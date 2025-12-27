https://noticiaslatam.lat/20251227/cifra-record-de-candidatos-hacer-prever-otro-gobierno-de-peru-sin-grandes-apoyos-senala-experto-1169812845.html

Cifra récord de candidatos hace prever otro Gobierno de Perú sin grandes apoyos, señala experto

Las recurrentes crisis políticas que han llevado al país sudamericano a tener siete mandatarios en menos de diez años parecen no desincentivar a su sistema político, que acaba de registrar la cifra récord de 36 candidatos a la Presidencia para los comicios previstos para abril de 2026.En efecto, cerrado el plazo de inscripción para registrar las candidaturas, el Jurado Nacional Electoral (JNE) peruano oficializó 36 fórmulas presidenciales que, de acuerdo al sistema nacional en la materia, deben incluir un candidato a encabezar el Poder Ejecutivo y dos candidatos a la primera y segunda vicepresidencia. Entre la amplia lista de candidatos aparecen varios con experiencia en la búsqueda del poder. Por ejemplo, y a pesar de que había especulado con la posibilidad de no presentarse, Keiko Fujimori volverá a buscar la Presidencia por su partido, Fuerza Popular. También aparece en la lista Vladimir Cerrón, líder y padrino político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que buscará la Presidencia por el partido Perú Libre; o el actual alcalde de Lima Rafael López Aliaga, por el partido Renovación Popular.La gran cantidad de postulaciones también abarca al Congreso peruano, que a partir de 2026 abandonará la unicameralidad y volverá a dividirse entre senadores y diputados. El JNE inscribió 840 postulantes a la Cámara de Diputados y otros 840 para el Senado, además de 31 para el Parlamento Andino.Un Gobierno obligado a negociarEn diálogo con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena consideró que la gran cantidad de candidatos registrada puede tener como efecto principal "la dispersión del voto", es decir, que las preferencias de la ciudadanía se dividan entre muchas candidaturas, sin que aparezcan grandes favoritos.En efecto, las elecciones presidenciales de 2021 ya habían tenido una cifra, récord en ese momento, de 23 candidatos presidenciales. El resultado fue que los dos más votados, Castillo y Fujimori, apenas alcanzaron el 15% y el 10% de los sufragios emitidos respectivamente en la primera vuelta.Tal como en esa oportunidad, la alta dispersión de la intención de votos hace difícil prever quién llegará con fuerza a las elecciones del 12 de abril de 2026. Una encuesta de la consultora Ipsos divulgada el 21 de diciembre indica que López Aliaga encabeza las preferencias, aunque solo con un 10% de votos. Fujimori, en segundo lugar, apenas concentra el 7% de las opiniones.En contrapartida, el estudio advierte que el 48% de los peruanos no tiene preferencia por ninguno de los candidatos: mientras el 20% dice que todavía no tiene una decisión, un 28% directamente afirma que votará en blanco o nulo.Requena advirtió, de todos modos, que la alta dispersión del voto no se traducirá necesariamente en un Congreso más dividido, dado que el sistema electoral peruano coloca varias "vallas" que dejarán a los partidos más pequeños fuera del legislativo. En ese sentido, mencionó que las agrupaciones deberán obtener al menos el 5% de los votos y asegurar un mínimo de tres bancas en el Senado y siete en Diputados para ingresar al Congreso.Cuatro o cinco "finalistas"Para Requena, es probable que el panorama electoral comience a delinearse recién hacia febrero del próximo año, apenas dos meses antes de las elecciones generales. En ese momento, consideró el experto, es posible que algunos de los candidatos que vienen "más rezagados" en las encuestas actuales puedan sumar puntos y sumarse entre las opciones con chance de pasar a segunda vuelta.Bajo esa premisa, Requena consideró que la ventaja que López Aliaga muestra en las encuestas "es engañosa". Según el analista, los sondeos que se han divulgado en los últimos meses muestran que en realidad el actual alcalde de Lima "está estancado" en el entorno del 10% del electorado y hasta es probable que "con el correr de las semanas decaiga".Pero mientras López Aliaga y Fujimori parecen no crecer en intención de voto, los focos comienzan a mirar hacia Mario Vizcarra, candidato a la Presidencia por el partido Perú Primero. El ingeniero de 71 años saltó a la política de la mano de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y lo sustituyó como postulante a la Presidencia luego de que la Justicia peruana lo condenara a 14 años de prisión.Para Requena, la alta popularidad que Martín Vizcarra logró mantener a pesar de haber sido destituido en 2020 parece estar beneficiando la candidatura de Mario Vizcarra, en un "sorprendente caso de endose" que difiere con otros casos similares que se han dado en la historia peruana, ya que el exmandatario, que mantiene su inocencia, ha reclamado a sus seguidores que voten por su hermano. Las últimas encuestas colocan a Mario Vizcarra entre el segundo y tercer lugar de las preferencias, con el entorno del 5% de votos.A ojos del politólogo, el respaldo de Vizcarra puede lograr que Perú Primero pueda hacerse de una buena "presencia parlamentaria", aunque difícilmente convierta a Mario Vizcarra en un candidato que sea "sostenible".

