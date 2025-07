https://noticiaslatam.lat/20250724/el-declive-industrial-y-salarial-de-espana-el-aumento-del-gasto-militar-no-paliara-la-situacion-1164765753.html

El declive industrial y salarial de España: el aumento del gasto militar no paliará la situación

El declive industrial y salarial de España: el aumento del gasto militar no paliará la situación

La industria manufacturera en España pierde relevancia de manera continuada. Ya solo representa el 11,8% del valor añadido bruto (VAB), cuatro puntos por debajo de la media europea. En cuanto al empleo, el sector genera apenas el 9,9% de los puestos de trabajo, un 25% menos que a principios de siglo.A diferencia de otras economías europeas, el tejido industrial se debilitó especialmente tras la crisis financiera de 2008, que aceleró el cierre de fábricas y la precarización del empleo. Esta tendencia, recogida en un informe de la Fundación BBVA y el IVIE, contrasta con los objetivos de la UE, que busca elevar la contribución industrial al 20% del PIB, cota ahora difícil para sus miembros.El hecho sorprendente del caso español es que, en términos de productividad total de los factores (PTF), el sector manufacturero es incluso un 6% menos eficiente que los servicios, lo que cuestiona la idea de que la industria sea siempre más productiva.Entre las causas que han ocasionado este proceso de desindustrialización, los autores del estudio citan el ritmo lento de la digitalización de las empresas españolas (62%, por debajo del 68,3% de la UE) y la escasa inversión en Investigación y Desarrollo o I+D (se destina solo el 3,8% del VAB manufacturero, muy por debajo del 8,7% de otros países europeos). El coste de la energía para la industria (8 céntimos por euro de valor añadido, frente a los 5 de Alemania o los 2 de Italia) es otra desventaja.Una política de transición energética orientada a avanzar en la sostenibilidad podría reducir los costes industriales. La aceleración de la digitalización es la otra clave; sectores tradicionales, como alimentación o textil, apenas muestran un 57,1% de adopción digital, según el estudio.Los pies de barro del nuevo impulso industrialEspaña llega al momento actual con una economía de peso industrial reducido en un contexto de creciente tensión geopolítica. La UE está impulsando un reequipamiento industrial vinculado al gasto militar de la OTAN, por el que se priorizan sectores como la defensa, la energía y la tecnología avanzada, con fuertes inversiones públicas y privadas.Pero mientras Gobiernos y lobbies defienden que el gasto militar estimula el empleo y una revitalización industrial, diversos estudios muestran que estas inversiones generan mucho menos puestos de trabajo que alternativas como invertir en educación, sanidad o energías renovables. Por ejemplo, en el trabajo de investigación The Economic Impact of Arms Spending in Germany, Italy, and Spain, publicado en 2023 por investigadores de las universidades de Newcastle, Milano Bicocca y Florencia, se estima que por cada 1.000 millones de euros que España invirtiese en educación, se crearía un 150% más de empleo que si se destinaran a defensa.Ya en 2017, un informe del Instituto Watson de la Universidad de Massachusetts, calculó que por cada millón de dólares que se invertía en la industria militar, la economía de EEUU generaba 6,9 puestos de trabajo, entre empleos directos (en las empresas armamentísticas) e indirectos (en las cadenas de suministro). Pero invertido en los sectores de la energía solar, salud y educación, ese mismo millón de dólares creaba 9,5, 14,3 y 19,2 empleos, respectivamente."El gasto en salud crea más del doble de empleos para el mismo nivel de gasto, mientras que la educación crea hasta casi tres veces más empleos que el gasto de defensa, en particular para la educación primaria y secundaria", concluyó Heidi Garret-Peltier, la autora del estudio.En su opinión, el impulso a la industria de defensa "va a depender de las importaciones", algo que puede "perpetuar" un modelo industrial de baja productividad e incidencia reducida en la creación de empleo. "Es evidente que no resiste la comparación a la inversión en colegios u hospitales, como dicen esos estudios. Las empresas constructoras, los profesores, los conserjes, las limpiadoras, los libros de texto... todo es de aquí, por mucho que luego equipen las salas de informática con ordenadores fabricados en China", señala.Mejores sueldos, peor capacidad adquisitivaSegún cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario anual bruto medio en 2024 fue de 27.558,68 euros, un 3,8% más que en 2023. Pero es un dato nominal, pues la inflación acumulada desde 2008 (casi un 36%) provoca que el sueldo real, con el que se afronta el costo de la vida, lleve en España 30 años prácticamente estancado. Apenas subió un 2,76% desde 1994, el cuarto peor dato entre los 38 países de la OCDE, según un informe de esta organización.El resultado es que la población española dispone aparentemente de más dinero, pero su poder adquisitivo es menor. El incremento de los sueldos en euros constantes tras tres décadas ha sido exiguo: solo 887. Además, una cosa es el salario medio y otra el salario más extendido. "El salario modal, (el que tuvo mayor frecuencia, con un 4,6% de los asalariados) se situó en torno a los 15.574,85 euros. Si bien también hay que destacar por su frecuencia los salarios de 19.500,29 euros (4,0% del total de asalariados)", señalan los estadísticos del INE al respecto del dato de 2023, el último disponible.En esta situación, cabe preguntarse si la apuesta por el rearme como estímulo para el empleo y la revitalización industrial incidirá en la capacidad adquisitiva y un aumento del trabajo. Pese a liderar el crecimiento económico en la eurozona, España también es líder en desempleo (10,29%). Y al igual que el salario real, también hay un paro real que difiere del nominal."El desempleo real se sitúa bastante por encima del recogido en los datos oficiales", explica a Sputnik el economista y divulgador Fernando Luengo, que tiene en cuenta el indicador de Eurostat sobre población en edad de trabajar que, por algún motivo, no busca empleo. "Entonces el ratio aumenta en cuatro puntos porcentuales, lo que supone 3,5 millones de personas (1 millón más que la cifra del desempleo oficial)", advierte Luengo. También pueden agregarse las personas "en situación de infraempleo", añade. Es decir, trabajadores con contratos a tiempo parcial que desearían trabajar más horas.

