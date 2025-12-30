https://noticiaslatam.lat/20251230/accidente-del-tren-interoceanico-en-mexico-que-lo-causo-y-como-se-puede-evitar-un-percance-similar-1169912296.html

Accidente del Tren Interoceánico en México: ¿cuáles son las posibles causas y cómo se evitaría un percance similar?

Accidente del Tren Interoceánico en México: ¿cuáles son las posibles causas y cómo se evitaría un percance similar?

Sputnik Mundo

El accidente del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en el estado mexicano de Oaxaca (sur) ha levantado alertas y dudas sobre la viabilidad de un... 30.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-30T03:00+0000

2025-12-30T03:00+0000

2025-12-30T04:46+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

claudia sheinbaum

oaxaca

méxico

💬 opinión y análisis

corredor interoceánico

coatzacoalcos

fiscalía general de la república (fgr) de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1c/1169871793_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_2328b5275cb569c6eea62bc36d90c599.jpg

A mediados de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) informó sobre los trabajos de rehabilitación de la histórica línea ferroviaria que corre de Coatzacoalcos, Veracruz (este), hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.Con una inversión inicial de 3.000 millones de pesos (166 millones de dólares), este proyecto inaugurado en diciembre de 2023 fue refrendado la semana pasada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, como parte de un ambicioso plan para retomar el uso de tren de pasajeros en México, favorecer la movilidad interna del país y fortalecer el comercio gracias a los ferrocarriles de carga."En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros. Estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora los estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte", declaró la mandataria.Un proyecto con un siglo de existenciaLa línea Z del Tren Interoceánico forma parte de una estrategia integral conocida como Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CITT), la cual contempla la rehabilitación de tres antiguas líneas de ferrocarril para transporte de carga y pasajeros.Según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el corredor, cuya construcción corre a cargo de las secretarías de Marina y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podría generar ganancias de 3.650 millones de dólares al año.El tramo que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y en el que se registró el accidente del domingo que dejó 13 muertos y 98 heridos, tuvo una inversión total de 20.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares), de acuerdo con el director del CITT, Raymundo Morales.De acuerdo con el funcionario federal, de los 307 kilómetros originales que conforman esta ruta inaugurada en un primer momento en 1907, se rehabilitaron 210 con 82 puentes ferroviarios.Consultado por Sputnik, el empresario y especialista en temas ferroviarios, Carlos Barreda Westphal, opinó que uno de los elementos a considerarse en el análisis del accidente del Tren interoceánico es determinar "qué tan eficiente es el trazado de la ruta", ya que esta "fue proyectada y diseñada hace más de cien años con ingenierías muy básicas en comparación a lo que la tecnología actual pudiera resolver".El director de la compañía Ferroviaria explicó que, si bien se han registrado descarrilamientos en el servicio que otorga el Tren Interoceánico y el Maya (proyecto turístico inaugurado en el sexenio de López Obrador), hasta el momento ninguno había dejado víctimas mortales.Un tema delicadoEn los primeros dos años de servicios, los proyectos ferroviarios inaugurados por la Cuarta Transformación han registrado, al menos, siete accidentes, siendo el del 28 de diciembre el único donde se reportaron fallecimientos. El Tren Maya, por ejemplo, ha tenido alrededor de cuatro incidentes desde su inauguración: descarrilamientos en las zonas de Izamal y Tixkokob (Yucatán), en Bacalar y Limones (Quintana Roo).En el caso del Tren Interoceánico, tan solo el 20 de diciembre, dio a conocer información sobre el choque de uno de sus trenes con un camión de carga que intentó ganarle el paso al tren en la ruta Coatzacoalcos-Palenque. En total, suman tres percances de este sistema ferroviario desde su inauguración, tomando en cuenta el choque registrado en julio de este año en la estación Pino Suárez, en Macuspana, Tabasco (sureste).Horas después del incidente del 28 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciaría una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del descarrilamiento.De acuerdo con Barreda Westphal, entre las causas más comunes que provocan este tipo de incidentes son fallas del equipo rodante, deficiencias en los elementos que componen las vías y hasta robo de fijaciones y placas de vías, aunque, con la información disponible, no parece ser el caso del accidente analizado.Sin embargo, el especialista consideró pertinente esperar a conocer los peritajes para determinar de forma precisa qué fue lo que pasó y cómo se puede evitar que ocurra nuevamente una tragedia similar.De forma provisional, el experto indicó que se tendría que estudiar el cierre temporal de la línea "para practicar las pruebas y evaluaciones de las condiciones generales de la [ruta]"."La operación de todo ferrocarril, y más tratándose de pasajeros, exige de una continua inspección tanto de las vías como del equipo rodante, lo que constituye los servicios preventivos y correctivos, cuyo propósito no es otro más que el de evitar este tipo de accidentes", refirió Barreda Westphal.Los detallesEn su conferencia matutina de este 29 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que todas las líneas ferroviarias construidas en el sexenio anterior y las que se construirán en el futuro cumplen "con todos los requisitos técnicos", además de que cuentan con certificaciones de seguridad para su operación. Más tarde, viajó a Oaxaca para reunirse con los familiares de los afectados y anunció el otorgamiento de un primer apoyo económico de 30.000 pesos (1.666 dólares).Una semana antes, la mandataria mexicana anunció que en el primer semestre del 2026 se pondrán en marcha en su totalidad las Líneas K (Salinas Cruz-Tonalá) y la Línea FA (Coatzacoalcos-Palenque), que conforman, junto con la Línea Z, todo el Corredor Interoceánico. Otros proyectos prioritarios en la materia que se inaugurarán en el primer trimestre del próximo año, son el ferrocarril de pasajeros que conectará el Tren Suburbano de Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.Asimismo, se espera que en este sexenio se inauguren los trenes de pasajeros que conectarán la capital con Querétaro y con Pachuca, Hidalgo, ambas entidades en el centro del país. Para este último, ya se adquirieron 47 trenes de la empresa Alstom con una inversión total de 920 millones de euros (1.083 millones de dólares)."Al ir hacia el centro y el norte, realmente se empieza a consolidar la idea y la ejecución de proyectos ferroviarios que muevan a personas, no solo carga (...) y esto también representa un cambio estructural", declaró en noviembre para Sputnik el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

https://noticiaslatam.lat/20241015/mexico-quiere-impulsar-su-industria-ferroviaria-habria-que-construir-lineas-de-alta-velocidad-1158154870.html

https://noticiaslatam.lat/20251228/1169873259.html

https://noticiaslatam.lat/20251106/mexico-busca-un-cambio-estructural-en-sus-sistemas-de-transporte-con-el-impulso-a-los-trenes--video-1168211306.html

https://noticiaslatam.lat/20231124/antes-del-renacimiento-de-los-trenes-de-pasajeros-mexico-debe-revisar-la-viabilidad-y-beneficios-1146020771.html

https://noticiaslatam.lat/20251204/los-proyectos-prioritarios-en-mexico-tendran-mayor-presupuesto-en-2026-1169085376.html

oaxaca

méxico

coatzacoalcos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, oaxaca, méxico, 💬 opinión y análisis, corredor interoceánico, coatzacoalcos, fiscalía general de la república (fgr) de méxico