Los proyectos prioritarios en México tendrán mayor presupuesto en 2026

Según los datos del análisis, 42 pesos (2,30 dólares) de cada 100 (5,47 dólares) del gasto en inversión pública se dirigirán a estas obras, en un contexto donde la infraestructura social continúa con recursos limitados.El gasto total en inversión pública, física y financiera alcanzará 1,26 billones de pesos (68.930 millones de dólares), lo que representa un crecimiento de 21% anual tras el ajuste fiscal aplicado este año.A pesar del incremento, el CIEP advirtió, según lo retomado por el diario local El Economista, que el repunte no compensa la fuerte contracción registrada durante este año, lo que podría generar rezagos en el mantenimiento y la capacidad instalada.El proyecto que recibirá la mayor asignación será Petróleos Mexicanos (Pemex), con 247.230 millones de pesos (13.512 millones de dólares), 14% más que el año anterior, en línea con su Plan Estratégico 2025-2030. Le siguen los nuevos trenes con 104.576 millones (5.715 millones de dólares), los proyectos de la CFE con 61.091 millones (3.338 millones de dólares) y las obras carreteras, que obtendrán 27.720 millones de pesos (1.515 millones de dólares)."La concentración del gasto en los sectores energético y ferroviario deja menos recursos para infraestructura social y puede generar mayores rezagos a partir de 2027", advirtió el CIEP.En paralelo, el financiamiento recurrirá a esquemas mixtos y fuentes alternativas, lo que podría incrementar la vulnerabilidad de sectores no prioritarios mexicanos en los próximos años.A mediano plazo, el propio Gobierno del país latinoamericano proyecta que la inversión pública disminuirá 0,6 puntos del PIB hacia 2030, por lo que expertos consultados por el rotativo nacional consideraron necesario establecer una estrategia de financiamiento de largo plazo, para sostener el desarrollo de infraestructura sin comprometer otras áreas esenciales.

