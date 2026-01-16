https://noticiaslatam.lat/20260116/la-cupula-dorada-la-utopia-militarista-que-utilizaria-eeuu-para-excusar-sus-deseos-por-groenlandia-1170381815.html

La Cúpula Dorada, la "utopía militarista" que utilizaría EEUU para excusar sus deseos por Groenlandia

EEUU desea construir una defensa antiaérea que proteja todo su territorio de cualquier misil o amenaza externa. El proyecto ha recibido el nombre de Cúpula Dorada (Golden Dome) y es la gran promesa militar de Trump, quien asegura que la isla ártica —que goza de una posición geográfica privilegiada— es un territorio clave para su despliegue. No se trata de un proyecto menor del Pentágono. Su construcción tendrá un costo inicial de 175.000 millones de dólares, según cifras del propio Trump. Pero analistas independientes e incluso informes del propio Congreso estadounidense han señalado que el gasto debe ser mucho mayor si en verdad Washington quiere construir un escudo que funcione con interceptores lanzados por satélites desde el espacio. Sin embargo, hay dos problemas que se interponen en el sueño de Trump: el golpe financiero colosal que significaría un despilfarro de este tipo para la ya de por sí gigantesca deuda de EEUU y las leyes de la física. "Veo muy difícil que algo así se ejecute en el corto plazo [como promete Trump]. Se trata más bien de una justificación para sus políticas coloniales", añade el analista. Una tarea "extremadamente difícil"Thomas González Roberts, ingeniero aeroespacial del Instituto Tecnológico de Georgia, dijo recientemente a la revista Science News que "sería difícil encontrar un sistema que pudiera hacer eso por 175.000 millones de dólares". "Incluso las suposiciones más optimistas sobre la defensa antimisiles en fase de impulso sugerirían que eso es imposible", indicó. Pero el asunto no para en lo económico. Un estudio de la American Physical Society señala que no existen pruebas fiables de que un sistema de defensa antiaérea funcione del modo en que Trump ha prometido que funcionará el Golden Dome. Según el Pentágono, la Cúpula Dorada busca defender a EEUU de misiles balísticos intercontinentales, armas hipersónicas, misiles de crucero avanzados y todo tipo de proyectiles. Sin embargo, como ha advertido el físico e ingeniero aeronáutico Paul Dimotakis, del Instituto Tecnológico de California, en distintas publicaciones, "no se deben confundir peras con manzanas", ya que "los diferentes tipos de misiles de ataque, su número y sofisticación requerirán de defensas adaptadas para cada caso".Aquel ambicioso plan del Pentágono contemplaba la implementación de un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales destinado a proteger a todo el territorio estadounidense de un posible ataque nuclear, en un contexto de Guerra Fría. Durante los últimos 70 años, EEUU ha invertido alrededor de 400.000 millones de dólares en defensas antimisiles, principalmente en aquellos destinados a interceptar misiles de largo alcance con ojivas nucleares, de acuerdo con estimaciones de la American Physical Society.Pulgar advierte que un proyecto tan costoso generaría grandes desvíos de recursos dentro del presupuesto gubernamental, lo cual derivaría en recortes a apoyos sociales, educación o sanidad que podrían "romper" al país norteamericano desde sus entrañas. La organización Arms Control Association ha advertido, además, que los misiles de ataque son "inmensamente más baratos y fáciles de multiplicar que los interceptores defensivos".¿Qué problemas técnicos enfrentaría el 'Golden Dome'?Aunque "la tecnología ha avanzado enormemente" en materia de defensa antiaérea, "las leyes de la física no han cambiado, y ese es realmente el desafío", según lo dicho por Victoria Samson, directora general de Seguridad y Estabilidad Espacial de la Secure World Foundation, en su ensayo Capacidades contraespaciales, Golden Dome y el estado actual de la estabilidad estratégica. De hecho, la Secure World Foundation enlistó algunos de los problemas que tendría la Cúpula Dorada durante su eventual funcionamiento:Por ello, investigadores como William Hartung, del think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft, han descrito al proyecto de Trump como "una fantasía peligrosa" que podría derivar en una carrera armamentista en el espacio. Lo anterior, coincide Pulgar, llevaría a una nueva era a todo el mundo, ya que existiría la posibilidad de que cualquier país pueda atacar a otro desde el espacio. "El programa Golden Dome es un programa ofensivo, no defensivo. Es extremadamente improbable que pueda proporcionar el supuesto escudo 100% efectivo contra un ataque a gran escala de miles de misiles que incorporan contramedidas como múltiples ojivas señuelo o la capacidad de maniobrar en las etapas finales de su trayectoria. Sin embargo, animaría a EEUU a lanzar un ataque de primera intención", alerta The Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.¿Una utopía como pretexto?Aunque Trump insiste en que Groenlandia —territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca— es una pieza fundamental para su partida de ajedrez, es probable que, en el fondo, sepa que la Cúpula de Oro sea un proyecto realizable muy a largo plazo, por lo cual sus deseos expansionistas sobre la isla obedezcan más a una hoja de ruta geopolítica que convenga a los intereses de Washington, señalan los analistas consultados por Sputnik. Para el analista, existe una evidente intención de Trump de reflejar una imagen de "presidente aguerrido y poderoso hacia afuera", lo cual explica, en parte, la reciente intervención militar en Venezuela —que derivó en el secuestro del mandatario Nicolás Maduro— y las crecientes tensiones internas en la OTAN en torno a Groenlandia. "Los países aliados de la OTAN podrían verse molestos por la decisión de EEUU [el país líder de la Alianza] y podrían desatarse discusiones en la política interna de varias naciones europeas, empezando por Dinamarca", observa Blinder.Lo que sí es cierto es que EEUU tiene una gran vulnerabilidad frente a posibles ataques aéreos. Así lo advierte Stephen Bryen, exfuncionario del Pentágono y analista en temas de defensa, quien resalta que la Cúpula Dorada es "un programa nuevo, ambicioso, aunque indefinido".

