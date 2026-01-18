https://noticiaslatam.lat/20260118/europa-disfrazara-un-acto-de-rendicion-de-arreglo-amistoso-la-decision-sobre-groenlandia-opinan-1170480508.html

Europa "disfrazará un acto de rendición de arreglo amistoso" la decisión sobre Groenlandia, opinan expertos

18.01.2026

El dilema adquiere tintes inusitados, pues obliga a los países europeos a elegir entre el apoyo de un miembro de la UE y la lealtad a la arquitectura de seguridad continental liderada por Washington, en tanto que pilar fundamental de la alianza atlántica.En una situación que, en caso de degenerar, Dinamarca podría invocar al Artículo 5 de defensa mutua de la OTAN y Bruselas al análogo Artículo 42.7 del Tratado de la Unión, países como Alemania proponen una solución negociada en el seno de la alianza. El Reino Unido y Noruega incluso proponen la creación en la OTAN de la Operación Centinela Ártico y así atender el postulado por el presidente de EEUU, Donald Trump, problema de seguridad en torno a Groenlandia. Otras naciones, caso de Francia, piden actuar desde el marco estrictamente europeo.Bajo el nombre de Operación Resistencia Ártica, Dinamarca ya empezó a reforzar su presencia militar en Groenlandia. Alemania, Suecia, Francia, Noruega y Finlandia ya enviaron como avanzadilla a sus primeros soldados y oficiales para coordinar un despliegue posterior mayor, aunque actualmente las cifras apenas alcanzan unos 37 efectivos. España también anunció su disposición a enviar tropas, si bien antes espera a hacerse "una composición de lugar" de la situación, tal y como lo expresó su ministro de Exteriores, José Manuel Albares. A la espera de resolver sus dudas, Madrid, no obstante, solicita firmeza a Bruselas.¿Multilateralismo o "declaración oportunista"?Durante su comparecencia en el Parlamento español para dar cuenta de la posición de su negociado ante la crisis abierta en Venezuela, el ministro Albares anunció la necesidad de impulsar la creación de una "Alianza Mundial para el Multilateralismo" que vele por la "cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos, en defensa de la paz y la seguridad internacionales".Cabe preguntarse qué encaja en este idealismo multilateral, pues el bloque europeo no respondió de igual manera cuando otros países sufrían ataques directos a su integridad, como es el caso de Palestina, Venezuela, el Líbano, Siria o Irán. Asimismo, aunque España es reticente a aumentar su gasto militar al 5% de su PIB, en las últimas cumbres de la OTAN Madrid pidió vigilar el llamado flanco sur de la alianza, cuya inestabilidad con epicentro en el Sahel puede afectar la seguridad de sus fronteras."Es una declaración totalmente oportunista", asegura a Sputnik el diplomático y ensayista Augusto Zamora, que recuerda la fidelidad a la OTAN y al vínculo transatlántico expresada por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una entrevista el 12 de enero en Madrid con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis. "Sánchez ya ha dicho que España es proatlantista. Todo el mundo [en la UE] se dice atlantista y nadie quiere la ruptura con EEUU", explica.A juicio de este especialista, la UE carece actualmente de "calado" para acometer iniciativas de envergadura. "La OTAN se ha comido a la Unión Europea y Estados Unidos es quien gobierna la OTAN", afirma. De resultas, es previsible que la presente coyuntura en torno a Groenlandia "no dure mucho". "Al final habrá algún tipo de arreglo que dará a Trump una forma de salida airosa, con aires de triunfo. Y nada más".Aranceles por el envío de tropasTrump ha prometido establecer aranceles de hasta el 25% a los países que están enviando apoyos militares a Groenlandia, incluida Dinamarca. "Deberán pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia", declaró el mandatario estadounidense."Los aranceles socavarían la relación transatlántica y podrían provocar una peligrosa espiral descendente", respondió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado suscrito conjuntamente con el jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, desde Paraguay, donde acababan de suscribir en su capital el acuerdo comercial UE-Mercosur. Pese a la tensión, pocos creen que la situación evolucione hacia un choque armado. "El peligro de enfrentamiento militar es básicamente nulo, más que nada por lo que dijo Stephen Miller: nadie va a luchar con EEUU por Groenlandia", explica a Sputnik la socióloga Nahia Sanzo, analista del grupo de investigación multidisciplinar GeopolitikaZ de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).¿Un futuro arreglo entreguista?La vigencia de la UE como proyecto histórico está en entredicho. "Está tocada de muerte desde hace muchos años", considera Zamora, que data su progresivo declive desde su connivencia con el bombardeo de Yugoslavia, con la expansión de la OTAN y con el "abandono" de su política exterior.

