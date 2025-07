https://noticiaslatam.lat/20250711/mas-inmigracion-y-que-los-ancianos-trabajen-hay-alternativa-a-las-recetas-de-la-ocde-para-espana-1164349084.html

Más inmigración y que los ancianos trabajen: ¿hay alternativa a las recetas de la OCDE para España?

11.07.2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que España enfrentará una fuerte reducción de su población en edad laboral, con una caída del 10,3% en la tasa de empleo para 2060, la mayor entre los países miembros de esta organización. Será el resultado de una disminución de su población en edad de trabajar de nada menos que un 30%.Este descenso, causado por la baja natalidad y la alta esperanza de vida, aumentará la proporción de personas mayores por trabajador, pasando de 0,34 a 0,75 en el mismo periodo. Esto amenaza con ralentizar el crecimiento del PIB per cápita a solo un 0,13% anual, muy por debajo del 0,53% registrado entre 2006 y 2019. Tales son las conclusiones contenidas en el apartado que la OCDE dedica al país ibérico en su informe Perspectivas del Empleo 2025.Para contrarrestar este escenario, se proponen medidas como incrementar la participación laboral de las mujeres, reducir la brecha de género "en al menos dos tercios" y fomentar la inmigración regular. Además, se destaca la necesidad de retener a trabajadores mayores "en buen estado de salud", ya que su permanencia activa aliviaría la presión sobre los jóvenes y contribuiría al crecimiento económico.Crisis demográfica y de las pensionesEn su conjunto, los países de la OCDE atraviesan por una crisis demográfica. Uno de los efectos es que el índice de dependencia de las personas mayores pasará del 31% (2023) al 52% en 2060. Esto reducirá el crecimiento del PIB per cápita en un 40% para esa fecha. Con estas cifras, cabe preguntarse por el futuro de las pensiones."La cuestión demográfica está muy mal comprendida y poco dimensionada", asegura a Sputnik Daniel Albarracín, profesor del departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla (US), para quien esta "segunda transición demográfica" tensará los sistemas de pensiones "durante 15 o 20 años".A su juicio, la llegada de migrantes en edad laboral "alivia" el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero la tasa de actividad y de empleo de las mujeres aún debe recortar diferencias con la de los varones. Es necesario, piensa, activar medidas diferentes en un contexto donde, antes que el empleo, el problema lo representan "la sobreproducción y la crisis ecológica".¿Hay alternativa a las recetas de la OCDE?La OCDE señala que la inmigración ya está ayudando a mitigar la escasez de mano de obra en España. Pero para que sea realmente efectiva, las tasas de migración neta deben superar los niveles históricos. Y España debe mejorar su productividad si quiere alcanzar el crecimiento del 0,9% previsto para el promedio de la OCDE, ya que, incluso con las medidas propuestas, solo llegaría a un 0,73% anual.Una alternativa es acometer "la reducción del tiempo de trabajo y el reparto del empleo", así como extender los servicios públicos y "anticipar la edad de jubilación", argumenta Albarracín. La financiación de estas metas se lograría con una reforma fiscal "progresiva y ambiciosa", en el sentido de gravar beneficios, grandes patrimonios y las rentas más altas, mientras se alivia el IVA "en bienes de consumo básico".El estancamiento que define buena parte de las economías del centro de Europa es una tendencia que también llegará a España. "Todo el empleo creado es inestable, dado que el despido no está debidamente regulado y las indemnizaciones no son disuasorias. Si entramos en un ciclo negativo, el empleo quedaría afectado. Pero su reparto, la reducción de la jornada y la anticipación de la edad de jubilación contribuirían a paliar ese problema", afirma.¿Es un problema la baja natalidad?La demografía declinante es un aspecto que acabará afectando a casi todo el mundo. Según las proyecciones de población mundial realizadas por la ONU en 2024, en 2100 se observará un descenso de la población del planeta apenas rebasados los 10.000 millones (en la actualidad, lo pueblan 8.231 millones).Lo novedoso es que tal disminución estará ligada a causas naturales y no a guerras o catástrofes. Y destacará el hecho de que una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años. Se trata de un envejecimiento rápido y progresivo, habida cuenta de que en 2024 tal porcentaje ascendió al 10,3% de la población, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).En el caso de Europa, en especial España o Italia, los niveles de fecundidad son alarmantemente bajos. "Pero la solución a la economía y el planeta no tiene que pasar necesariamente por un refortalecimiento de la natalidad, cuyos desfases se pueden cubrir con migración", explica Albarracín, que desecha soluciones eugenésicas, aun cuando un "descenso ordenado de la población a largo plazo" sería "conveniente", en aras de respetar la ecología y la "compatibilidad" de la especie humana con el entorno.

