"Contundente y sorpresivo": Milei se impone por amplio margen en las elecciones legislativas

"Contundente y sorpresivo": Milei se impone por amplio margen en las elecciones legislativas

El Gobierno se impuso con el 40% de los votos, revirtiendo la derrota sufrida en septiembre en Buenos Aires — el oficialismo relegó al peronismo a un lejano... 27.10.2025

Javier Milei se anotó una contundente e incontrastable victoria en las elecciones legislativas de medio término en Argentina y consolidó a La Libertad Avanza como la principal fuerza a nivel nacional. Con el 40,7% de los votos, el oficialismo revirtió la inflamable derrota que había sufrido en septiembre en la provincia de Buenos Aires y que había desatado un tembladeral financiero y político.El caudal de votos cosechados por el Gobierno resalta tanto por el volumen como por su composición. El Ejecutivo anotó triunfos claves en territorios como Córdoba y Santa Fe (centro) y, sobre todo, la estratégica provincia de Buenos Aires: el 41,4% de votos cosechados en el distrito bonaerense supone un fuerte golpe de Milei a la oposición peronista, que menos de dos meses atrás le había ganado a los libertarios por más de 13 puntos de diferencia en los comicios locales.El éxito en las urnas es de vital importancia para la Casa Rosada más allá del plano retórico. Desde el próximo 10 de diciembre, el Ejecutivo pasará de tener de 37 a 101 diputados en la Cámara Baja, mientras que en el Senado sus bancas saltarán de 6 a 20, redundando en un mayor músculo parlamentario tras dos años de Gobierno signados por la flagrante minoría en la cual se hallaba inmerso el oficialismo.Así, Milei obtuvo de las urnas aquello que fue a buscar: el respaldo parlamentario para conseguir más de un tercio de los escaños (sobre 257 diputados) que le permita blindar vetos y decretos presidenciales, herramientas a las que apeló recurrentemente el mandatario en los últimos meses, pero que acumulaban una alarmante serie de rechazos por amplia mayoría en el Congreso.Sin embargo, La Libertad Avanza aún está lejos de lograr la mitad más uno de los votos autónomamente, por lo que requerirá del apoyo de aliados. En este punto emerge el rol protagónico de los gobernadores, con insoslayable ascendencia sobre el Congreso: a ellos les hablo Milei durante su discurso triunfal cuando los calificó de "actores racionales, procapitalistas y a los que uno más uno les da dos".Para hallar al otro gran ganador de la elección no hay que buscar en Buenos Aires sino en Washington. Donald Trump celebró la victoria del Ejecutivo asegurando que "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él". El presidente estadounidense se había convertido en actor protagónico de la campaña electoral tanto simbólica como financieramente: además de recibir a Milei días atrás en la Casa Blanca, el republicano había instruido al secretario del Tesoro Scott Bessent de hacer "todo lo necesario" para sostener a su principal aliado en Sudamérica, incluso interviniendo el mercado cambiario para evitar una devaluación.Sin embargo, todavía prevalecen una serie de interrogantes. En lo inmediato, las miradas posarán sobre la reacción de los mercados, cuya incertidumbre manifiesta había incluso llegado a amenazar la efectividad del apoyo de Trump en momentos signados por la volatilidad financiera y cambiaria. Uno de los indicadores centrales de la jornada será el riesgo país, elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, cuyos directivos viajaron a Buenos Aires días antes de las elecciones para respaldar a Milei.En segundo lugar, emergen los interrogantes por la reacción del Gobierno, que hasta horas antes de conocerse los resultados se hallaba a las puertas de un recambio de Gabinete. A la intempestiva renuncia del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona —en ambos casos en medio de fuertes tensiones internas— se sumará el inminente reemplazo de otros funcionarios de relevancia tales como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Defensa, Luis Petri, quienes fueron electos legisladores y se trasladarán al Congreso desde diciembre.La otra incógnita de relevancia es de color verde: el valor del dólar ocupa desde hace meses un lugar central en la discusión pública. En las últimas semanas, el Ejecutivo —amparado por el Tesoro estadounidense— sacrificó un cuantioso volumen de las mermadas reservas del Banco Central para intervenir el mercado cambiario y evitar una devaluación que terminara de perforar el límite superior de las "bandas de flotación" dispuestas en abril con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando el organismo concedió el último crédito al país austral.Por eso, distintas voces del mercado coinciden en la necesidad de modificar el esquema cambiario. Sin embargo, el triunfo oficialista podría derivar en una menor tensión sobre el mercado y, con ello, una morigeración del impacto de un eventual rediseño de la política ligada al control del dólar.Un "ave fénix" electoralSegún el experto, la polarización —y marginación de terceras fuerzas— desempeñó un rol fundamental en la victoria libertaria. "Las derrotas de todos los gobernadores provinciales y los espacios locales explica el éxito del oficialismo.De acuerdo al especialista, la resiliencia electoral de La Libertad Avanza —tras la categórica derrota semanas atrás en Buenos Aires— sorprendió a propios y extraños.En ese sentido, el investigador agregó que "el hecho de que gane el oficialismo no es tan disruptivo: lo que es llamativo es cómo en un contexto tan adverso el Gobierno pudo recuperar tanto".El resultado que arrojaron las urnas luce multicausal. Consultado por Sputnik, el politólogo Facundo Cruz afirmó que "fue una elección de voto económico, donde terminó primando una mirada positiva sobre el rumbo económico: el oficialismo logró reactivar y canalizar el voto no peronista con una perspectiva económica. Sobre todo, no impactaron los escándalos".La última frase del especialista remite al cúmulo de casos irregulares que salpicaron al oficialismo en las semanas previas a la elección, con el paradigmático corrimiento del principal candidato de La Libertad Avanza, el diputado nacional José Luis Espert, tras conocerse sus vínculos con un hombre acusado de narcotráfico en la Justicia de Estados Unidos.Los desafíos inmediatosSegún Cano, el triunfalismo imperante en la Casa Rosada no esconde los obstáculos —tanto externos como autoinflingidos— que deberá sortear el Ejecutivo. Según el analista, "el Gobierno sigue teniendo los mismos limitantes que tenía antes de la elección: el resultado le cambia expectativas, pero no le resuelve los problemas. El gran desafío de Milei es no caer en la trampa de creer que la sociedad está validando todo su programa económico".El experto se refirió a las ostensibles dificultades parlamentarias que acumuló Milei en sus primeros dos años de gestión. "El Gobierno tiene una gran oportunidad de enderezar su barco, que este año estuvo dos veces a punto de hundirse", apuntó.No obstante, la victoria en las urnas brinda mayor margen de maniobra al Ejecutivo nacional. Para Cruz, "los gobernadores jugarán en una posición menos poderosa que la que tenían antes de la elección. Van con menos exigencias a negociar con la Casa Rosada y probablemente no sea de manera coordinada".

