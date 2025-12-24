¿Realidad paralela? Por qué los buenos datos económicos de España no llegan a su ciudadanía

https://noticiaslatam.lat/20251224/realidad-paralela-por-que-los-buenos-datos-economicos-de-espana-no-llegan-a-su-ciudadania-1169743017.html
Las cifras siguen validando la aparente buena marcha de la economía española. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el 23 de diciembre, se constató un crecimiento de un +0,6% durante el tercer trimestre. En el Ministerio de Economía destacaron la "fortaleza" de la actividad económica y el Gobierno da por sentado que 2025 cerrará en conjunto con un avance del +2,9%.Con todo, el INE resta finalmente una décima al cómputo del segundo trimestre y lo deja en el +0,7%. "La variación interanual del PIB fue del +2,8%, frente al +2,9% del trimestre precedente", escriben los técnicos del INE, al constatar una pequeña desaceleración. El avance del tercer trimestre lo procura la demanda nacional (+1,3%), que compensa la bajada de la demanda externa (-0,7%). Este peor comportamiento de las exportaciones se explica por su adelanto en la primera parte del año, para esquivar los aranceles finalmente impuestos por EEUU a la UE.Por su parte, el Banco de España, basándose en el consumo de los hogares y la inversión, mejoró la previsión de crecimiento del PIB para 2026, que situó en el +2,2%, por encima de pronósticos de organismos como el FMI.El mismo día, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que contiene varias medidas de corte social. Se contempla una subida general de las pensiones del 2,7% (las mínimas y las no contributivas lo harán el 7% y el 11,4%, como el ingreso mínimo vital para la población más vulnerable) y una prórroga de la subvención al transporte público, para el que también se creará un abono único interregional.Los salarios no alcanzanEspaña lidera el crecimiento de la eurozona desde 2024 y ha encadenado nueve trimestres consecutivos con un crecimiento igual o superior al 0,6%. Pero también lidera el desempleo de la UE, con un 10,45%. Además, los precios disparados de la vivienda han creado un problema habitacional en el país, donde los niveles de pobreza infantil superan el 30% y la inflación del 3% golpea especialmente el poder adquisitivo de la población."Vivimos tiempos en los que la propaganda aplasta, sin apenas resistencia", explica a Sputnik el economista y divulgador económico Fernando Luengo, que propone "entrar en los detalles" para obtener una valoración más realista del estado real de la economía española. Por ejemplo, observando la evolución de los salarios reales desde 2019 con datos del INE para comprobar "si el crecimiento y las mejoras en la productividad que lo sostienen se traducen en mejores retribuciones para los trabajadores".Pero esto es una generalidad. Para obtener un análisis más detallado hay que "desagregar la información relativa al salario promedio" y atender los diferentes rubros, "porque los patrones de consumo según los quintiles de ingreso son muy dispares", recuerda Luengo.Para Luengo, la holgura laboral corrige "de manera sustancial" la tasa de paro oficial. "Si se añaden las horas extraordinarias no retribuidas y el trabajo no remunerado de fuera del mercado, sobre todo en las mujeres, y que resulta imprescindible para que el engranaje económico funcione y para la rentabilidad del capital, tendremos un panorama bastante realista y muy alejado de la euforia gubernamental", subraya.Qué relato se imponeLa bonanza que en teoría distingue a la economía española atiende a la asunción literal de los datos macroeconómicos favorables, que describen una realidad parcial. Por ejemplo, que la seguridad social muestra cifras récord de afiliación (21,8 millones a mediados de diciembre) y que el país se apresta a batir su récord de entrada de turistas (93,7 millones) en 2024. Pero también hay otras cifras. Y es un factor arbitrario el que prima la atención sobre unas u otras."En España solo hay dos relatos: el del Gobierno y algunos políticos, y el de la calle" sostiene el economista y autor Santiago Niño-Becerra, que en conversación con Sputnik enumera otro tipo de datos. Por ejemplo, que el país "ha perdido más del 7% de productividad en 20 años", que los precios han subido de media "un 21% desde 2020, mientras los salarios solo lo han hecho el 14%", o que "la tasa de pobreza y exclusión social general se halla en el 24% y la infantil en el 33%", de las más altas de la UE.En ese relato escogido, la angustia de la agricultura española, sin relevo generacional y con sempiternas pérdidas, tampoco tiene reflejo. "La Comisión Europea ha elegido tanques sobre tractores", afirmó la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado el día 18 con motivo de la multitudinaria protesta de los agricultores europeos en Bruselas contra la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Según sus cálculos, el campo español, dejará de percibir 900 millones de euros anuales en un momento en que la UE encuentra dinero para armas, pero no para el campo.Del mismo modo, el Gobierno español obvia los costos de disparar el gasto militar durante los próximos diez años. Y tampoco se ha explicado cómo repercutirá la decisión de la UE de conceder un fondo de 90.000 millones de euros a Ucrania sin garantías de devolución.
España crece cerca del 3%, con mayor recaudación, pensiones al alza y transporte subvencionado. No obstante, frente a datos favorables, los problemas de vivienda y los retos del sector agrícola persisten. Los economistas señalan a Sputnik que los salarios reales se han "degradado" y que hay más "relatos" para una realidad con facturas por Ucrania.
Las cifras siguen validando la aparente buena marcha de la economía española. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el 23 de diciembre, se constató un crecimiento de un +0,6% durante el tercer trimestre. En el Ministerio de Economía destacaron la "fortaleza" de la actividad económica y el Gobierno da por sentado que 2025 cerrará en conjunto con un avance del +2,9%.
Con todo, el INE resta finalmente una décima al cómputo del segundo trimestre y lo deja en el +0,7%. "La variación interanual del PIB fue del +2,8%, frente al +2,9% del trimestre precedente", escriben
los técnicos del INE, al constatar una pequeña desaceleración
. El avance del tercer trimestre lo procura la demanda nacional (+1,3%), que compensa la bajada de la demanda externa (-0,7%). Este peor comportamiento de las exportaciones se explica por su adelanto en la primera parte del año, para esquivar los aranceles finalmente impuestos por EEUU a la UE
.
Por su parte, el Banco de España, basándose en el consumo de los hogares y la inversión, mejoró la previsión de crecimiento del PIB para 2026, que situó en el +2,2%, por encima de pronósticos de organismos como el FMI.
Otra buena noticia para el Gobierno de Pedro Sánchez es la recaudación fiscal de récord: crece un 10% y alcanza 300.000 millones de euros hasta noviembre, 6.600 millones más que en todo 2024, según el informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria. Esto significa que los ingresos fiscales crecen tres veces más rápido que la economía. Nunca antes el Estado había tenido tantos recursos a su disposición.
El mismo día, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que contiene varias medidas de corte social. Se contempla una subida general de las pensiones del 2,7% (las mínimas y las no contributivas lo harán el 7% y el 11,4%, como el ingreso mínimo vital para la población más vulnerable
) y una prórroga de la subvención al transporte público, para el que también se creará un abono único interregional.
España lidera el crecimiento de la eurozona desde 2024 y ha encadenado nueve trimestres consecutivos con un crecimiento igual o superior al 0,6%. Pero también lidera el desempleo de la UE, con un 10,45%. Además, los precios disparados de la vivienda
han creado un problema habitacional en el país, donde los niveles de pobreza infantil superan el 30%
y la inflación del 3% golpea especialmente el poder adquisitivo de la población.
"Vivimos tiempos en los que la propaganda aplasta, sin apenas resistencia", explica a Sputnik el economista y divulgador económico Fernando Luengo, que propone "entrar en los detalles" para obtener una valoración más realista del estado real de la economía española. Por ejemplo, observando la evolución de los salarios reales desde 2019 con datos del INE para comprobar "si el crecimiento y las mejoras en la productividad que lo sostienen se traducen en mejores retribuciones para los trabajadores".
"Comparando el cuarto trimestre de 2019 con el segundo de 2025, encontramos que el salario bruto medio ha aumentado en términos agregados un 16,4%, mientras que el índice de precios al consumo lo ha hecho un 20,6%. La conclusión es obvia: los asalariados han perdido cuatro puntos de capacidad adquisitiva, el salario real se ha degradado. Nada que ver con el optimismo proyectado por el Gobierno", afirma.
Pero esto es una generalidad. Para obtener un análisis más detallado hay que "desagregar la información relativa al salario promedio" y atender los diferentes rubros, "porque los patrones de consumo según los quintiles de ingreso son muy dispares", recuerda Luengo.
El desempleo puede ser mayor de lo que indican las cifras del Gobierno. Según datos de Eurostat, la holgura laboral (la infrautilización de los recursos laborales disponibles, como el desempleo o el empleo a tiempo parcial involuntario) afectó en España en 2024 al 19,3% de la población activa ampliada, el mayor índice de la UE, por encima de Finlandia (17,9%) y Suecia (17,8%), y en las antípodas de Polonia y Malta (5,0% y 5,1%, respectivamente).
Para Luengo, la holgura laboral corrige "de manera sustancial" la tasa de paro oficial. "Si se añaden las horas extraordinarias no retribuidas y el trabajo no remunerado de fuera del mercado, sobre todo en las mujeres
, y que resulta imprescindible para que el engranaje económico funcione y para la rentabilidad del capital, tendremos un panorama bastante realista y muy alejado de la euforia gubernamental", subraya.
La bonanza que en teoría distingue a la economía española atiende a la asunción literal de los datos macroeconómicos favorables, que describen una realidad parcial. Por ejemplo, que la seguridad social muestra cifras récord de afiliación (21,8 millones a mediados de diciembre) y que el país se apresta a batir su récord de entrada de turistas (93,7 millones) en 2024. Pero también hay otras cifras. Y es un factor arbitrario el que prima la atención sobre unas u otras.
"En España solo hay dos relatos: el del Gobierno y algunos políticos, y el de la calle" sostiene el economista y autor Santiago Niño-Becerra, que en conversación con Sputnik enumera otro tipo de datos. Por ejemplo, que el país "ha perdido más del 7% de productividad en 20 años", que los precios han subido de media "un 21% desde 2020, mientras los salarios solo lo han hecho el 14%", o que "la tasa de pobreza y exclusión social general se halla en el 24% y la infantil en el 33%", de las más altas de la UE.
"Lo que sucede es que el primer relato tiene muchísima más publicidad que el segundo. De todos modos, la realidad es tozuda: el informe de otoño del FMI apunta a que entre 2025 y 2027 el crecimiento de España experimentará una caída 1,2 puntos. Y de eso no se habla", advierte.
En ese relato escogido, la angustia de la agricultura española
, sin relevo generacional y con sempiternas pérdidas, tampoco tiene reflejo. "La Comisión Europea ha elegido tanques sobre tractores", afirmó
la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado el día 18 con motivo de la multitudinaria protesta de los agricultores europeos en Bruselas contra la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Según sus cálculos, el campo español, dejará de percibir 900 millones
de euros anuales en un momento en que la UE encuentra dinero para armas, pero no para el campo.
"Según las estimaciones, la contribución de España a ese fondo le costará al Estado 7.000 millones de euros. Luego vendrá la reconstrucción y la factura del aumento del gasto militar decidida por la OTAN. Ese también es un relato", concluye Niño-Becerra, en alusión a esa parte de la realidad que no se publicita.
