Víctimas del "mal llamado acuerdo" entre la UE y EEUU: España sale casi ilesa, pero no a la larga

La tensión que ha definido la relación político-económica entre Washington y Bruselas, desde que en enero Donald Trump enunciara sus planes de imponer aranceles a todos sus socios comerciales, se ha materializado para la UE en una situación inédita que confronta con su anunciado deseo de adquirir autonomía estratégica.El aumento de las inversiones europeas en EEUU por un valor de 600.000 millones de dólares y el compromiso de satisfacer en los próximos tres años un tercio de las necesidades energéticas de la UE mediante la compra de recursos energéticos estadounidenses por otros 750.000 millones, son los puntos de inflexión de un acuerdo que define la imposición de un arancel único del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas hacia EEUU.Aunque la cifra del 15% representa una rebaja respecto de la última amenaza de Trump (del 30%), el arancel afectará a toda una serie de sectores clave, como el automovilístico, los semiconductores y los productos farmacéuticos y agrícolas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se congratula del acuerdo alcanzado, al sostener que se ha logrado rebajar el gravamen sobre las exportaciones de automóviles, pues venía aplicándose un 25%.Pero se mantiene el 50% sobre la exportación de acero, aluminio y cobre. Y nadie pierde de vista que la voluntad de Bruselas de seguir negociando a fondo un acuerdo partió también de la asunción de que el alcanzado por Reino Unido (con aranceles del 10%) era inasumible para la UE.¿Acuerdo o imposición?Ante el declive de EEUU, Donald Trump instituye por la fuerza un modus operandi en las relaciones comerciales entre países que, como afirma en su blog personal el economista y autor Juan Torres López, se caracteriza por ejercer "el sometimiento y el monopolio de voluntad" como "nueva norma de gobernanza y dominio de la economía global".En conversación con Sputnik, este catedrático del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla (US) incide en que la importancia del "mal llamado acuerdo" suscrito entre Trump y Von der Leyen no radica en sus cifras, sino en "el fuero" que establece y las consecuencias económicas que provocará.Las reacciones al acuerdo varían entre el comedimiento diplomático y la incontinencia verbal. En España, Pedro Sánchez manifestó respaldar el acuerdo, "pero sin ningún entusiasmo". El presidente del Gobierno español llama a acelerar la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y seguir diversificando las relaciones comerciales con India. El primer ministro francés, Francois Bayrou, fue más allá y calificó el acontecimiento de "día oscuro", cuando la UE "decide someterse". Desde Hungría, Viktor Orban afirmó que Trump "se comió a Von der Leyen para desayunar" y calificó a la alemana de "peso pluma" en las negociaciones.España, menos golpeadaEl acuerdo arancelario es lesivo para las grandes economías europeas, cuyas exportaciones a EEUU representan hasta un 10% de su PIB, como en el caso de Alemania e Italia. Para Francia, este vector roza el 8%. Pero para España, el mercado estadounidense supone únicamente el 4,95% de sus ventas al exterior y menos del 2% de su PIB (18.000 millones de dólares en 2024 y un déficit respecto a EEUU de 10.000 millones).En realidad, el sector que mayormente sufrirá las consecuencias del acuerdo es el agroalimentario. En 2024, EEUU fue el segundo mercado para el vino español (más de 380 millones de dólares). Y tras la UE, también es el segundo destinatario en importancia de aceite de oliva español (738 millones de dólares en 2023)."Posiblemente, el más afectado será el aceite de oliva, porque se está exportando a ese país más del 30% o 35% de la producción", recuerda Juan Torres, que advierte que un aumento de precio de este producto podría hacer disminuir su demanda. Para la economía española, insiste, la principal consecuencia negativa se derivará "de lo que hay detrás de este mal llamado acuerdo", en alusión a la "renuncia" a la autonomía estratégica.La dependencia energéticaEl compromiso europeo de adquirir a EEUU gas natural licuado (GNL) y combustible nuclear por valor de 750.000 millones de dólares durante tres años, supone comprometer un tercio de las necesidades energéticas comunitarias a un solo proveedor. La tendencia en la UE se agudiza, se sustituye un suministro cercano y barato (el ruso) por uno lejano y caro (el norteamericano).En el caso de España, esto puede rediseñar definitivamente el suministro energético del país, definido en la serie histórica por el sólido liderazgo del gas por tubería argelino. Pero la situación está cambiando. Aunque en junio el principal abastecedor de gas para España fue Argelia (43,6%), en el primer semestre de 2025 apenas superó a EEUU en este papel (32,5% por 31,2%), según datos del operador gasístico nacional, Enagás.Esto sucede en un contexto donde el consumo de gas en España se ha disparado a fin de asegurar, mediante un mayor rendimiento de las centrales de ciclo combinado, que el sistema eléctrico del país no vuelva a sufrir un apagón total como el de finales de abril. Cabe preguntarse si un vuelco en el mapa de los abastos energéticos de España tendrá consecuencias.No obstante, Turiel no considera que los cambios en el mapa del suministro gasístico de España vayan más allá de que EEUU se consolide en la segunda posición a corta distancia de Argelia, luego de superar a Rusia y Nigeria. Y no está claro que España acabe consumiendo todo ese gas. "Porque lo que hace España muchas veces es redistribuirlo hacia otros países europeos, no todo el gas que se importa de EEUU se consume aquí", añade.La vía nuclearEl Gobierno español es partidario de no alargar la vida útil de las centrales nucleares e ir cerrando progresivamente algunas de ellas. La oposición discrepa de la medida, especialmente tras el apagón ibérico. Y las compañías eléctricas propietarias solo aceptarían dilatar los cierres mediante un nuevo marco fiscal. Pero es impensable una reanimación del sector en España en virtud del acuerdo con EEUU."Hay un problema de suministro de uranio enorme en el mundo, hasta EEUU tiene problemas para acceder a uranio enriquecido. Más de la mitad de las unidades de enriquecimiento están en Rusia y EEUU sigue importándolo desde allí", asegura Turiel, que señala a Francia como el país de la UE con necesidades acuciantes en este aspecto.

