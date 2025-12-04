Mundo
URGENTE: Rusia liberará el Donbás y Nororossía en cualquier caso, declara Putin
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251204/los-proyectos-prioritarios-en-mexico-tendran-mayor-presupuesto-en-2026-1169085376.html
Los proyectos prioritarios en México tendrán mayor presupuesto en 2026
Los proyectos prioritarios en México tendrán mayor presupuesto en 2026
Sputnik Mundo
Para el próximo año, el Gobierno mexicano incrementará significativamente la inversión destinada a los proyectos prioritarios de la Administración de Claudia... 04.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-04T06:27+0000
2025-12-04T06:27+0000
américa latina
claudia sheinbaum
méxico
petróleos mexicanos (pemex)
comisión federal de electricidad (cfe)
política
presupuesto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/13/1162119157_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e3aa79a53c55d5983b2e2fb7caffc4c1.jpg
Según los datos del análisis, 42 pesos (2,30 dólares) de cada 100 (5,47 dólares) del gasto en inversión pública se dirigirán a estas obras, en un contexto donde la infraestructura social continúa con recursos limitados.El gasto total en inversión pública, física y financiera alcanzará 1,26 billones de pesos (68.930 millones de dólares), lo que representa un crecimiento de 21% anual tras el ajuste fiscal aplicado este año.A pesar del incremento, el CIEP advirtió, según lo retomado por el diario local El Economista, que el repunte no compensa la fuerte contracción registrada durante este año, lo que podría generar rezagos en el mantenimiento y la capacidad instalada.El proyecto que recibirá la mayor asignación será Petróleos Mexicanos (Pemex), con 247.230 millones de pesos (13.512 millones de dólares), 14% más que el año anterior, en línea con su Plan Estratégico 2025-2030. Le siguen los nuevos trenes con 104.576 millones (5.715 millones de dólares), los proyectos de la CFE con 61.091 millones (3.338 millones de dólares) y las obras carreteras, que obtendrán 27.720 millones de pesos (1.515 millones de dólares)."La concentración del gasto en los sectores energético y ferroviario deja menos recursos para infraestructura social y puede generar mayores rezagos a partir de 2027", advirtió el CIEP.En paralelo, el financiamiento recurrirá a esquemas mixtos y fuentes alternativas, lo que podría incrementar la vulnerabilidad de sectores no prioritarios mexicanos en los próximos años.A mediano plazo, el propio Gobierno del país latinoamericano proyecta que la inversión pública disminuirá 0,6 puntos del PIB hacia 2030, por lo que expertos consultados por el rotativo nacional consideraron necesario establecer una estrategia de financiamiento de largo plazo, para sostener el desarrollo de infraestructura sin comprometer otras áreas esenciales.
https://noticiaslatam.lat/20251107/1168244398.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/13/1162119157_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_275d28e4195e7eb21e1eeeb10a71282c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, méxico, petróleos mexicanos (pemex), comisión federal de electricidad (cfe), política, presupuesto
claudia sheinbaum, méxico, petróleos mexicanos (pemex), comisión federal de electricidad (cfe), política, presupuesto

Los proyectos prioritarios en México tendrán mayor presupuesto en 2026

06:27 GMT 04.12.2025
© Foto : X - @ClaudiasheinObras para el tren México-Pachuca
Obras para el tren México-Pachuca - Sputnik Mundo, 1920, 04.12.2025
© Foto : X - @Claudiashein
Síguenos en
Para el próximo año, el Gobierno mexicano incrementará significativamente la inversión destinada a los proyectos prioritarios de la Administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Según los datos del análisis, 42 pesos (2,30 dólares) de cada 100 (5,47 dólares) del gasto en inversión pública se dirigirán a estas obras, en un contexto donde la infraestructura social continúa con recursos limitados.
El gasto total en inversión pública, física y financiera alcanzará 1,26 billones de pesos (68.930 millones de dólares), lo que representa un crecimiento de 21% anual tras el ajuste fiscal aplicado este año.
A pesar del incremento, el CIEP advirtió, según lo retomado por el diario local El Economista, que el repunte no compensa la fuerte contracción registrada durante este año, lo que podría generar rezagos en el mantenimiento y la capacidad instalada.
Se registra en México una caída pronunciada del gasto en infraestructura en 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2025
Se registra en México una caída pronunciada del gasto en infraestructura en 2025
7 de noviembre, 06:02 GMT
El proyecto que recibirá la mayor asignación será Petróleos Mexicanos (Pemex), con 247.230 millones de pesos (13.512 millones de dólares), 14% más que el año anterior, en línea con su Plan Estratégico 2025-2030.
Le siguen los nuevos trenes con 104.576 millones (5.715 millones de dólares), los proyectos de la CFE con 61.091 millones (3.338 millones de dólares) y las obras carreteras, que obtendrán 27.720 millones de pesos (1.515 millones de dólares).
"La concentración del gasto en los sectores energético y ferroviario deja menos recursos para infraestructura social y puede generar mayores rezagos a partir de 2027", advirtió el CIEP.
En paralelo, el financiamiento recurrirá a esquemas mixtos y fuentes alternativas, lo que podría incrementar la vulnerabilidad de sectores no prioritarios mexicanos en los próximos años.
A mediano plazo, el propio Gobierno del país latinoamericano proyecta que la inversión pública disminuirá 0,6 puntos del PIB hacia 2030, por lo que expertos consultados por el rotativo nacional consideraron necesario establecer una estrategia de financiamiento de largo plazo, para sostener el desarrollo de infraestructura sin comprometer otras áreas esenciales.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала