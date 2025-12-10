Milei llega a sus dos años de Gobierno "más fortalecido que nunca pese al ajuste", dice un experto

https://noticiaslatam.lat/20251210/milei-llega-a-sus-dos-anos-de-gobierno-mas-fortalecido-que-nunca-pese-al-ajuste-dice-un-experto-1169267127.html

Javier Milei llega a la mitad de su mandato en el momento de mayor fortaleza política, tras el triunfo en las legislativas, el robustecimiento en el Congreso y... 10.12.2025, Sputnik Mundo

El segundo aniversario del Gobierno encuentra a Javier Milei en un escenario inesperado: con un triunfo legislativo que le dio aire político, pero con una economía que avanza a dos velocidades y con tensiones sociales latentes. El presidente exhibe como logro central la drástica desaceleración inflacionaria, sostenida sobre un ajuste fiscal histórico que comienza a golpear en el empleo.Desde la devaluación inicial y la poda del gasto con las que inauguró su gestión en 2023, el oficialismo consolidó un superávit basado en la licuación de jubilaciones, el freno total de la obra pública y la caída real de los salarios estatales. Con tarifas que subieron muy por encima de los ingresos y un consumo golpeado, el equilibrio fiscal llegó, aunque acompañado por un deterioro persistente en la actividad de sectores intensivos en empleo.La industria, la construcción y el comercio —que concentran casi la mitad del empleo registrado— retrocedieron con fuerza, mientras que la minería, el agro y las finanzas mostraron una recuperación notable, que arrastró al indicador de actividad a un salto del 5,2% en el último año. Esta brecha estructural explica que la macroeconomía muestre orden, pero que la percepción social sea más adversa, incluso ante una caída de unos 20 puntos en materia de pobreza entre 2024 y 2025.En el plano político, el segundo año resultó más adverso que el primero: la pérdida de aliados, los roces con gobernadores y los reveses en el Senado tensaron el vínculo con el Congreso, que no paró de propinarle derrotas inéditas al Ejecutivo, como el rechazo a vetos y decretos presidenciales. La relación con Victoria Villarruel también pasó por turbulencias incluso más marcadas que las del primer año de Gobierno, desde disputas por el manejo legislativo hasta diferencias en Seguridad y Defensa.Sin embargo, en octubre todo cambió: la victoria electoral fortaleció a Milei y relanzó su ofensiva legislativa, esta vez con mayor disposición a negociar. La Casa Rosada busca ahora aprobar reformas laborales, tributarias y del Estado, convencida de que sin un nuevo marco normativo el modelo económico no podrá sostenerse. La apuesta al robustecimiento parlamentario constituye parte fundamental del intento de blindar la "gobernabilidad", amenazada durante la primera mitad del año.La victoria en los comicios de medio término no puede explicarse sin el apoyo explícito de Donald Trump, cuyo Gobierno ofreció un respaldo financiero crucial en el momento de mayor debilidad del oficialismo. El propio mandatario estadounidense reconoció que "Milei estaba perdiendo en las elecciones y lo respaldé y ganó de manera aplastante".La apuesta de Trump terminó de cristalizar el alineamiento inédito hacia Estados Unidos e Israel, que se consolidó con gestos de alto impacto simbólico y diplomático. La visión orientada hacia la Casa Blanca refuerza la identidad geopolítica del Gobierno, que lo llevó a votar en Naciones Unidas contra las mismas iniciativas que habían marcado históricamente la diplomacia argentina, tales como el rechazo al bloqueo de Washington a Cuba, que Milei optó por declinar.Sin embargo, y a pesar del respaldo norteamericano, las fragilidades de la economía aún condicionan el horizonte. La acumulación de reservas de divisas volvió a ser el punto crítico: con un Banco Central que mantiene niveles netos negativos —es decir, que debe más dólares de los que tiene— y un tipo de cambio que corre por detrás de la inflación, el riesgo de atraso cambiario preocupa a analistas y al propio Fondo Monetario Internacional, actor que también optó por robustecer a Milei con un crédito de 20.000 millones de dólares anunciado en abril.El año también dejó episodios que erosionaron la imagen de gestión: tanto el caso por la presunta estafa ligada a la criptomoneda $LIBRA —promovida por el propio presidente en redes— como el escándalo disparado a partir del presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad casi llevan al Ejecutivo a un cataclismo ante la opinión pública.A mitad de mandato, Milei navega entre dos realidades: una macroeconomía con marcadas señales de estabilidad y una microeconomía que todavía no despega. El Gobierno apuesta a que 2026 sea el año de la recuperación plena, a caballo de una mentada reforma laboral y el arribo de inversiones extranjerasClaroscuros del primer experimento libertario"El shock inicial fue feroz y, sin embargo, hoy Milei salió más fortalecido que nunca pese al ajuste", resumió ante Sputnik el analista político Pablo Cano, señalando un hito que descolocó incluso a aliados. Para el consultor, esa capacidad de ejecutar un recorte fiscal sin estallidos redefinió el principio del Gobierno y consolidó la imagen de eficacia política que Milei capitalizó durante la mitad de su gestión."Si el ajuste tolerable fue un primer hito, el segundo sin dudas fue la elección de medio término", destacó el sociólogo. Para el especialista, la victoria en las legislativas ante una oposición peronista llamativamente impotente "hizo que el Ejecutivo se sienta solo en el escenario político, lo cual quizás sea su principal activo para mantener la centralidad de cara a los próximos dos años".Pero el poder no llegó sin sombras. Consultado por Sputnik, el politólogo Diego Reynoso remarcó que "el éxito electoral de Milei logró revertir uno de los momentos más frágiles de la gestión: el oficialismo casi queda a las puertas de una profunda crisis con las causas de presunta corrupción en discapacidad, lo que podría haber hundido su discurso de 'anticasta' política".En ese marco también resalta la sinuosa relación de la Casa Rosada con el resto de actores políticos. "Hay que recordar, que hasta las elecciones, el Gobierno venía perdiendo por goleada en el Congreso. El triunfo electoral ahora abre las puertas a una recomposición de fuerzas que le dará lo que podría haberle faltado al Ejecutivo: una mayor gobernabilidad".De Buenos Aires a WashingtonAmbos analistas coincidieron en el carácter insoslayable del alineamiento geopolítico de Milei. "La alianza con Washington y con Israel es bastante explícita y rudimentaria, pero ciertamente es inédita", destacó Cano, quien agregó que el problema central de la apuesta diplomática consiste en que deja a la Cancillería argentina "sumamente expuesta a agendas ajenas".El futuro inmediato abre incógnitas. "Lo que ha cobrado Milei del apoyo de Trump lo va a poner en juego en las elecciones de Estados Unidos", explicó Cano, recordando que la suerte del Gobierno quedó atada a un resultado electoral que Buenos Aires no puede influir. El alineamiento absoluto, dice, puede volverse un pasivo si el tablero global cambia.Reynoso agregó que la estrategia diplomática "puede no ser sustentable en el tiempo", lo que podría "dejar huérfana al Gobierno de una herramienta esencial como es la política internacional marcada por intereses estratégicos más que por preferencias personales".

