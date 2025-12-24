¿Realidad paralela? Por qué los buenos datos económicos de España no llegan a su ciudadanía

https://noticiaslatam.lat/20251224/realidad-paralela-por-que-los-buenos-datos-economicos-de-espana-no-llegan-a-su-ciudadania-1169743017.html

Las cifras siguen validando la aparente buena marcha de la economía española. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el 23 de diciembre, se constató un crecimiento de un +0,6% durante el tercer trimestre. En el Ministerio de Economía destacaron la "fortaleza" de la actividad económica y el Gobierno da por sentado que 2025 cerrará en conjunto con un avance del +2,9%.Con todo, el INE resta finalmente una décima al cómputo del segundo trimestre y lo deja en el +0,7%. "La variación interanual del PIB fue del +2,8%, frente al +2,9% del trimestre precedente", escriben los técnicos del INE, al constatar una pequeña desaceleración. El avance del tercer trimestre lo procura la demanda nacional (+1,3%), que compensa la bajada de la demanda externa (-0,7%). Este peor comportamiento de las exportaciones se explica por su adelanto en la primera parte del año, para esquivar los aranceles finalmente impuestos por EEUU a la UE.Por su parte, el Banco de España, basándose en el consumo de los hogares y la inversión, mejoró la previsión de crecimiento del PIB para 2026, que situó en el +2,2%, por encima de pronósticos de organismos como el FMI.El mismo día, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que contiene varias medidas de corte social. Se contempla una subida general de las pensiones del 2,7% (las mínimas y las no contributivas lo harán el 7% y el 11,4%, como el ingreso mínimo vital para la población más vulnerable) y una prórroga de la subvención al transporte público, para el que también se creará un abono único interregional.Los salarios no alcanzanEspaña lidera el crecimiento de la eurozona desde 2024 y ha encadenado nueve trimestres consecutivos con un crecimiento igual o superior al 0,6%. Pero también lidera el desempleo de la UE, con un 10,45%. Además, los precios disparados de la vivienda han creado un problema habitacional en el país, donde los niveles de pobreza infantil superan el 30% y la inflación del 3% golpea especialmente el poder adquisitivo de la población."Vivimos tiempos en los que la propaganda aplasta, sin apenas resistencia", explica a Sputnik el economista y divulgador económico Fernando Luengo, que propone "entrar en los detalles" para obtener una valoración más realista del estado real de la economía española. Por ejemplo, observando la evolución de los salarios reales desde 2019 con datos del INE para comprobar "si el crecimiento y las mejoras en la productividad que lo sostienen se traducen en mejores retribuciones para los trabajadores".Pero esto es una generalidad. Para obtener un análisis más detallado hay que "desagregar la información relativa al salario promedio" y atender los diferentes rubros, "porque los patrones de consumo según los quintiles de ingreso son muy dispares", recuerda Luengo.Para Luengo, la holgura laboral corrige "de manera sustancial" la tasa de paro oficial. "Si se añaden las horas extraordinarias no retribuidas y el trabajo no remunerado de fuera del mercado, sobre todo en las mujeres, y que resulta imprescindible para que el engranaje económico funcione y para la rentabilidad del capital, tendremos un panorama bastante realista y muy alejado de la euforia gubernamental", subraya.Qué relato se imponeLa bonanza que en teoría distingue a la economía española atiende a la asunción literal de los datos macroeconómicos favorables, que describen una realidad parcial. Por ejemplo, que la seguridad social muestra cifras récord de afiliación (21,8 millones a mediados de diciembre) y que el país se apresta a batir su récord de entrada de turistas (93,7 millones) en 2024. Pero también hay otras cifras. Y es un factor arbitrario el que prima la atención sobre unas u otras."En España solo hay dos relatos: el del Gobierno y algunos políticos, y el de la calle" sostiene el economista y autor Santiago Niño-Becerra, que en conversación con Sputnik enumera otro tipo de datos. Por ejemplo, que el país "ha perdido más del 7% de productividad en 20 años", que los precios han subido de media "un 21% desde 2020, mientras los salarios solo lo han hecho el 14%", o que "la tasa de pobreza y exclusión social general se halla en el 24% y la infantil en el 33%", de las más altas de la UE.En ese relato escogido, la angustia de la agricultura española, sin relevo generacional y con sempiternas pérdidas, tampoco tiene reflejo. "La Comisión Europea ha elegido tanques sobre tractores", afirmó la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado el día 18 con motivo de la multitudinaria protesta de los agricultores europeos en Bruselas contra la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Según sus cálculos, el campo español, dejará de percibir 900 millones de euros anuales en un momento en que la UE encuentra dinero para armas, pero no para el campo.Del mismo modo, el Gobierno español obvia los costos de disparar el gasto militar durante los próximos diez años. Y tampoco se ha explicado cómo repercutirá la decisión de la UE de conceder un fondo de 90.000 millones de euros a Ucrania sin garantías de devolución.

