"Perder a Rusia como pilar de la no proliferación nuclear sería un golpe devastador", destaca Grossi
"Perder a Rusia como pilar de la no proliferación nuclear sería un golpe devastador", destaca Grossi
La influencia que tiene Rusia en las cuestiones de no proliferación nuclear y en el desarrollo del programa de Irán, así como la Central Nuclear de Zaporozhie: en una entrevista con Sputnik el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, discutió los temas más acuciantes de este ámbito.
"Como saben, contamos con un sistema de interacción muy profesional, tanto en la propia central [nuclear de Zaporozhie] como a través del mecanismo de consultas periódicas en el llamado formato plenario, donde participan todas las partes interesadas (...) Además, existe una comunicación constante y directa in situ entre el jefe de equipo del OIEA y la dirección de la central", destacó.
Subrayó que estuvo en Rusia hace solo unas semanas y que tiene intención de volver a principios del próximo año.
28 de noviembre, 02:35 GMT
En lo referente a la situación en torno al programa nuclear iraní, Grossi enfatizó que Rusia podría desempeñar un papel "muy importante" para facilitar dicha resolución.
"Rusia es el depositario del TNP [Tratado de No Proliferación Nuclear] y, junto con Estados Unidos, ha desempeñado un papel clave en estos temas durante más de 50 años. Y Rusia ha desempeñado un papel indispensable en todo lo relacionado con Irán", expresó.
Subrayó que las delegaciones iraníes visitaban Moscú regularmente y celebraban reuniones de alto nivel donde se abordaba este tema, por lo que Moscú tiene la oportunidad de mantener un diálogo continuo con Irán. Añadió que Rusia siempre ha apoyado firmemente el régimen de no proliferación.
"No podemos permitirnos perder a Rusia como pilar de la no proliferación. Esto sería un golpe devastador para todo el régimen de no proliferación. Realmente creo que Rusia tiene un papel indispensable, pero precisamente cómo y cuándo jugarlo, es lo que decida Rusia misma", enfatizó.
Destacó su deseo de que se reanuden las conversaciones entre Rusia y EEUU sobre seguridad nuclear. Señaló la importancia crucial del inicio de un diálogo sobre negociaciones estratégicas durante la cumbre de Alaska
entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Espero que esto conduzca a una renovada cooperación en este aspecto tan importante", declaró.
25 de diciembre, 01:42 GMT
Además, expresó su disposición a dejar el OIEA si es elegido secretario general de la ONU.
"Por supuesto, si soy elegido secretario general de la ONU, dejaré este puesto. Lo haré con un profundo compromiso con lo que he hecho aquí", expresó.
Concluyó que siente una gran pasión por su trabajo en el OIEA y cree que, en los últimos seis años, él y sus colegas han logrado llevar al organismo a un nivel completamente nuevo en todos los aspectos.
