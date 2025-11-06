https://noticiaslatam.lat/20251106/mexico-busca-un-cambio-estructural-en-sus-sistemas-de-transporte-con-el-impulso-a-los-trenes--video-1168211306.html

México busca un cambio estructural en sus sistemas de transporte con el impulso a los trenes | Video

México busca un cambio estructural en sus sistemas de transporte con el impulso a los trenes | Video

06.11.2025

El 1 de enero de 1973, el Gobierno de México, entonces a cargo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, inauguró la primera línea férrea del país. Aquel recorrido tenía una extensión de 425 kilómetros conectaba a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz y marcó el comienzo de una nueva etapa del desarrollo económico en la que los trenes jugaron un papel central. A 152 años de aquel suceso, la Administración actual busca devolverle ese protagonismo a ese sistema de transporte."Al ir hacia el centro y el norte, realmente se empieza a consolidar la idea y la ejecución de proyectos ferroviarios que muevan a personas, no solo carga (...) y esto también representa un cambio estructural", ahondó.En los últimos siete años, tanto el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum han dado un nuevo impulso a los trenes de pasajeros, el cual comenzó con el Tren Maya. El objetivo es lograr la conexión nacional desde el norte hasta el sur.Esto ocurre a poco más de tres décadas de que el expresidente Ernesto Zedillo emprendió la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México, con lo cual el transporte de pasajeros se redujo considerablemente, con el foco puesto en rutas turísticas como el corredor Creel-Chihuahua, según lo indica el estudio "Impactos de la desaparición del ferrocarril en dos municipios del noroeste de México" de los académicos Ricardo López-Salazar, de la Universidad de Ciudad Juárez, y Hugo César de la Torre-Valdez, de la Universidad de Sonora.En los años posteriores, las administraciones federales enfocaron sus esfuerzos en ampliar la infraestructura carretera. Al cierre de 2024, la red nacional alcanzó los 916.000 kilómetros de caminos, con un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 1,6 millones de vehículos, incluidos automóviles, autobuses y camiones, según los datos oficiales.La meta del Gobierno mexicano para los próximos cinco años es la construcción de 3.000 kilómetros de vías destinadas al transporte de pasajeros. El plan inició con el Tren Maya —primordialmente turístico—, el cual conecta los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En la actualidad, están en curso las obras de los trenes México-Pachuca, México-Querétaro-Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo.Además se realizan estudios técnicos para las rutas Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis."Este plan por sí solo va a conectar a casi 35% de la población de nuestro país. Si uno suma Ciudad de México,el Valle de México, la zona metropolitana de Querétaro, el Bajío y Guadalajara y, por el otro lado, la Zona Metropolitana de Saltillo, de Monterrey y Nuevo Laredo, más San Luis Potosí, estamos hablando de casi 35% de la población de nuestro país", señala.Aprovechar lo que ya existeEl plan de la actual gestión incluye aprovechar la infraestructura ferroviaria existente. De acuerdo con Lajous, actualmente hay un diálogo permanente con concesionarios de transporte de carga para construir vías paralelas a las ya existentes, con lo que se busca agilizar su construcción.Con ello se busca además mantener la independencia de los servicios, ya que tanto los de carga como de pasajeros pueden operar en sus propios horarios y conexiones sin ningún tipo de interferencia.La apuesta por los trenes, dice Lajous, es también por la eficiencia y la sostenibilidad, pues en términos de volumen de pasajeros y uso de energía, permite equilibrar la balanza con los costos de operación que requiere este tipo de transporte."El volumen de pasajeros esperado no es menor. Por dar un ejemplo, estamos calculando que de la Ciudad de México a Irapuato sean alrededor de 40.000 personas al día. Eso es porque no solo estamos pensando en Ciudad de México-Querétaro o Ciudad de México-Celaya", explicó."Hay una vida económica, una vida social y una vida comercial muy activa entre Irapuato y Celaya, entre Salamanca y entre Querétaro entre San Juan del Río y Apaseo. Es una relación cotidiana muy parecida a la de un servicio urbano que mueve muchos pasajeros", añadió.Una solución integralAdemás del alivio en los accesos, el Gobierno también busca a ofrecer un servicio integral con el establecimiento de conexiones con los servicios locales de transporte, tal y como ocurre con el Tren Suburbano, el cual está conectado con el Metrobús y el Metro de la Ciudad de México.Para ello, dice Lajous, ya buscan acercamiento con los gobiernos locales.En el caso de Nuevo León, señala, se busca un acercamiento con la Administración estatal para que el sistema ferroviario esté conectado con las líneas del Metro que actualmente se construyen en la capital, Monterrey.IP y Sedena, colaboraciones claveSon dos los modelos bajo los cuales se construyen los trenes en la actual Administración. Uno operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros, y el otro con la participación directa del sector privado.El ejemplo de la ejecución de la mano con las Fuerzas Armadas es el tren que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la capital hidalguense, Pachuca, cuya inversión estimada es de 44.000 millones de pesos.Otro caso es el Tren México-Querétaro, cuyas obras iniciaron en marzo de este año y el cual se prevé empiece operaciones en 2029. Aunque en este también se cuenta con participación privada, es menor a los proyectos que están a cargo de la Agencia que él encabeza, según Lajous."Adicionalmente, se hizo recientemente la primera licitación de trenes, que son los trenes para ir de la Ciudad de México a Pachuca, son 15 trenes eléctricos y estamos por publicar la licitación de 47 trenes, que son los trenes para el resto de los servicios, que son trenes diésel-eléctricos", dice.Tren más allá de las fronterasLa incursión de México en la implementación de trenes de pasajeros se inscribe dentro de una serie de proyectos ferroviarios en toda América Latina. En agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con sus homólogos de Guatemala y Belice para analizar la extensión de los trenes de pasajeros hacia esos países.Lajous comentó que, en el caso de Guatemala, al día de hoy sigue en construcción dentro del proyecto del Corredor Interoceánico la vía K."La vía K es aquella vía que va por Chiapas y llega hasta la frontera en Ciudad de Hidalgo con la posibilidad de cruzar a Guatemala. Es una cosa que se está trabajando a través de la Secretaría de Marina y con el gobierno de Guatemala", ahondó.Hacia el norte, las conexiones llegarán a las ciudades fronterizas de Nogales, en Sonora, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

https://noticiaslatam.lat/20251105/mexico-cuadruplica-sus-ingresos-fiscales-por-auditorias-en-el-sector-energetico-1168173158.html

