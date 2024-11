https://noticiaslatam.lat/20241120/la-discriminacion-social-y-racial-le-cuesta-a-la-economia-espanola-17000-millones-de-euros-al-ano-1159154131.html

La discriminación social y racial le cuesta a la economía española 17.000 millones de euros al año

La discriminación social y racial le cuesta a la economía española 17.000 millones de euros al año

Sputnik Mundo

El impacto equivale al 1,3% del PIB del país y es fruto de la desigualdad laboral, educativa y de género que sufren los extranjeros en España. El Gobierno... 20.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-20T13:54+0000

2024-11-20T13:54+0000

2024-11-20T13:54+0000

españa

📈 mercados y finanzas

mercado de trabajo

mercado laboral

daniel albarracín

comisión europea

inmigrantes indocumentados

inmigrantes

regulación

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/14/1159154576_57:0:590:300_1920x0_80_0_0_b38acfbbfd1a8b3a8303d83301072523.jpg

El costo de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en España asciende a 17.000 millones de euros al año. Es el resultado de las brechas salariales, el impacto del desempleo, la desigualdad en el acceso educativo y el abandono escolar, todo ello aderezado con los efectos de la distinción por género.Tales son las conclusiones de un estudio publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. La tarea da respuesta a un encargo del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social para profundizar en la cuestión.Bajo el título de Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España, el informe revela que la discriminación que sufren decenas de miles de personas en los ámbitos laboral y educativo puede estar costando 1,3 puntos porcentuales al PIB nacional, "una merma significativa en términos de remuneración salarial no percibida por la población extranjera discriminada", escriben los autores.La discriminación laboral se caracteriza por un mayor nivel de desempleo y menor remuneración salarial, con especial incidencia en las mujeres. La discriminación educativa se distingue por una menor tasa de escolarización, peores resultados y más abandono escolar debido al origen.La discriminación laboralEl desempleo entre personas extranjeras alcanza el 18,2% de la población en edad de trabajar, en comparación con el 11,6% de la población autóctona. Esto ya cuesta la pérdida de aproximadamente 5.100 millones de euros.Aunque, a priori, la tasa de actividad entre los españoles es inferior (56%) a la de los extranjeros (71%), los autores del informe matizan este dato y reducen la diferencia a solo un punto porcentual luego de desagregar los datos. Además, las mujeres extranjeras tienen un 2,3% menos de probabilidad de hallar un empleo."Se trata de población que está en edad laboral en mayor proporción que la población autóctona y que llega al país por motivos económicos. Eso motiva que su disponibilidad sea más alta", explica a Sputnik Daniel Albarracín, profesor del departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla (US), que ve en la "mayor necesidad" y en las "menores redes de protección social y patrimonio" la razón de una mayor tasa de actividad.La "sobrecualificación" (desempeñarse en un puesto de trabajo de exigencia inferior a su formación) alcanza al 15% de los trabajadores migrantes con estudios superiores y al 11% con estudios secundarios. La brecha salarial también es notoria, hasta los 500 euros mensuales. "Las diferencias salariales brutas entre población extranjera y autóctona alcanzan el 23%, que aumenta hasta el 25% en el caso de las mujeres extranjeras comparadas con las autóctonas", constata el informe.La discriminación educativaLa tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos y supone que 222.000 jóvenes "no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones". Esto implica posteriormente una menor capacidad de desarrollo personal y una menor contribución a la economía del país. El costo de tal discriminación asciende a 3.398 millones de euros.Otra consecuencia de la discriminación educativa son las menores probabilidades de acceder a estudios universitarios. "Una mayor presencia relativa de estudiantes extranjeros en los niveles educativos más bajos y menor en estudios superiores indica la existencia de discriminación educativa, la cual asciende a algo más de 4 800 millones de euros (0,36% del PIB)", consigna el estudio."La discriminación no solo afecta profundamente a quienes la padecen, sino que también priva a nuestro país de un valioso potencial económico y social", afirmó Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, durante la presentación del informe.Nueva regularización de inmigrantesEn realidad, el informe sobre el impacto económico de la discriminación económica y educativa entre la población autóctona y la extranjera residente en España ha servido al Gobierno de sustento empírico para abordar cambios en la Ley de extranjería en aras de mejorar la integración social y laboral de los migrantes.El estudio encargado por el Ministerio de Inclusión y Migraciones se presentó el 18 de noviembre. Apenas 24 horas después se aprobó un nuevo reglamento de la citada ley para regularizar a unos 300.000 inmigrantes al año hasta 2027. O sea, 900.000 en tres años. La nueva normativa simplificará la consecución de permisos de trabajo y residencia, y también posibilitará la regulación extraordinaria de miles personas cuyas peticiones de asilo fueron denegadas. Es decir, se ampara una vía para sacarlos de la clandestinidad.La norma amplía de tres meses a un año los visados de búsqueda de empleo, facilita la contratación para las actividades de temporada, establece cinco figuras de arraigo, simplifica la reagrupación familiar y busca reforzarlos derechos de los trabajadores migrantes.A su juicio, la aceptación parcial de los colectivos migrantes parece ser también "una barrera temporal de entrada que contribuye a su discriminación", que se justifica precisamente "en el periodo de su estabilización". "Las soluciones de regularización condicionada, que no vienen acompañadas de políticas de inclusión e inspección laboral en todo el proceso de inserción sociolaboral, representan también una vía de discriminación", añade.Discriminación y racismo"El racismo es solo un lastre para nuestra sociedad y para nuestra economía. Y nuestro informe pone cifras por primera vez a esta realidad", argumentó la ministra Sáiz. Una de sus inmediatas colaboradoras, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, fue todavía más clara.Recordamos que la Comisión Europea mejoró recientemente la previsión de crecimiento del propio Gobierno español para 2024, al elevarla al 3%, con independencia de la repercusión de las catastróficas inundaciones en la región de Valencia.Este cálculo económico cuantifica la "pérdida de aportación a la sociedad en forma de cotizaciones, aportaciones tributarias, cualificación y capacidad laboral", explica Albarracín.Pero, en su opinión, "se ignora que la movilidad de las personas debiera ser un derecho humano universal que está en entredicho en el modelo de la UE, las políticas de España y las prácticas habituales de las empresas en las relaciones laborales españolas".¿Qué propicia el lastre del racismo para la economía? Para este docente e investigador, no se puede poner el foco en colectivos que solo persiguen el derecho humano de tener una vida digna, sino en "las políticas económicas internacionales que acentúan la división internacional del trabajo, y en las empresas y segmentos sociales que emplean a estos colectivos".La cuestión es conceptual y más amplia. La "relativa" libertad de movimientos que disfrutan las personas con nacionalidad europea contrasta con la definición de Europa como "fortaleza". En esta situación, "la discriminación y la desigualdad se combinan con las perspectivas liberales que, poco a poco y de manera condicional, incorporan fuerza de trabajo sin aceptar que son personas de plenos derechos sociales y laborales".El problema es amplio y parte de la desigualdad que crea la economía mundial en los países de origen, motivada por "las políticas de los países del norte global, y el extractivismo y dependencia que causan las corporaciones globales allí", subraya Albarracín.Permisos de residencia para ricosLa regularización de inmigrantes en aras de reducir la discriminación laboral y educativa de la población extranjera contrasta con la política de concesión de permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios en virtud de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores.En 10 años de vigencia de la ley (2014-2023) se concedieron 250.000 permisos de residencia a directivos, inversores y compradores de inmuebles, según la estadística del OPI. Un poco menos de la mitad de estos permisos corresponden a los familiares de sus titulares.Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), otro organismo dependiente del Ministerio de Inclusión y Migraciones, el número de personas con autorización de residencia en régimen de extranjería alcanzó los 3.092.590 a fecha de 7 de noviembre de 2024, a las que hay que sumar 3.723.446 con certificado de registro y otras 211.774 con residencia en virtud del Acuerdo de Retirada (para los ciudadanos británicos tras la salida del Reino Unido de la UE).

https://noticiaslatam.lat/20240727/luces-y-sombras-el-desempleo-en-espana-cae-a-su-menor-nivel-en-15-anos-pero-hay-pobres-trabajando-1156427861.html

https://noticiaslatam.lat/20240617/el-trastorno-bipolar-de-la-economia-espanola-lider-de-la-eurozona-en-crecimiento-y-en-pobreza-1155485392.html

https://noticiaslatam.lat/20230523/el-racismo-en-el-futbol-espanol-una-realidad-incomoda-1139771544.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

📈 mercados y finanzas, mercado de trabajo, mercado laboral, daniel albarracín, comisión europea, inmigrantes indocumentados, inmigrantes, regulación, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis