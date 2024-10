https://noticiaslatam.lat/20241015/mexico-quiere-impulsar-su-industria-ferroviaria-habria-que-construir-lineas-de-alta-velocidad-1158154870.html

México quiere impulsar su industria ferroviaria: "Habría que construir líneas de alta velocidad"

México quiere impulsar su industria ferroviaria: "Habría que construir líneas de alta velocidad"

Sputnik Mundo

Si bien la industria ferroviaria en México ha dado grandes pasos en los últimos años, aún es pronto para augurar que pueda ganar terreno en el traslado de... 15.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-15T23:20+0000

2024-10-15T23:20+0000

2024-10-15T23:20+0000

américa latina

trenes de pasajeros

red ferroviaria

transporte ferroviario

💬 opinión y análisis

méxico

industria aeronáutica

aviones

andrés manuel lópez obrador

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158153376_751:803:2962:2047_1920x0_80_0_0_d86c2577761ef32c6a5f44a9c030aa2c.jpg

"La infraestructura ferroviaria todavía está un poco limitada, por lo que no es suficiente [para evolucionar a ese nivel]. Esto reduce la frecuencia del uso de [trenes para pasajeros], a lo que se suma que la conectividad aún no es completamente eficiente", indica la maestra en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Maribel Trujillo Valladolid.En este tenor, el perito ferroviario Vicente Barrera Vázquez señala que si bien el sector ferroviario dedicado a los pasajeros sí puede competir con la aeronáutica civil, necesita cumplir con condiciones como la expansión y modernización de las redes ferroviarias tanto para estos fines como para carga.El planteamiento sobre si el transporte ferroviario de pasajeros podría competir con la aeronáutica civil surge después de las declaraciones del presidente y representante de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) en México, Oscar del Cueto, quien indicó al diario mexicano Milenio que los trenes podrían aventajar a los viajes por avión."Si hacemos una infraestructura eficiente, rápida y que compita no solamente con el camión, sino que también con aeronaves, se podrán hacer realidad estas cercanías", puntualizó.El empresario señaló que, uno de los puntos que deben tomarse en cuenta es que, para alcanzar este objetivo, los inversionistas deben considerar que los recursos se irán a fondo perdido, es decir, que los proyectos no necesariamente devolverán el dinero a quienes apostaron por ellos.¿Cómo ha funcionado en otras partes del mundo?De acuerdo con Barrera Vázquez, tanto Europa como Asia han forjado una industria ferroviaria que compita con el transporte aéreo, debido a la tecnología y los trayectos por los que corren los trenes."En Europa existe el caso del Eurostar, que es una red de servicios ferroviarios que conecta a Londres con París, Bruselas y Ámsterdam, o el TGV de Francia, que emplea los trenes de alta velocidad. Esos son ejemplos muy exitosos de competencia frente a los vuelos en distancias cortas y medianas", destaca.Breve repaso por los trenes mexicanosEl acercamiento entre los trenes y México inició en 1837, cuando se aprobó la construcción de la primera línea ferroviaria del país, que correría del puerto de Veracruz, en el este del territorio, a la Ciudad de México. Sin embargo, en septiembre de 1850 se inauguraron solo 13 kilómetros, que corrían de la zona naviera del estado veracruzano a El Molino, en la misma entidad.De acuerdo con el artículo El ferrocarril en México del doctor en Antropología por la Universidad de Arizona (Estados Unidos), Roy Ben Brown, no fue hasta el 1 de enero de 1873 que existió un tren que viajara entre Veracruz y la capital mexicana. En los siguientes años, la industria siguió avanzando en el país latinoamericano.Pero un gran cambio ocurrió tras el estallido de la Revolución Mexicana (1910-1917), porque en 1912 se inició la construcción de la primera locomotora nacional, a cargo de Tirso Oreñana, Evaristo Martínez, Lorenzo Rodríguez y Silvestre G. Trujano.Con el paso del tiempo, la industria ferroviaria en México fue evolucionando para no solo ser destinada al transporte de pasajeros, sino de carga. Pero en 1995, el Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) decidió la privatización de este sector, donde solamente se permitió el traslado de mercancías a través de las vías del tren.En una entrevista previa para Sputnik, el doctor Jaime de Jesús Paredes Camacho, experto en temas ferroviarios, indicó que el declive de esa industria, al menos para los viajeros, también tuvo que ver con la falta de rentabilidad, lo que le llevó a su desaparición paulatina en el suelo mexicano.No obstante, esto volvería a modificarse durante el sexenio del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien planteó desde su campaña rumbo a la Presidencia el impulso al traslado de pasajeros con este medio de transporte. Fue así que, a lo largo de su mandato, se realizaron obras como los trenes Maya, El Insurgente, Suburbano Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Istmo de Tehuantepec, que se ubican en el sureste y centro del país, principalmente.De acuerdo con datos del Gobierno de México, la red ferroviaria actual tiene alrededor de 30.000 kilómetros, en su mayoría enfocados al transporte de carga.Las rutas de pasajeros que, hasta el momento, están en funcionamiento y que en su mayoría se destinan a cuestiones turísticas son:¿Más rutas y nuevas oportunidades?Previo a su salida de la Presidencia de México, López Obrador envió una iniciativa al Congreso nacional para que 18.000 kilómetros de vías férreas fuesen empleadas para la creación de trenes de pasajeros. Las rutas planteadas por el entonces jefe de Estado del país latinoamericano fueron:Y este impulso no se detendrá en el nuevo Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al menos en cinco de los 100 compromisos que realizó el 1 de octubre de 2024, fecha en la que arrancó su mandato, habla sobre este sistema de transporte.Ante estas nuevas directrices, los expertos apuntan que lo primero que se debe realizar es delimitar qué tipo de servicio ofrecerán, si será turístico o interurbano, así como la distancia que desean abarcar, con el propósito de vislumbrar si puede o no ser competitivo ante un viaje en avión. "Tendríamos que hacer una inversión importante en todo el sistema ferroviario, traer tecnología de trenes más rápidos y eficientes que sí pudieran ser competitivos en tiempos y en costos [con los aviones]", acota Trujillo Valladolid.En el aspecto de los recursos económicos para desarrollar esta estrategia, agrega Barrera Vázquez, las compañías interesadas deben tomar en cuenta que deberán apostar cantidades millonarias con retribuciones a largo plazo, tanto a nivel financiero como ambiental y de conectividad, porque se reducen las emisiones contaminantes y se disminuye la congestión en carreteras y aeropuertos."Se gastará muchísimo en la inversión inicial de la infraestructura ferroviaria, pero una vez que estén operando los trenes, tienden a tener costos más bajos que los aviones, sobre todo en rutas cortas y medianas", expone.Para que esto se pueda cumplir, el perito ferroviario marca las alianzas que el Gobierno mexicano puede tener con los sectores privado, turístico y de investigación para que cada uno pueda dotar de experiencia, tecnología y un análisis integral sobre el traslado de pasajeros en esa modalidad.

https://noticiaslatam.lat/20240922/el-ejercito-de-mexico-a-cargo-de-obras-publicas-que-retos-tendra-sheinbaum-1157650218.html

https://noticiaslatam.lat/20230811/mexico-podria-ser-lider-en-trenes-de-pasajeros-gracias-al-impulso-de-la-industria-en-america-latina-1142354506.html

https://noticiaslatam.lat/20230726/por-aire-y-por-tierra-es-posible-la-nacionalizacion-de-los-medios-de-transporte-en-mexico-1141903893.html

https://noticiaslatam.lat/20231107/el-corredor-interoceanico-de-mexico-es-una-alternativa-ante-la-crisis-del-canal-de-panama-1145516321.html

https://noticiaslatam.lat/20240828/amlo-comparte-adelanto-del-documental-sobre-el-tren-maya-en-mexico--video-1157129602.html

https://noticiaslatam.lat/20241013/inicia-proyecto-para-tren-en-el-centro-de-mexico-con-mas-de-3000-kilometros-de-vias-1158219617.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

trenes de pasajeros, red ferroviaria, transporte ferroviario, 💬 opinión y análisis, méxico, industria aeronáutica, aviones, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum