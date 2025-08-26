https://noticiaslatam.lat/20250826/cura-de-conciencia-o-amnesia-borrell-pide-ahora-actuar-contra-la-inaccion-de-la-ue-en-gaza-1165844293.html

¿Cura de conciencia o amnesia? Borrell pide ahora actuar contra la inacción de la UE en Gaza

¿Cura de conciencia o amnesia? Borrell pide ahora actuar contra la inacción de la UE en Gaza

El ex alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la UE lamenta la inacción de las instituciones comunitarias ante la "masacre" que tiene curso en Gaza y advierte que su creciente "descrédito" terminará por inhabilitar a Bruselas a la hora de hacer políticas de defensa de los derechos humanos.Borrell, que estuvo al frente de la diplomacia de la UE entre 2019 y 2024, admitió que Bruselas no está haciendo "literalmente nada" ante las matanzas perpetradas por el Ejército israelí y la hambruna inducida. "Dicen que sí, que a lo mejor, que van a hacer una propuesta para establecer alguna clase de sanción, pero luego no lo hacen", afirmó. También denunció que la UE, en virtud de su Tratado fundacional, está incurriendo en el incumplimiento de sus obligaciones políticas y administrativas.Las declaraciones de Borrell se produjeron en un contexto dominado por la dimisión dos días antes, el sábado 23, de los ministros de Exteriores, Interior, Educación y Sanidad de Países Bajos, junto con otros cuatro secretarios de Estado, producto de la "resistencia dentro del Gabinete" a tomar medidas contra Israel.Encabezados por el titular de Exteriores, Caspar Veldkamp, los ministros del partido de centro-derecha NSC habían resuelto prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania, pero los otros dos partidos que integran la coalición de Gobierno, los liberales del VVD y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), consideraron que la medida iba "demasiado lejos".Solo palabras"Es indignante que Borrell haga estas declaraciones en un curso de verano y no utilice la influencia y relaciones que supuestamente le quedan para liderar una campaña por la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel", afirma Ángeles Díez, doctora en Ciencias Políticas y docente la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).Esta politóloga explica que, en 2024, toda una serie de comités y asociaciones europeas en defensa de Palestina, entre los que figuraba la española Red Universitaria por Palestina (RUxP), envió a Bruselas un informe documentado para solicitar la rescisión del acuerdo de asociación con Israel, al entender que se estaba conculcando su artículo 2, relativo al respeto de los derechos humanos. Es decir, Borrell tuvo que tener constancia de la situación que ahora denuncia."La iniciativa del Tribunal surge a raíz del bloqueo de nuestras exigencias en la mayoría de nuestras universidades, muchas publicaron planes de acción y crearon comités de seguimiento que se han quedado en meras declaraciones", añade Díez, que explica que a finales de noviembre el TPCGP-25 presentará en Madrid una serie de resoluciones para denunciar a instituciones y empresas españolas que tienen relación con Israel y que "forman parte de esa complicidad con el genocidio".¿Lavado de cara y cura de conciencia?El mismo día en que habló Borrell, las fuerzas de Israel atacaron mediante un doble bombardeo el hospital Nasser de Gaza, matando al menos a 14 personas, entre ellas cuatro periodistas y varios efectivos de los equipos de rescate. Enseguida, España condenó el ataque, que catalogó de "flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario". En su mensaje de condena en la red X, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó que la "guerra en Gaza" debe terminar y que "España trabaja cada día para ello".La reacción es ilustrativa del modo en que se conduce la UE y sus Gobiernos nacionales. "Condenas y más condenas en redes sociales, pero cero sanciones a quienes provocan la hambruna", contestó al mensaje del ministro Albares Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC).A juicio de Ángeles Díez, las declaraciones de Borrell funcionan como "una especie de lavado de cara también del Gobierno español", distinguido igualmente por la tónica de hacer comunicados, pero no de tomar medidas efectivas. "De hecho, en julio se celebró en Bogotá la Reunión del Grupo de La Haya para tomar medidas eficaces. Hubo representantes españoles, pero no abrieron la boca", asegura, en torno al acto organizado bajo la égida de Colombia y Sudáfrica.Cabe señalar también que, a diferencia de los ministros del Gabinete de Gobierno de Países Bajos, ningún ministro del Ejecutivo español se ha planteado dimitir por motivos similares. Los ministros del socio de Gobierno de Sánchez, la coalición Sumar, ni siquiera amenazaron seriamente con salir del Gobierno, aun cuando siguen vigentes los contratos de compraventa de armas con Israel.La amnesia de BorrellLas palabras del exjefe de la diplomacia europea acerca de la necesidad de "actuar judicialmente" chocan con la realidad. Ya hay iniciativas jurídicas en marcha. Para empezar, la denuncia contra Israel por genocidio, presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. "Y España no forma parte efectiva de la denuncia", recuerda Díez, que lamenta que este país no esté haciendo muchas cosas "que puede hacer".En julio, la asociación franco-belga Jouristes Pour le Respect du Droit International (JURDI), presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo una demanda contra la Comisión Europea y el Consejo de la UE por "omisión de actuación" ante la masacre que se está cometiendo en la Franja de Gaza.

