Milei viaja a Davos en busca de una nueva cumbre con Trump para reforzar su agenda global

Milei viaja a Davos en busca de una nueva cumbre con Trump para reforzar su agenda global

20.01.2026

En su viaje, buscará también reforzar el vínculo con el establishment financiero global, ello con una agenda cargada de encuentros con ejecutivos de entidades financieras de primer nivel.Además, la agenda oficial en Suiza incluye además la participación del mandatario en un foro de "Diálogo sobre la estrategia nacional de Argentina (Country Strategy Dialogue on Argentina)", formato cerrado diseñado para que los Gobiernos presenten su hoja de ruta económica ante gerentes de fondos de inversión y grandes compañías globales.El viaje a Davos también tiene antecedentes inmediatos. En su primera participación en el Foro, en 2024, Milei desplegó un discurso de fuerte contenido ideológico contra lo que el jefe de Estado sudamericano considera el "colectivismo" y el "socialismo del siglo XXI", que tuvo amplia repercusión internacional. En esta nueva edición, sus actividades aparecen más enfocadas en reuniones bilaterales y en la presentación técnica del programa económico.Otro de los elementos centrales del viaje es la expectativa de un nuevo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya agenda coincide parcialmente con la del Foro. Milei ya mantuvo reiterados contactos previos con su homólogo norteamericano. No obstante, se trata del primero desde la agresión a Venezuela y los dichos del republicano respecto a Groenlandia.En términos regionales, la presencia de Milei en Davos lo distingue de otros presidentes latinoamericanos que optaron por no asistir al Foro, que contará con unos 65 jefes de Estado y dirigentes de un centenar países, además de unos 800 ejecutivos de compañías.La apuesta financiera"Davos es, ante todo, un espacio de convergencia de grandes empresarios del poder económico con presidentes afines", dijo a Sputnik el sociólogo y analista internacional Sebastián Schulz. Desde otra perspectiva, el politólogo Julio Burdman subrayó que el propio Foro también encuentra en el jefe de Estado sudamericano un actor funcional a su lógica interna. Consultado por Sputnik, el investigador apuntó que "pese a que Milei critica todos los años al foro como la ONU y el propio Davos, lo siguen invitando porque sus discursos son los que más impacto generan; por eso es una apuesta cada visita". De acuerdo con el especialista, existe "una suerte de entendimiento: [el político argentino] encontró una tribuna y Davos encontró un orador que da rating".Burdman anticipó que esta edición combinará ideología y balance de gestión. "Volverá a hacer un alegato contra el globalismo y lo que Milei denomina como la 'Agenda 2030', pero esta vez desde la reivindicación de su gestión, aprovechando que lleva dos años de mandato y un triunfo en las elecciones intermedias", señaló.La foto del millónAmbos expertos destacaron la relevancia que tiene para el presidente argentino conseguir una reunión —o al menos un encuentro breve— con su homólogo norteamericano. Para el sociólogo, el alineamiento con el mandatario estadounidense cumple una función clave en la proyección internacional del argentino, "incluso en un momento de tensiones y cuestionamientos como el actual", agregó.Burdman coincidió y agregó que dicho alineamiento se manifiesta incluso en momentos sensibles de la agenda global."Milei ha dejado en claro que ratifica el alineamiento con Trump en los escenarios más delicados", sostuvo. De este modo, el politólogo consideró "una excepción que un presidente argentino logre más de una decena de encuentros con su par estadounidense en apenas dos años, cuando lo típico es que sean un par de reuniones en todo un mandato".Para el experto, el alineamiento tiene costos y beneficios. "A medida que Trump cosecha nuevos enemigos, Milei queda cada vez más como su aliado número uno", expuso, advirtiendo que eso puede generar desconfianza en otros líderes. Sin embargo, concluyó que la apuesta resultó favorable en el contexto actual: "el pleno le salió bien porque ganó Trump; el riesgo aparece si cambian las condiciones políticas", esgrimió.De manera análoga, Schulz afirmó que no es casual que la agenda del argentino esté signada por reuniones con directivos de grandes bancos: "es parte de una apuesta por ganarse la confianza de los mercados", subrayó.

