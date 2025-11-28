https://noticiaslatam.lat/20251128/la-candidatura-de-rafael-grossi-para-la-onu-podria-reposicionar-a-argentina-en-un-lugar-mas-1168891045.html

La candidatura de Rafael Grossi para la ONU "podría reposicionar a Argentina en un lugar más relevante"

La candidatura de Rafael Grossi para la ONU "podría reposicionar a Argentina en un lugar más relevante"

Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue propuesto por el Gobierno argentino para encabezar la Organización de... 28.11.2025, Sputnik Mundo

Un argentino podría quedar al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Administración encabezada por el mandatario sudamericano, Javier Milei, oficializó la candidatura de Grossi para la Secretaría General del organismo con sede en Nueva York, en un contexto marcado por disputas geopolíticas y crecientes cuestionamientos al accionar de la entidad. El anuncio lo realizó el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que el Ejecutivo impulsará la postulación para el período 2027-2031.Grossi dirige la OIEA desde 2019 y se mantuvo expuesto por su actuación en sensibles conflictos como el de Oriente Medio. Si bien su figura ganó visibilidad por el rol estratégico, su candidatura se inscribe en un proceso signado por las crecientes tensiones entre potencias, vetos cruzados y disputas de influencia dentro del Consejo de Seguridad.El diplomático argentino acumula más de cuatro décadas de carrera en el servicio exterior, con funciones en Viena, Ginebra, y misiones ante organismos multilaterales. Si bien ha construido un perfil centrado en la experiencia técnica en energía nuclear y en espacios de negociación, sus intervenciones también generaron fricciones con actores clave como el Gobierno iraní.Por su parte, Naciones Unidas inició el proceso para definir al sucesor de António Guterres, que dejará su cargo en diciembre de 2026. Los Estados deben presentar candidatos antes de que el Consejo de Seguridad recomiende un nombre a la Asamblea General. Se trata de una elección marcada por el peso del veto de los cinco miembros permanentes y por la dificultad de alcanzar consensos amplios: en ese marco, Argentina busca que su representante se imponga frente al bloqueo de las potencias.Aunque el secretario general es la figura más visible de la ONU, su margen de acción está limitado por los vetos del Consejo de Seguridad y por la fragmentación del multilateralismo. La gestión de Guterres mostró esas tensiones: avanzó en temas climáticos, pero fue cuestionado por su accionar en conflictos como el de Gaza y Ucrania.Paradójicamente, los cuestionamientos al organismo multilateral también fueron profesados por el Gobierno, que ahora busca candidatear al argentino como su secretario general. El propio Milei definió a la ONU como defensora de un "modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerles a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado".Además, desde la llegada del libertario al poder, Argentina interrumpió su histórica neutralidad diplomática y acompañó sin cuestionamientos las posiciones impulsadas por Estados Unidos e Israel en votaciones sobre Medio Oriente o el bloqueo a Cuba. Además, se abstuvo en resoluciones críticas sobre Gaza, rechazó iniciativas para suspender operaciones militares israelíes y defendió la investigación sobre el programa nuclear iraní, alineándose con un bloque minoritario en la Asamblea.Ante dicho aislamiento geopolítico, la Casa Rosada apuesta a que la postulación aporte visibilidad diplomática. El camino será largo: el proceso se extenderá a lo largo de 2026 y estará atravesado por la disputa entre bloques y la capacidad de los candidatos para obtener apoyos simultáneos de Gobiernos tensionados entre sí.¿Contradicción interna?"Grossi es un diplomático con amplia trayectoria", dijo a Sputnik el analista internacional Ezequiel Magnani. En sintonía, el analista Tadeo Casteglione recordó que, si bien Argentina tiene una "doctrina diplomática histórica fuerte", con principios y tradición marcadas, dicho prestigio convive con un Ejecutivo que "no tiene una política internacional fija y dominada". El especialista consideró que la postulación "podría reposicionar al país en un lugar más relevante en el tablero global".Magnani insistió en que el valor simbólico de la postulación contrasta con el desinterés oficial por el sistema multilateral, lo que deja dudas sobre qué haría la Argentina con un eventual triunfo. Según él, Milei "coloca a la ONU en un lugar bastante secundario en materia de política exterior".Casteglione agregó que la candidatura surge en un momento en que "el terreno en disputa será Latinoamérica", lo que aumenta la atención internacional. Pero sostuvo que el impulso externo no necesariamente se traduce en una estrategia nacional coherente.Un organismo cuestionadoMagnani advirtió que el Gobierno sostiene una visión que "coloca a la ONU en un lugar totalmente disminuido", lo que vuelve difícil interpretar la candidatura como una política de Estado. Esa incongruencia debilita "la capacidad de Argentina para capitalizar una eventual elección".Casteglione fue más directo: la política exterior actual "prácticamente es levantar el brazo a lo que diga Estados Unidos". Para él, la postulación podría ser leída "más como un alineamiento externo que como iniciativa propia".El experto sostuvo que el país quedó "aislado del mundo" en votaciones recientes, como en la comisión contra la tortura, donde acompañó solo a Israel y Estados Unidos. Para él, este patrón condiciona la lectura regional y global de cualquier movimiento argentino dentro del sistema ONU.Magnani sostuvo además que, pese a la "erosión concreta de la eficacia de la ONU", esta organización sigue siendo el principal foro multilateral. En ese marco, la falta de estrategia del Gobierno limita los beneficios que Argentina podría obtener en un ámbito donde la coherencia diplomática es clave.Ambos expertos coincidieron en que la candidatura abre una oportunidad institucional, pero que su alcance será reducido mientras persistan incoherencias, alineamientos automáticos y designaciones diplomáticas sin preparación, rasgos que hoy se permean en la política exterior del Gobierno.

