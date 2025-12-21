https://noticiaslatam.lat/20251221/como-es-que-la-politica-de-primero-los-pobres-impulso-el-crecimiento-de-la-clase-media-en-mexico-1169634531.html

¿Cómo es que la política de "primero los pobres" impulsó el crecimiento de la clase media en México?

El 19 de diciembre, el coordinador de asesores de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó que el Banco Mundial reconocía que la clase media había crecido 12,4% en el país latinoamericano, al pasar de 27,2% a 39,6%, entre 2018 y 2024.El dato se da el mismo año que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que cerca de 8,5 millones de personas salieron de la pobreza, lo que, para la Administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es señal de que las políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, impulsadas desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), han surtido efecto."Esa es, en esencia, la transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial (...). ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia", comentó la mandataria en conferencia de prensa.Cambios en la dinámica de la economíaEspecialistas consultados por Sputnik coincidieron en que estos resultados evidencian que el enfoque de priorizar el combate a la pobreza ha dado como resultado un cambio en la dinámica de la economía mexicana, que se refleja no solo en las millones de personas que salieron de la pobreza, sino en quienes ahora entran en el decil económico de la clase media.El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, explicó que "la pobreza no es una condición individual" y su atención trastoca distintos elementos del mercado, entre ellos, uno de los más importantes: el consumo.Agregó que, bajo el principio económico de prosperidad compartida, el Gobierno federal ha impulsado desde 2018 un cambio de rumbo en la distribución del modelo económico, lo que ha permitido a millones de personas ser parte activa de la economía y subir al estrato de la llamada clase media.Por su parte, el doctor Josafat Hernández Becerra, sostuvo que "la reducción de la pobreza genera bienestar general" en la población y el impulso de programas de asistencia social, a lo largo de los últimos siete años, ha permitido el ingreso de más personas a la clase media.En este sentido, el investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideró que tanto el acceso a cada vez más servicios como el aumento gradual del salario mínimo, han sido factores que han permitido a miles de familias mexicanas mejorar sus ingresos, lo que a su vez genera incentivos para pymes.A principios de diciembre, la presidenta de México anunció un nuevo incremento al salario mínimo al pasar de 260 pesos a 315 en 2026 (14 y 17 dólares, respectivamente), lo que implica un crecimiento del 13%, en tan solo un año. Durante todo el sexenio del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), el sueldo aumentó 14,54%.En el caso de los programas sociales, uno de los ejes más importantes de la llamada Cuarta Transformación, para el próximo año se destinarán más de un billón de pesos (55.000 millones de dólares) para atender este rubro, que incluye desde pensiones para adultos mayores, apoyos para mujeres hasta becas estudiantiles.¿Qué es la clase media?Pese a que el propio Banco Mundial reconoció el crecimiento de la clase media, sectores en la oposición política de México han puesto en duda el hito, principalmente porque la definición de lo que es y quién pertenece a clase media puede variar, dependiendo del enfoque económico que se use.Según el propio Banco Mundial, a este estrato pertenecen las personas que ganan 17 dólares al día (cerca de 340 pesos mexicanos). El Inegi refiere que las personas que perciben entre 20.000 y 22.000 pesos al mes (1.109 a 1.219 dólares) están en ese grupo.No obstante, los analistas comentaron que la definición de la clase media puede ser problemática, toda vez que tiene acepciones sociales y políticas entre la población, las cuales tienen que ver más con un estilo de vida que les da estatus social.Rojas expuso que existen al menos dos enfoques con los cuales generalmente se definen las clases sociales. El primero está relacionado estrictamente con el ingreso y, el segundo, se centra en la funcionalidad productiva, es decir, el vínculo de las personas con los medios de producción.En la primera variante, al ceñirse la condición de clase únicamente por el ingreso, se puede definir qué es la clase media, pero en el segundo esta categoría es prácticamente "ficticia", ya que "aunque se tenga un ingreso que te permite estar por encima de la línea de pobreza multidimensional, no significa que te hace dueño de los medios de producción".Hernández Becerra añadió que la clase media se presenta como "un concepto que genera distinciones sociales" y que provoca "un desdibujamiento de la conciencia política".Además, insistió en que esta categoría encubre contradicciones de clase, ya que genera cierto ideal aspiracionista en las personas: pertenecer a ese estrato los distingue de la clase baja y les hace creer que se acercan más a la alta, a pesar de que la diferencia de ingresos sea considerable entre los tres peldaños y la posesión de los medios de producción se mantenga solo para una élite.Los especialistas estimaron que el dato del Banco Mundial confirma que las políticas públicas enfocadas al combate a la pobreza, han permitido mejorar los ingresos de las familias mexicanas lo que, sumado a programas para combatir la inflación como el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y el avance en materia de soberanía energética, protegen a la economía mexicana de turbulencias macroeconómicas.¿Qué pasará mañana?Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocen que México ha logrado crecimiento económico en 2025, a pesar de las amenazas arancelarias de Washington, y proyectan que se mantengan la tendencia durante 2026, un año complicado en términos de política económica, toda vez que se revisará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).En este contexto, Hernández Becerra reflexionó que si se mantiene el enfoque en la política económica que se ha tenido en los últimos sexenios, México no solo mantendrá estos resultados, sino que podría mejorarlos con más gente teniendo más ingresos y bienestar. No obstante, advirtió que el principal reto ante una economía compleja será mantener el crecimiento económico para lo cual, sugirió, se necesita ampliar su relación con otras regiones y grupos como los BRICS."Considero que el siguiente año, aunque no haya crecimiento económico, habrá estabilidad tanto económica como política. Esa es la cuestión, que sí se tendría que ver cómo generar avance económico porque, en el mediano y largo plazo, eso es lo que va a permitir darle sustento al proyecto", concluyó el analista.

