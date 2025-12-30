https://noticiaslatam.lat/20251230/solidez-economica-puede-dar-fortaleza-a-colombia-ante-los-retos-de-2026-segun-experto-1169907508.html

Solidez económica puede dar fortaleza a Colombia ante los retos de 2026, según experto

Solidez económica puede dar fortaleza a Colombia ante los retos de 2026, según experto

Colombia cierra 2025 con una posición económica destacada a nivel global. La revista británica 'The Economist' incluyó al país en su ranking anual de desempeño...

Este reconocimiento se sustenta en indicadores como una inflación anual que bajó a 5,3% en noviembre, una tasa de desempleo nacional del 8,2% en octubre y una proyección de crecimiento cercana al 2,6% para el año.Este robusto panorama macroeconómico configura el principal activo de Colombia de cara a un 2026 definitorio, marcado por elecciones presidenciales y un complejo entorno internacional, en especial en su relación con Estados Unidos.Tensiones bilateralesEn términos geopolíticos, la tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en 2025 se ha centrado en la narrativa y las acciones de la lucha contra el narcotráfico, señala el politólogo colombiano Federico García, en diálogo con Sputnik.En diciembre de este año, el mandatario estadounidense anunció que su Administración podría iniciar ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes en América Latina, afirmando que cualquier país donde se produzcan o trafiquen drogas, mencionando expresamente a Bogotá, "está sujeto a ataques".Como respuesta directa a estas acusaciones, Petro declaró que Trump estaba "muy desinformado" sobre los esfuerzos de Colombia.Para refutar la narrativa, Petro destacó los datos operativos de su Gobierno: más de 1.400 combates terrestres contra grupos criminales, la incautación de 2.700 toneladas de cocaína y la realización de 13 bombardeos contra cabecillas. El mandatario colombiano extendió una invitación a su homólogo estadounidense para presenciar en la nación sudamericana la destrucción de lo que afirmó son "nueve laboratorios [de droga] al día".Según García, esta dinámica bilateral se mantendrá y oscilará en función de las políticas domésticas de Washington.Fortaleza económicaFrente a esta previsible volatilidad, García plantea que la fortaleza económica actual ofrece a la nación suramericana una oportunidad estratégica. "A Colombia lo que le corresponde es buscar más independencia, más autonomía, acercarse a China, a Rusia, Irán, acercarse aún más a Venezuela", sostiene Para el experto, la clave radica en utilizar la solidez macroeconómica como palanca para "diversificar sus relaciones, su portafolio de inversiones, sus vínculos exteriores con más países para no depender exclusivamente de Estados Unidos".La mención de The Economist no es un dato aislado, sino el reflejo de una tendencia consolidada. El ranking de la publicación, que evalúa a 36 países con base en cinco variables clave (inflación, "amplitud" de la inflación, crecimiento del PIB, empleo y desempeño bursátil), sitúa a Colombia entre los desempeños económicos más sólidos del año. Los datos oficiales respaldan esta lectura: el producto interno bruto mostró una variación del 3,4% interanual, la inflación subyacente muestra una presión en descenso y el mercado laboral registra su menor tasa de desocupación en años.Este conjunto de indicadores pinta un panorama donde "el dato mata el relato", como se ha popularizado en la discusión pública colombiana. El Gobierno de Petro ha presentado este ciclo como el tramo más sólido de recuperación postpandemia, impulsado por una política económica que ha priorizado sectores generadores de empleo no extractivos, la transición energética y la moderación de los precios de los alimentos, con el sector agrícola creciendo a niveles históricos.Año de definicionesLa solidez económica proyecta sus implicaciones sobre el año electoral colombiano. García anticipa que el debate sobre la autonomía en la política exterior y la diversificación de alianzas, facilitada por la estabilidad macroeconómica, "animará enormemente el debate electoral colombiano". En un escenario donde se renovarán la Presidencia y el Congreso, la gestión económica será, sin duda, un eje central de la contienda.Sobre la posibilidad de injerencias externas en este proceso, García se refiere a antecedentes, pero expresó escepticismo sobre su efectividad en el contexto actual. No obstante, considera que el ambiente político en la nación sudamericana es actualmente "refractario a influencias externas", y que una intromisión de ese tipo probablemente sería "contraproducente" para los intereses de quien la promoviera.El politólogo colombiano sugiere que el principal desafío político de Colombia para 2026 será contener el desgaste de la política de paz y el agudo resurgir de la violencia, el cual ha alcanzado niveles críticos.Durante 2025, Colombia enfrentó severas dificultades para consolidar una "paz total" con todos los grupos armados. Este retroceso se reflejó en hechos concretos: el homicidio del senador opositor Miguel Uribe Turbay, la toma armada de pueblos como Buenos Aires en el Cauca, una cadena de atentados con bombas en Cali y la confrontación entre grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, que provocó desplazamientos masivos y crisis humanitarias. A juicio de García, frente a este escenario, el desafío es monumental y urgente. La encrucijada radica en hallar un nuevo modelo de seguridad que, por un lado, sea efectivo en el corto plazo para detener la escalada de violencia y, por otro, logre reconstruir una senda viable hacia la paz que supere el fracaso de los ceses al fuego y la fragmentación de los actores armados."Colombia entra a 2026 con una paradoja estratégica: una economía interna que muestra signos de robustez y resiliencia, frente a un escenario geopolítico regional sujeto a los vaivenes de la política interna de Estados Unidos y el crecimiento de una violencia política que parecía haber sido olvidada. En esta dinámica es que se jugará la continuidad o no del proyecto político que encarna el presidente Petro y su pacto histórico", concluye.

