerdos rotos incluso con sus aliados y acciones que han sido contrarias al derecho internacional.
Aranceles: "En el corto plazo no han funcionado"
Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, tan solo un par de meses después de asumir por segunda vez la Presidencia de EEUU, Donald Trump presentó la que, dijo, sería "la declaración de independencia económica" del país norteamericano.
Con tarifas que iban desde el 10 hasta el 50%, la Administración impuso cuotas arancelarias a decenas de países. ¿La razón? Según el republicano, las empresas de su país tienen muy pocas oportunidades de ingresar a otros mercados, por lo cual, dijo, es necesario que Washington imponga medidas proteccionistas para reforzar su base industrial y su clase trabajadora.
"Estos desbalances comerciales han debilitado nuestra base industrial y han puesto en peligro nuestra seguridad nacional", aseguró el presidente en el que el mismo llamó el 'Día de la Liberación'.
En una entrevista con Sputnik, el doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, señaló que la estrategia de Trump de imponer aranceles a otras naciones —muchos de los cuales ya fueron removidos—, corresponde a la visión que el mismo mandatario tiene sobre el deterioro económico y social que prevalece en EEUU y en su pérdida de hegemonía industrial y económica.
"La forma más fácil, en teoría, de solucionar este gran problema es imponiéndole aranceles a todo el mundo; es decir, encareciendo y desincentivando la entrada de artículos provenientes del extranjero con el objetivo de que esos bienes sean producidos eventualmente en territorio estadounidense (...). En el corto plazo esto no ha funcionado ni es con esta visión como funcionan realmente los aranceles, por diversas razones, pero principalmente porque no tienen la capacidad para producir todo eso localmente (...) No tienen la capacidad de sustituir todos esos bienes, en pocas palabras", ponderó el analista.
De acuerdo con Cruz Blanco, el efecto inmediato de la imposición arancelaria es el encarecimiento de los productos, un coste que tiene que ser asumido por los mismos ciudadanos.
Según un informe de The Conference Board, el índice de confianza en EEEUU cayó 3,8 puntos durante el último mes del 2025 hasta los 89,1,su quinto descenso mensual consecutivo y la marca más baja desde abril (85,7). Según el reporte, el optimismo de los estadounidenses sobre la economía y sus finanzas personales se ha visto mermado por la persistente preocupación sobre la inflación y el impacto de la política comercial de Washington en el costo de vida.
Si bien el resultado en el corto plazo parece no beneficiar a Trump, Cruz Blanco destacó que es posible que EEUU haya tenido ganancias en sus ingresos públicos debido a las imposiciones arancelarias; sin embargo, dijo, la idea de los aranceles siempre es tener paralelamente una política industrial.
"Todo esto toma tiempo y depende de la profundidad con que realmente se ejecuta (...). No hay resultados a la vuelta de la esquina. Esta idea de reindustrializar a EEUU parece casi imposible porque China ya lo superó en muchas ramas y en muchas industrias. A menos que hagan milagros y que el otro país se deje, este plan va a ser imposible", sentenció.
El doctor en Economía e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abundó que, para que la política arancelaria de Trump tenga algún éxito relativo, se requiere el impulso del Estado a las empresas del país.
"Yo no he visto que haya una estrategia de esa naturaleza", aseveró, agregando que "lo único que tiene EEUU realmente fuerte es su hegemonía todavía monetaria".
¿Una política migratoria que polariza?
Una de las primeras acciones de Trump fueron las redadas ordenadas para detener a migrantes irregulares y deportarlos a sus países de origen. Si bien millones de estadounidenses coinciden con la visión trumpista en contra de la migración ilegal, lo cierto es que las agresivas medidas emprendidas por el actual Gobierno han causado polarización, consideró en charla con Sputnik la especialista mexicana integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Estefanía Cruz Lera.
"Esta política ha sido muy controversial y, sobre todo, polarizante, porque si bien hay una gran parte de los estadounidenses que consideran que la migración indocumentada, en particular de personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica, ha sido dañina o perjudicial, también vemos que al estadounidense le gusta el Estado de derecho y también están en contra del abuso policial en estos operativos", señaló.
Y es que tras el asesinato de Renee Good, una mujer de 37 años que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), en EEUU se han registrado marchas en diversas ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Washington, El Paso, Boston y Minneapolis, donde ocurrieron los hechos.
La fuerte política emprendida por la Administración Trump en contra de la comunidad migrante, ponderó Cruz Lera, podría explicarse también a la luz de las promesas que el republicano incumplió durante su primer mandato (2016-2020).
"Se considera que prometió mucho y no lo cumplió. En este segundo mandato, quiso empezar muy fuerte (...). Él quiere demostrar que cumplió sus promesas de campaña, pero no necesariamente lo está haciendo y los costos políticos que está teniendo van a ser muy grandes, sobre todo rumbo a las elecciones intermedias [de este año]", apuntó.
Irwing Rico Becerra, doctor en Relaciones Internacionales, señaló en diálogo con este medio que "la comunidad migrante es una fuerza de trabajo fundamental para el sistema productivo estadounidense". Y es que, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, en 2023, los trabajadores nacidos en el extranjero, incluidos los indocumentados, representaron el 18,6 % (29,1 millones) de la fuerza laboral del país norteamericano.
Además, un reporte del Centro de Estudios para la Migración (CMS, por sus siglas en inglés) señala que, para crecer, la economía estadounidense seguirá necesitando trabajadores inmigrantes en ciertas industrias.
Rico Becerra señaló que, además de su innegable aportación económica a EEUU, los migrantes han sido forjadores de la identidad cultural del país.
"EEUU históricamente es un país migrante y ha sido a partir del de los flujos migratorios que el propio país también ha construido, no solo su identidad nacional, sino todo su proyecto de Estado", sentenció.
Al respecto, Rico Becerra señaló que estas acciones dejaron al descubierto el fuerte interés que tiene EEUU por mantener a América Latina como su zona de influencia, algo que se delineó, dijo, desde la presentación de su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca el pasado 4 de diciembre y en la cual el Gobierno pone como uno de los ejes centrales a la región, en donde anunció la intención de fortalecer su presencia con el argumento de frenar la migración hacia el norte. Para hacerlo, EEUU se dijo decidido a reafirmar y aplicar la doctrina Monroe.
"La propia estrategia lo dice: que recuperen la Doctrina Monroe y le agregan ese corolario del que ahora tanto se habla. La Doctrina 'Donroe' como le han llamado. Y sí parece que es una declaración de intenciones en torno a un injerencismo mucho más profundo en América Latina (...). Lo que pasó con el secuestro de Maduro en Venezuela muestra una cara muchísimo más agresiva, que no es desconocida de los Estados Unidos, pero que sí me parece hace mucho más cínica que en otros momentos", abundó.
El analista agregó que con el caso de Venezuela, EEUU llegó al punto en donde el discurso democrático parece ya no importar.
"Sí, es preocupante porque al final del día es una declaración de que América Latina sigue siendo su zona de influencia, su zona de seguridad y pues prácticamente van a hacer lo que ellos consideren necesario en esta región", apuntó.
Con él coincidió la doctora Estefanía Cruz Lera, quien señaló que, históricamente, EEUU se ha autoproclamado como el líder moral del mundo occidental, por lo que Washington considera que su despliegue hegemónico solamente se tiene que dar en el mundo occidental.
"Para Trump, EEUU ha perdido respeto y hay actores que se han dedicado a abusar del país; entonces, lo que él dice es que hay que empezar a limpiar lo que él considera su zona de influencia natural que es América Latina. Empezar por el control hemisférico y luego, bueno, seguir con la proyección hegemónica hacia del Atlántico, en particular el Atlántico Norte, particularmente Europa", concluyó.
